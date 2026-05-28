ΕΠΟ: Η εξήγηση που δεν δίνει ο Γκαγκάτσης μετά τον σάλο

Η διαρροή ότι η ψηφοφορία είχε κριθεί και δεν επηρέασε το «ναι» της ΕΠΟ στην αναδιάρθρωση δεν είναι δικαιολογία, ακόμη χειρότερα αν προέρχεται από την ΕΠΟ. Η ουσία είναι ότι η ομοσπονδία με την στάση της στην ψηφοφορία της Super League εκτέθηκε και προκάλεσε σάλο καθώς πήγε κόντρα στον κανονισμούς που η ίδια ψηφίζει και (ακόμη χειρότερα) η ΕΠΟ «έγραψε» μέχρι και το καταστατικό της.

Η διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση έπρεπε να δώσει μια εξήγηση γιατί είπε «ναι» στην αναδιάρθρωση, ενώ προβλέπεται, αν υπάρξει θέμα, από την μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο. Αν μην τι άλλο το «ναι» προκάλεσε ερωτηματικά. Οι κακές γλώσσες λένε ότι η ΕΠΟ δεν τολμούσε να πει «όχι» στον ΠΑΟΚ που πρότεινε να συζητηθεί η αναδιάρθρωση (η αύξηση των ομάδων από 14 σε 16) για να σωθούν η ΑΕΛ και ο Πανσερραϊκός, ενώ μέσω αυτής τη διαδικασίας δεν το ήθελαν ούτε οι οπαδοί της Θεσσαλικής ομάδας!

Ούτε φωνή ούτε ακρόαση από την ΕΠΟ όσον αφορά στα περί εξηγήσεων, αν και το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Δεν εξετάζουμε αν έπρεπε να γίνει αναδιάρθρωση (χρειαζόταν 11 ψήφοι και η ψηφοφορία στη Super League είναι 7-7, συν το «λευκό» του Ολυμπιακού). Εκείνο που εξετάζουμε είναι ότι καταστρατηγήθηκαν οι κανονισμοί από τον φορέα που πρέπει να εγγυάται την τήρησή τους. Όμως, η διοίκηση της ΕΠΟ, όπου πρόεδρος είναι ο Μάκης Γκαγκάτσης, προτιμά την πολιτική της απομόνωσης και δεν εξηγεί τους λόγους της προκλητικής στάσης της στην ψηφοφορία. Με κάτι τέτοια έχασε και την ευρεία στήριξη και συνεχίζει τον κατήφορό της. Η στάση της ΕΠΟ είναι και κόντρα στους κανονισμούς των FIFA, UEFA, ένας ακόμη λόγος που δείχνει πόσο σημαντικό είναι το ατόπημα της ΕΠΟ.

Ναι, ισχύει και «το δάσκαλε που δίδασκες». Η ΕΠΟ δείχνει ότι δεν έχει σταθερή άποψη. Πέρσι τέτοια εποχή είχε ζητήσει από τις λίγκες να κάνουν προτάσεις αν θέλουν να αλλάξουν οι δομές των πρωταθλημάτων (Super League 1, Super League 2) και η ίδια ασχολήθηκε μόνο με την Γ’ Εθνική. Ειδικά, η Super League 1 είχε δείξει ότι δεν υπήρχε καν σκέψη, καθώς στη διοργανώτρια δεν μπήκαν σε διαδικασία συζήτησης και συνέχισαν με πρωτάθλημα 14 ομάδων, με πλέι οφ 1-4, πλέι οφ 5-8 και πλέι άουτ 9-14.