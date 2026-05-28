Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 15:23
Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
Σημαντική είδηση:
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
Απ’ το Θησείο στο… ταμείο – Δεύτερη θέση για την ΕΛΑΣ

Confidential

Eμπιστευτικά
 28 Μαΐου 2026, 08:00

Το κόμμα Τσίπρα και οι αντιδράσεις, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά ή το κέντρο. Το Μαξίμου υπολογίζει τον πρώην πρωθυπουργό περισσότερο απ' όσο δείχνει. Τα άγχη του ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί ακόμα η γέννηση του νέου κόμματος στη σκιά της Ακρόπολης. Στο Θησείο σηματοδοτήθηκε η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική ζωή. Έγινε ένας κακός χαμός με το όνομα. Ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το όνομα ΕΛΑΣ έπαιζε σε κάθε τρίτη ή τέταρτη ανάρτηση. Σε σημείο να βαριέσαι να το βλέπεις. Και βέβαια οι βολές έπεφταν πανταχόθεν. Με απλά λόγια, το παιχνίδι άνοιξε….

Το πρωτάθλημα αρχίζει…

Παρά το γεγονός ότι άνοιξε, όλοι οι μεγάλοι παίκτες – για να είμαι ευγενική… – βρίσκονται σε σύγχυση. Ο κ. Αλέξης Τσίπρας είναι παρών – όχι ως σκιά… αλλά ως δρων πολιτικό πρόσωπο. Και φυσικά η «τράπουλα» άρχισε να ανακατεύεται. Πόσο; Θα το διαπιστώσουμε στις επόμενες ημέρες που θα δημοσιευτούν οι πρώτες δημοσκοπήσεις και θα μετρήσουν την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για – κατ΄ αρχήν – άνετη δεύτερη θέση και ένα επιπλέον στοιχείο είναι πως «μαζεύει»« από όλους τους αριστερούς χώρους. Ως εκ τούτου οι επιθέσεις είναι αναμενόμενες….

Είδαν όνειρο;

Όμως αρχής γενομένης από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν περίμενα – τουλάχιστον άμεσα… – τέτοια αντίδραση. Εκτός από την σύγχυση και η ανησυχία είναι εμφανής. Αφού λοιπόν ο πρωθυπουργός Κυριάκος αποφάσισε την ημέρα της πρεμιέρας του κ. Τσίπρα να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο και να μοιράσει – και πάλι – pass, χθες τέσσερις υπουργοί ανέλαβαν να «χτυπήσουν» το νέο κόμμα. Φυσικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο – λείπει ο Μάρτης από την Σαρακοστή; – υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Νίκη Κεραμέως. Ολος ο «θίασος» επί σκηνής!

Άλλη πίστα

Γιατί όλη αυτή η φασαρία; Διότι τα μηνύματα που έχουν από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις και τα focus groups, κάνει το Μέγαρο Μαξίμου να ανησυχεί! Όπως μου έλεγαν σοβαροί κυβερνητικοί παράγοντες – και εξόχως νουνεχείς – «είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει ο Τσίπρας είναι άλλη πίστα. Διαθέτει το τάλαντο της επικοινωνίας και είναι αγαπητό πρόσωπο. Θα πλασαριστεί στη δεύτερη θέση γρήγορα. Επίσης διαθέτει κυβερνησιμότητα, διότι υπήρξε πρωθυπουργός, κινήθηκε όπως κινήθηκε, μπορεί να έκανε λάθη, αλλά πλέον η ψήφιση του έχει πολύ μικρότερο ρίσκο απ΄ ότι στο παρελθόν. Και γι΄ αυτό τον λόγο τα όσα λέγονται ή γράφονται για να του ασκήσουν κριτική ή να τον απαξιώσουν, δεν έχουν καμία βάση».

Δύσκολα

Και πρόσθεταν πως «η υπενθύμιση του 2015, αν έκλεισαν οι τράπεζες ή όχι δεν έχει καμία σημασία πλέον ως πολιτική κριτική. Διότι κυβέρνησε έβγαλε την χώρα από τα μνημόνια, δεν έκλεψε και άφησε και ταμείο 37 δισ. ευρώ». Ως εκ τούτου το παιχνίδι είναι δύσκολο για τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα οι ίδιες πηγές έλεγαν πως τα μηνύματα που έχουν από την δημοσκοπική αγορά είναι πως βρίσκεται στη δεύτερη θέση και με ορισμένη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ – μάλιστα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκαναν λόγο πως κινδυνεύει να «κατρακυλήσει στα ποσοστά της … Φώφης Γεννηματά!

