27.05.2026 | 14:59
Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Κόντρα Μασκ-Πενταγώνου για τη χρήση του Starlink σε επιθετικά drone
Τεχνολογία 27 Μαΐου 2026, 15:27

Κόντρα Μασκ-Πενταγώνου για τη χρήση του Starlink σε επιθετικά drone

Ο Μασκ κατηγορεί τον αμερικανικό στρατό ότι χρησιμοποίησε παράνομα το Starlink σε επιθέσεις με drone. Ως αντίδραση, η SpaceX πενταπλασίασε τη χρέωση.

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Κατηγορώντας το Πεντάγωνο ότι χρησιμοποίησε «παράνομα» το Starlink σε drone καμικάζι που επιχειρούν στο Ιράν, η SpaceX, η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ, πενταπλασίασε την τιμή που χρεώνει τον αμερικανικό στρατό για τη χρήση της υπηρεσίας δορυφορικών επικοινωνιών.

Όπως ανέφερε το Reuters σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του, η SpaceX αύξησε την τιμή από τα 5.000 στα 25.000 δολάρια τον μήνα για κάθε δέκτη της υπηρεσίας, μια αύξηση που το Πεντάγωνο αναγκάστηκε με ενόχληση να αποδεχτεί.

Η κόντρα αφορά τα drone αυτοκτονίας LUCAS , ένα μοντέλο χαμηλού κόστους ανάλογο με το ιρανικό Shahed, το οποίο μπορεί να πετά σε κύκλους πριν λάβει εντολή να επιτεθεί στο έδαφος.

Η SpaceX αύξησε τη χρέωση όταν ενημερώθηκε ότι ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί στα drone δέκτες του Starlink αντί για δέκτες του Starshield, μιας συμπληρωματικής υπηρεσίας δορυφορικής επικοινωνίας που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση.

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος LUCAS απογειώνεται από αμερικανικό πολεμικό πλοίο στον Αραβικό Κόλπο στις 16 Δεκεμβρίου 2026 (US Army)

Με ανάρτησή του στο Χ ο Μασκ χαρακτήρισε «εσφαλμένο» το ρεπορτάζ του Reuters. Παραδέχτηκε όμως ότι το Starlink, το οποίο προορίζεται για πολιτική χρήση, χρησιμοποιήθηκε στα επιθετικά drone.

«Έκαναν ακατάλληλη χρήση του πολιτικού συστήματος Starlink για στρατιωτικούς σκοπούς. Άμεση παραβίαση των όρων χρήσης», έγραψε ο Μασκ.

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο δισεκατομμυριούχος επέρριψε την ευθύνη για τη χρήση των λάθος τερματικών σε εργολάβο του Πενταγώνου τον οποίο δεν κατονόμασε.

Σύμφωνα με το Reuters,  «η SpaceX υποστήριξε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη LUCAS λειτουργούσαν υπό συνθήκες που ταίριαζαν περισσότερο με τη συνδρομή αεροπορικής χρήσης της εταιρείας, παρά με τη φθηνότερη υπηρεσία χερσαίας ή κινητής χρήσης. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου αντέτειναν ότι το κόστος των 25.000 δολαρίων ανά μήνα είχε σχεδιαστεί για αεροσκάφη, και όχι για drone που χρησιμοποιούσαν τη σύνδεση Starlink μόνο για λίγα λεπτά ή ώρες».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν είναι η πρώτη φορά που η SpaceX και το Πεντάγωνο τσακώνονται για τη χρέωση του Starlink.

Όταν το Ιράν άρχισε να σκοτώνει χιλιάδες διαδηλωτές τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ μετέφερε παράνομα στη χώρα περισσότερα από 6.000 δορυφορικά πιάτα Starlink για να προσφέρει στους ιρανούς πολίτες πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως είχε αναφέρει η Wall Street Journal.

Αργότερα, όμως, οι ιρανικές αρχές κατέσχεσαν πολλούς δέκτες και ενεργοποίησαν συσκευές παρεμβολών για να μπλοκάρουν τις συνδέσεις.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου ζήτησαν τότε από την SpaceX να προσφέρει στους ιρανούς τη δυνατότητα δορυφορικής σύνδεσης μέσω κινητών τηλεφώνων, κάτι που θα παρέκαμπτε τους περιορισμούς της Τεχεράνης.

Η SpaceX, η οποία είχε έσοδα 11,4 δισ. δολαρίων από το Starlink το 2025, ζήτησε γύρω στα 500 εκατ. δολάρια για να ενεργοποιήσει την υπηρεσία, μαζί με ένα μηνιαίο τέλος 100.000 δολαρίων, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters.

Η τιμή αυτή ενόχλησε το Πεντάγωνο και μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστο αν η συμφωνία προχώρησε.

Οι εξελίξεις, σχολίασε το Reuters, αναδεικνύουν την εξάρτηση του αμερικανικού στρατού από το Starlink, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 10.000 δορυφόρους, πολύ περισσότερους από άλλες δορυφορικές υπηρεσίες όπως το Amazon Leo και η OneWeb.

