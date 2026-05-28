«Η Μπεσίκτας αν δεν πάρει τον Ζιντάν, θα ασχοληθεί με Λουτσέσκου»
Νέο δημοσίευμα για Λουτσέσκου και Μπεσίκτας στον τουρκικό Τύπο – Τα καινούργια δεδομένα και το… μπαμ με Ζινεντίν Ζιντάν.
Η Μπεσίκτας βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και ένας από τους βασικούς της στόχους είναι ο Ραζβάν Λουτσέσκου, παρότι ο Ρουμάνος τεχνικός έχει συμβόλαιο για έναν χρόνο με τον ΠΑΟΚ.
Μάλιστα, νέο δημοσίευμα της Fanatik αποκαλύπτει πως η τουρκική ομάδα θέλει να κάνει το «μπαμ» με τον Ζινεντίν Ζιντάν, ωστόσο αν αυτό δεν προχωρήσει, τότε θα επιστρέψει ξανά στην περίπτωση του Ρουμάνου τεχνικού.
Τι λένε στην Τουρκία για Λουτσέσκου και Μπεσίκτας
«Η Μπεσίκτας, αν δεν έχει θετικό αποτέλεσμα η συνάντησή της με τον Ζινεντίν Ζιντάν, θα επιταχύνει τις διεργασίες για να φέρει στη θέση του προπονητή τον Ράζβαν Λουτσέσκου», αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω δημοσίευμα.
⚫️⚪️ Beşiktaş, Zinedine Zidane ile yapacağı görüşmeden olumlu sonuç alamaması halinde Razvan Lucescu’yu göreve getirmek için çalışmalarını hızlandıracak. pic.twitter.com/URCFO1gBSS
— Fanatik (@fanatikcomtr) May 28, 2026
Πήρε θέση για το μέλλον του ο Λουτσέσκου
Όλα αυτά την ώρα που ο Λουτσέσκου, με δήλωσή του σε ρουμάνικο ΜΜΕ, ξεκαθάρισε πως έχει έναν χρόνο ακόμα συμβόλαιο και πως δεν σκοπεύει να φύγει από την ομάδα.
«Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει έναν πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο εκεί, και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Η ρήτρα αποδέσμευσης εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