Κόβει το Μαξίμου … ράβει η Χαριλάου Τρικούπη

Στην Χαριλάου Τρικούπη είναι «παραζαλισμένοι». Να σκεφτείτε πως ο ευφυής κατά τα άλλα εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Τσουκαλάς έφτασε στο σημείο να αποκαλεί το νέο κόμμα ως «ιδιωτικό κόμμα» επειδή δεν έχει στην «βιτρίνα» του τα στελέχη του … ΣΥΡΙΖΑ! Από την άλλη πλευρά το ΠΑΣΟΚ κάνει το λάθος να είναι η … «ηχώ» του Μεγάρου Μαξίμου στην κριτική προς την ΕΛΑΣ. Επαναλαμβάνει δηλαδή τα όσα λέει το «σύστημα Μητσοτάκη» για το 2015. Ο … αναχρονισμός είναι εμφανής! Την ίδια στιγμή που σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας αυτό που προέχει είναι «να φύγει ο Μητσοτάκης»! Και τον κ. Τσίπρα όσοι τον στηρίζουν ότι «αυτός μπορεί να τον διώξει»! Αυτό το αφήγημα θέλει να καταρρίψει το ΠΑΣΟΚ. Το αν μπορεί, θα φανεί.

Βελόνα

Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύς ο καιρός τώρα που το ΠΑΣΟΚ είναι κολλημένο στα ίδια ποσοστά με ελάχιστες αυξητικές τάσεις. Το φαινόμενο το είχαν διαπιστώσει και οι αντίπαλοι του κ. Ανδρουλάκη, μιλώντας περί βελόνας που έχει κολλήσει. Κατά συνέπεια είναι πολύ λογικό να πιεστεί αρκετά τώρα, με το κόμμα Τσίπρα στο προσκήνιο. Το αλληλοφάγωμα βέβαια, ευνοεί μόνο τον πρωθυπουργό Κυριάκο, να τα λέμε αυτά.

Βολές εξ αριστερών

Προφανώς ο Τσίπρας και το κόμμα του θα δεχθούν μεγάλη επίθεση από τ’ αριστερά. Ήδη συμβαίνει μέρες τώρα, θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Είδα για παράδειγμα τα όσα είπε ο κ. Σακελλαρίδης εκ μέρους της Νέας Αριστεράς περί Τσίπρα και δεξιού φλας το οποίο θα ανάψει σύντομα. Και αναφέρθηκε στην περίοδο Τσίπρα το 2022, τ0 2023… ουπς, ένα λεπτό. Εάν ενθυμούμαι σωστά, το 2023 και λίγο πριν τις εκλογές ο κ. Σακελλαρίδης επέστρεψε στην πολιτική, συμμαχώντας με τον Αλέξη Τσίπρα. Μπερδεύτηκα… τότε δεν ήταν έτοιμος ν’ ανάψει το δεξί φλας ο πρώην πρωθυπουργός; Γιατί αν ήταν, τί ήθελε μαζί του ο συμπαθέστατος Γαβριήλ;

Ακίνητα
ΔΝΤ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Φορολογήστε τα κενά ακίνητα

Vita.gr
Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα βγαίνει μπροστά γιατί την Ελλάδα 2.0 του Μητσοτάκη ο λαός την πλήρωσε και την πληρώνει ακριβά
in Confidential 27.05.26

Ο Μητσοτάκης πήγε να ξορκίσει με «pass» τον ερχομό Τσίπρα, αλλά ο τελευταίος ανακοίνωσε την ΕΛΑΣ και ο στόχος του Κυριάκου είναι να φύγεις, αλλού να πας

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας επιστρέφει και το πολιτικό σκηνικό αγριεύει
in Confidential 26.05.26

Μάλλον προκαλεί φόβο στους αντιπάλους και δη της κυβέρνησης η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Η Ιστορία ωστόσο αποτελεί σύνολο και όχι απόσπασμα. Ο λαός ξέρει ποιος χρεοκόπησε τη χώρα και ποιος την έβγαλε από τα Μνημόνια.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό
in Confidential 25.05.26

Έχει μπλέξει άσχημα το Μαξίμου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από κοντά τώρα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. που έρχεται για ελέγχους. Μόνο άνετοι δεν είναι στο επιτελείο Μητσοτάκη. Πρεμιέρα Τσίπρα αύριο...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Βορίδη η κυβέρνηση «θάβει» ξανά τις υποκλοπές, η ΝΔ συνεχίζει τις θεσμικές εκτροπές
in Confidential 22.05.26

Η κυβέρνηση αναμένεται να θάψει και πάλι το θέμα των υποκλοπών για να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση. Ανακοίνωσε το νέο κίνημα η Μαρία Καρυστιανού, ποιο είναι το πλαίσιο που το περιβάλλει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σε ομηρία το κράτος Δικαίου και η κοινή λογική, η Καρυστιανού στέλνει μήνυμα με περιστέρι και η Αριστερά περιμένει ο Τσίπρας τι θα φέρει
in Confidential 21.05.26