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης

Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Business
Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

Η Alter Ego Media ανοίγει τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο
Διάστημα 27.05.26

Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο

Η Blue Origin του Μπέζος θα μεταφέρει στη Σελήνη δύο τροχοφόρα οχήματα για την κατασκευή μιας βάσης έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 26.05.26

Τα ψεύτικα emails που στοχεύουν στην παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
«Κλιματικά UFO» 26.05.26

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Επιστήμες 25.05.26

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 27.05.26

Η Ρωσία απειλεί την Αρμενία με ενεργειακές κυρώσεις αν συνεχίσει την πορεία προς ένταξη στην ΕΕ

Η Αρμενία παραδοσιακά είχε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Ωστόσο, οι σχέσεις με τη Μόσχα έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς επιδιώκει να εμβαθύνει τους δεσμούς του με την ΕΕ και τις ΗΠΑ

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
Στην Ανατολία 27.05.26

H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών - Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Έφη Αλεβίζου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης – Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Ευρωπαίοι εισαγγελείς 27.05.26

Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 της Κρήτης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για κακούργημα στους 22 του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις - Αναλυτικά οι κατηγορίες

Μίνα Μουστάκα
Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Εθνικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας ζητάει ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ

Παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Καφαντάρη στη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής για την ελαιοπαραγωγή και την κλιματική κρίση.

Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων
Ελλάδα 27.05.26

Δίκη για τα Τέμπη: Ο σταθμάρχης ως «εύκολο θύμα» και ο Κυρανάκης – Καρφιά συγγενών κατά συνηγόρων

Η έκτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη διεξήχθη στην -εκ νέου- ανακαινισμένη αίθουσα του συγκροτήματος Γαιόπολις - Βολές του Θέμη Σοφού στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη - Ένταση σε δύο διαφορετικές στιγμές από συγγενείς θυμάτων

Πάνος Τσίκαλας
Σέρρες: Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι
Τραγωδία 27.05.26

Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες

Το μικρό παιδί φαίνεται να διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες να έπεσε στο νερό - Το άψυχο σώμα του εντόπισαν και ανέσυραν άνδρες της Πυροσβεστικής στις Σέρρες

«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)
Euroleague 27.05.26

«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)

Ο Τρέι Λάιλς, μετά και το τρομερό Final Four που έκανε έχει γίνει για τα καλά ένα από τα πιο «hot» ονόματα του καλοκαιριού. Ποια ομάδα του... στρώνει χαλί εκατομμυρίων για να τον πείσει

Δημοσκόπηση: Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% – Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% - Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη

Νέα δημοσκόπηση φέρνει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και αναδεικνύει τον πρώην πρωθυπουργό στον πολιτικό εκείνο παράγοντα που μπορεί να συσπειρώσει τον χώρο της κεντροαριστεράς και να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία - Τι δείχνει σημερινή κυλιόμενη δημοσκόπηση

Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας
Περί πολιτικής ουδετερότητας 27.05.26

Ισραήλ, Ρωσία και αντιδράσεις: Το αποτύπωμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην Μπιενάλε της Βενετίας

Ισραήλ, Ρωσία, Ιράν, αποχωρήσεις και διαδηλώσεις μετέτρεψαν τη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας σε «καθρέφτη» των μεγάλων γεωπολιτικών συγκρούσεων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»
Πολιτική 27.05.26

Δεξιά στροφή Τσίπρα προφητεύει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η «Νέα Αριστερά συνεχίζει»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης διευκρίνισε ότι η κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα δεν αφορά απλώς το αν είναι πιο κεντρώος ή πιο δεξιός από αυτό που θα ήθελε σήμερα ένας αριστερός πολίτης, αλλά το γεγονός ότι «μπορεί να λέει την ίδια στιγμή και αριστερά και δεξιά πράγματα, προκειμένου να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά ακροατήρια»

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον επανειλημμένα με κατσαβίδι
Στη Θεσσαλονίκη 27.05.26

Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του χτυπώντας τον επανειλημμένα με κατσαβίδι

Το αίτημα του 30χρονου για διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο κατέθεσε ο δικηγόρος του, έγινε δεκτό - Τι ισχυρίστηκε ο ίδιος στην ανακρίτρια για την άγρια δολοφονία στη Θεσσαλονίκη

Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα
Ποδόσφαιρο 27.05.26

Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα

Η πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και κατάργηση των playoffs και playouts δεν ψηφίστηκε στο ΔΣ της Super League κι έτσι το πρωτάθλημα συνεχίζεται με το υπάρχον φορμάτ.

Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο
Διάστημα 27.05.26

Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο

Η Blue Origin του Μπέζος θα μεταφέρει στη Σελήνη δύο τροχοφόρα οχήματα για την κατασκευή μιας βάσης έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

ΠΟΥ: Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
Ανάρτηση Γκεμπρεγέσους 27.05.26

Έκρουσε ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση με τον Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ο ΠΟΥ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι αντιμέτωπη με «καταστροφική σύμπτωση υγειονομικής κρίσης και συγκρούσεων», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ - «Σαρώνει» ο Έμπολα

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Euroleague 27.05.26

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»

Ο Λουίτζι Ντατόμε υποστήριξε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο για τα χρήματα, αλλά επειδή η ομάδα του θα του προσφέρει κίνητρο, όραμα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Αμήχανος Μητσοτάκης με εξυπνακισμούς για το ΕΑΜ προσπαθεί να απαξιώσει Τσίπρα και ΕΛΑΣ

Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το πρώτο σχόλιο για την ΕΛΑΣ με αμηχανία και ειρωνείες επιμένοντας ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός εγγυητής της σταθερότητας και της προοπτικής

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

