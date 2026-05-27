«Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και η Μπουργκ θα παίζουν στο EuroCup – Αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων»
Ρεπορτάζ του Basketnews αναφέρεται στις επικείμενες αλλαγές που θα υλοποιηθούν στο EuroCup, αλλά και στη συμμετοχή του Άρη και του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση.
Το EuroCup ενόψει της νέας σεζόν σχεδιάζει να προχωρήσει σε αλλαγές στο format του, όπως αποκαλύπτει με σχετικό ρεπορτάζ το Basketnews.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η διοργάνωση εξετάζει το ενδεχόμενο να δεχτεί αυξημένο αριθμό αιτήσεων, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιθανό να υπάρξει προσθήκη περισσότερων ομάδων.
Το EuroCup μεγαλώνει και θα έχει Άρη και ΠΑΟΚ
Μάλιστα, οι πληροφορίες του Basketnews αναφέρουν ότι οι ομάδες ενδέχεται να αυξηθούν στις 32, από τις 20 που υπήρχαν μέχρι τώρα στο format.
Από εκεί και πέρα σχετικά με τους συλλόγους που θα παραμείνουν στη διοργάνωση, το δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι οι: Χάποελ Ιερουσαλήμ, Μπαχτσεσεχίρ Κολεζί, ο Άρης και η Μπεσίκτας θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στο EuroCup, ενώ πιθανό είναι να παραμείνει και η Μπουργκ, η κάτοχος του φετινού τίτλου, υπογράφοντας νέα συμφωνία.
Σχετικά με τον ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι πρόθεση του Δικέφαλου είναι να ενταχθεί στη διοργάνωση, ως μία από τις φιλόδοξες νέες προσθήκες του EuroCup.