Χωρίς ασπίδα προστασίας στην ασυδοσία της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ εξετάζει πρόταση δυσπιστίας, και στην Αριστερά αντιμετωπίζουν εκ νέου περίπτωση δυστοκίας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μαθήματα συγκάλυψης, ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που δεν επιτρέπει τη λογοδοσία στον κυρίαρχο λαό;
in Confidential 20.05.26

Την έκανε με... ελαφρά πηδηματάκια ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου και αρνείται να παραστεί ενώπιον των εκπροσώπων του λαού στο ναό της Δημοκρατίας. Τι σχεδιάζει η ΝΔ για την εξεταστική και ποια η στάση της αντιπολίτευσης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Τα απόνερα του συνεδρίου της ΝΔ, οι σύνεδροι και η προσπάθεια του ανιψιού να έχει ρόλο. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ώρα της αλήθειας στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα
in Confidential 18.05.26

Το συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώθηκε σε χειροκροτήματα που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε τα σενάρια διαδοχής αλλά ούτε και τη δυσαρέσκεια πολλών για τις επιδόσεις του κόμματος. Πρεμιέρα και για το κίνημα Καρυστιανού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές
in Confidential 15.05.26

Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ
in Confidential 13.05.26

«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός
in Confidential 12.05.26

Παραμένουν τα ερωτήματα για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Μαξίμου από την άλλη επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, ενόψει της κάλπης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
in Confidential 11.05.26

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
in Confidential 08.05.26

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
in Confidential 07.05.26

Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Σύνταξη
Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα»

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη
Βόλεϊ 28.05.26

Παίκτης της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού είναι και επισήμως από την Πέμπτη ο Αλέξανδρος Ράπτης, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Σύνταξη
Έβερεστ: Σπουδαίο ρεκόρ – Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή σε λιγότερο από δέκα ώρες
Εντυπωσιακό κατόρθωμα 28.05.26

Ο Τάιλερ Άντριους, 36 ετών, ολοκλήρωσε την ανάβαση του Έβερεστ μόνος του, έχοντας ωστόσο τη βοήθεια δύο οδηγών που του παρείχαν οξυγόνο, νερό και εξοπλισμό στη διάρκεια της διαδρομής

Σύνταξη
«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νοσηλευτές: Δραματική υποστελέχωση στην Ελλάδα – «Είναι λίγοι στη βάρδια και εξουθενώνονται»
Κραυγή αγωνίας 28.05.26

«Μόνο στους νοσηλευτές, είμαστε στο 2,4 - 2,5 περίπου ανά 1.000 κατοίκους με μέσο όρο 9 στην Ευρώπη», σημειώνει ο Λάμπρος Μπίζας από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

Σύνταξη
Στινγκ: Η Θάτσερ, η τοξική αρρενωπότητα και η κόντρα με τους Police – «Οι άνδρες σήμερα δεν εκτονώνουν τη δύναμη τους»
«Χάσαμε» 28.05.26

Ο Στινγκ εκτιμάει πως η μείωση της χειρωνακτικής εργασίας ενδέχεται να κρύβεται πίσω από ορισμένα από τα πιο τοξικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αρρενωπότητας

Λουκάς Καρνής
Τι είχες «Νέι», τι είχα πάντα: Νέες ενοχλήσεις ο Νεϊμάρ, έντονη ανησυχία στην Εθνική Βραζιλίας ενόψει Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 28.05.26

Η αρχική πρόθεση των ανθρώπων της Εθνικής Βραζιλίας να υποτιμήσουν τον τραυματισμό του Νεϊμάρ στην προπόνηση φαίνεται πως δεν... πήγε και πολύ καλά, αφού ο 34χρονος έφυγε για το νοσοκομείο και τα ΜΜΕ της χώρας μεταδίδουν την έντονη ανησυχία όλων στη «σελεσάο».

Άκης Στρατόπουλος
Τραγωδία στην Κένυα: Τουλάχιστον 16 μαθήτριες κάηκαν ζωντανές από φωτιά που ξέσπασε σε κοιτώνα σχολείου θηλέων
Κόσμος 28.05.26

Έχουν σημειωθεί πολλές καταστροφικές πυρκαγιές σε σχολεία στην Κένυα, όπου τα οικοτροφεία είναι συνηθισμένα ως αποικιακή κληρονομιά των ιεραποστόλων και της βρετανικής κυριαρχίας

Σύνταξη
«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής

Σύνταξη
Εργατικά ατυχήματα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας – «Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας»
Κινητοποίηση 28.05.26

Στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση με τα εργατικά ατυχήματα διαμηνύουν τα σωματεία - «Όταν πρέπει, η δουλειά να σταματάει - Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ορφανά για να βγάζουν αυτοί εκατομμύρια»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Τι συνέβη 28.05.26

Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Σύνταξη
Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
ΕΛΑΣ 28.05.26

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

