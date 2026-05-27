sports
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 14:59
Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες
Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)
Euroleague 27 Μαΐου 2026, 14:55

«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)

Ο Τρέι Λάιλς, μετά και το τρομερό Final Four που έκανε έχει γίνει για τα καλά ένα από τα πιο «hot» ονόματα του καλοκαιριού. Ποια ομάδα του... στρώνει χαλί εκατομμυρίων για να τον πείσει

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Τρέι Λάιλς, άφησε το προηγούμενο καλοκαίρι το NBA, προκειμένου να ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης με συμβόλαιο ενός έτους, καθώς τόσο ο Καναδός, όσο και η Βασίλισσα ήθελαν να δοκιμάσουν τη συνύπαρξή τους.

Ο Καναδός φόργουορντ, όχι απλά προσαρμόστηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά ήταν και ο κορυφαίος του τελικού της Αθήνας απέναντι στον Ολυμπιακό, αναγκάζοντας τις ομάδες να παρατηρήσουν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον την περίπτωσή του.

Τα δεδομένα με τον Λάιλς και οι προτάσεις

Ήδη από Τουρκία… μεριά γίνεται λόγος για ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε και του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος ψάχνει έναν παίκτη με τα δικά του χαρακτηριστικά, ικανό τόσο κοντά στο καλάθι, όσο και μακριά από αυτό, με τον παίκτη της Ρεάλ να σουτάρει και εξαιρετικά πίσω από τα 6.75μ.

YouTube thumbnail

Ο Λάιλς δεν έχει υπογράψει ακόμη ανανέωση με τη «Βασίλισσα» και σε λίγες ημέρες θα είναι free agent. Θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό κομμάτι του οποιουδήποτε… παζλ και να βοηθήσει ομάδες πρωταθλητισμού να συνεχίσουν σε ρόλο πρωταγωνιστή.

Στο Ισραήλ το έγκριτο «Sport5» βάζει… φωτιές, λέγοντας πως η Χάποελ Τελ Αβίβ του Οφέρ Γιανάι έχει ήδη, προσφέρει τέσσερα εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της και να τον προσθέσει δίπλα σε μία frontline που έχει τους Οτούρου και Μότλεϊ, δημιουργώντας μια τριάδα τρομερή.

YouTube thumbnail

Ο Λάιλς ολοκλήρωσε τη φετινή Euroleague έχοντας μέσο όρο 13.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ. 1.5 ασίστ και 15.1 στο σύστημα αξιολόγησης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ πριν πάει στη Ρεάλ ήταν στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, όπου από το 2015 μέχρι και πέρσι αγωνίστηκε σε Ντένβερ Νάγκετς, Σαν Αντόνιο Σπερς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Σακραμέντο Κινγκς.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Business
Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream sports
Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Euroleague 27.05.26

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»

Ο Λουίτζι Ντατόμε υποστήριξε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο για τα χρήματα, αλλά επειδή η ομάδα του θα του προσφέρει κίνητρο, όραμα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Σύνταξη
Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
On Field 26.05.26

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία
On Field 26.05.26

Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία

Ο «Μπαρτζωκισμός» ζει, βασιλεύει και οδηγεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό εκ του ασφαλούς. Και όλα όσα ζούσαν στο μυαλό του προπονητή του, τώρα είναι στην... μπασκετική εξουσία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»
Euroleague 26.05.26

Πού θα γίνει το Final Four 2027 – Όλα τα δεδομένα για Άμπου Ντάμπι και… «Roig Arena»

Τα δεδομένα που υπάρχουν για τον τόπο διεξαγωγής του Final Four της Euroleague το 2027 – Η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η… αστάθεια στην περιοχή και οι πιθανότερες έδρες στην Ευρώπη.

Σύνταξη
Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Μπάσκετ 25.05.26

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Φουρνιέ - Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 27.05.26

Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ

Η Αρμενία παραδοσιακά είχε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Ωστόσο, οι σχέσεις με τη Μόσχα έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς επιδιώκει να εμβαθύνει τους δεσμούς του με την ΕΕ και τις ΗΠΑ

Σύνταξη
H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
Στην Ανατολία 27.05.26

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών - Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης – Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Ευρωπαίοι εισαγγελείς 27.05.26

Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις - Αναλυτικά οι κατηγορίες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ

Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Καφαντάρη στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για την ελαιοπαραγωγή και την κλιματική κρίση.

Σύνταξη
Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων
Ελλάδα 27.05.26

Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων

Η έκτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη διεξήχθη στην -εκ νέου- ανακαινισμένη αίθουσα του συγκροτήματος Γαιόπολις - Βολές του Θέμη Σοφού στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη - Ένταση σε δύο διαφορετικές στιγμές από συγγενείς θυμάτων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Σέρρες: Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι
Τραγωδία 27.05.26

Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες

Το μικρό παιδί φαίνεται να διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες να έπεσε στο νερό - Το άψυχο σώμα του εντόπισαν και ανέσυραν άνδρες της Πυροσβεστικής στις Σέρρες

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% – Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% - Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη

Νέα δημοσκόπηση φέρνει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και αναδεικνύει τον πρώην πρωθυπουργό στον πολιτικό εκείνο παράγοντα που μπορεί να συσπειρώσει τον χώρο της κεντροαριστεράς και να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία - Τι δείχνει σημερινή κυλιόμενη δημοσκόπηση

Σύνταξη
Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας
Περί πολιτικής ουδετερότητας 27.05.26

Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας

Ισραήλ, Ρωσία, Ιράν, αποχωρήσεις και διαδηλώσεις μετέτρεψαν τη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας σε «καθρέφτη» των μεγάλων γεωπολιτικών συγκρούσεων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»
Πολιτική 27.05.26

Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης διευκρίνισε ότι η κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα δεν αφορά απλώς το αν είναι πιο κεντρώος ή πιο δεξιός από αυτό που θα ήθελε σήμερα ένας αριστερός πολίτης, αλλά το γεγονός ότι «μπορεί να λέει την ίδια στιγμή και αριστερά και δεξιά πράγματα, προκειμένου να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια»

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον επανειλημμένα με κατσαβίδι
Στη Θεσσαλονίκη 27.05.26

Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον επανειλημμένα με κατσαβίδι

Το αίτημα του 30χρονου για διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο κατέθεσε ο δικηγόρος του, έγινε δεκτό - Τι ισχυρίστηκε ο ίδιος στην ανακρίτρια για την άγρια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα

Η πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και κατάργηση των playoffs και playouts δεν ψηφίστηκε στο ΔΣ της Super League κι έτσι το πρωτάθλημα συνεχίζεται με το υπάρχον φορμάτ.

Σύνταξη
Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο
Διάστημα 27.05.26

Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο

Η Blue Origin του Μπέζος θα μεταφέρει στη Σελήνη δύο τροχοφόρα οχήματα για την κατασκευή μιας βάσης έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΠΟΥ: Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Ανάρτηση Γκεμπρεγέσους 27.05.26

Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ο ΠΟΥ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι αντιμέτωπη με «καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ - «Σαρώνει» ο Έμπολα

Σύνταξη
Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Euroleague 27.05.26

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»

Ο Λουίτζι Ντατόμε υποστήριξε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο για τα χρήματα, αλλά επειδή η ομάδα του θα του προσφέρει κίνητρο, όραμα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Σύνταξη
Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ

Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο σχόλιο για την ΕΛΑΣ με αμηχανία και ειρωνείες επιμένοντας ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies