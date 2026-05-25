Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον
O Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον πρωταγωνίστησαν κάποτε στην ταινία «Grease» και, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν άρτιο, τα γυρίσματα έκρυβαν μια σειρά από δυσκολίες.
Η αείμνηστη Ολίβια Νιούτον Τζον δεν πέρασε, αυτό που θα λέγαμε, μέλι-γάλα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Grease» του 1978.
Και για να ακριβολογούμε χρειάστηκε μέχρι και έναν άνθρωπο στο πλευρό της για ψυχολογική υποστήριξη.
«Κατάλαβα γιατί χρειαζόταν έναν σύμμαχο»
Ο πιανίστας Γκρεγκ Μάθιεσον, ο οποίος συμμετείχε στο «You’re the One That I Want», ένα τραγούδι που ερμηνεύουν οι Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Grease», θυμήθηκε τις εντάσεις που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας στο νέο βιβλίο «A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John» του Μάθιου Χιλντ.
Αφού εργάστηκε πάνω στο τραγούδι για την τελική σκηνή της ταινίας, ο Μάθιεσον έλαβε ένα τηλεφώνημα από την ομάδα της ηθοποιού, στο οποίο του ζητούσαν να παρευρεθεί στις πρόβες του Grease. Αν και μπερδεμένος, δέχτηκε.
«Δεν είμαι πιανίστας για πρόβες, ξέρετε. Δεν έχει πλάκα να το κάνεις αυτό. Αλλά μόλις έφτασα εκεί, κατάλαβα γιατί με ήθελε εκεί. Ήμουν φίλος της Ολίβια», είπε, σύμφωνα με το βιβλίο του Χιλντ.
«Και έτσι, μόλις έφτασα εκεί και είδα τι συνέβαινε, κατάλαβα γιατί χρειαζόταν έναν σύμμαχο».
Η Μάθιεσον σημείωσε ότι, αν και ο συμπρωταγωνιστής της στο «Grease», ο Τζον Τραβόλτα, «ήταν πραγματικά πολύ ευγενικός μαζί της και μαζί μου», καταλάβαινε ότι επικρατούσε μένος στο πλατό μεταξύ των χορευτών και των ηθοποιών.
«Αν δεν το γνωρίζετε, η κινηματογραφική βιομηχανία μπορεί να είναι πολύ, ας πούμε, σκληρή. Όλες αυτές οι ηθοποιοί ήθελαν να μάθουν γιατί δεν είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ταινία. Έτσι, αμέσως δημιουργείται ένταση», εξήγησε ο Μάθιεσον. «Στη συνέχεια, υπάρχουν δέκα πραγματικοί χορευτές. Είναι νευρικοί επειδή χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για την Ολίβια και τις τρεις ηθοποιούς να μάθουν τα βήματα».
«Η Ολίβια άντεξε»
Ωστόσο, ο πιανίστας «εντυπωσιάστηκε» από τη χορογραφία που έμαθε και εκτέλεσε η Ολίβια Νιούτον Τζον μέσα σε αυτό το κάπως, χαοτικό, περιβάλλον.
«Δεν είχα ξαναδεί κάποιον να ξεκινά από το μηδέν και να δημιουργεί μια χορευτική σκηνή. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρον», είπε. «Μου φάνηκε σαν να την επινόησε καθώς προχωρούσε. Εντυπωσιάστηκα!».
«Η Ολίβια άντεξε. Πάλεψε ενάντια στην κακή ενέργεια. Δούλεψε σκληρά και τα κατάφερε. Ήμουν περήφανος για εκείνη. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Νομίζω ότι χρειάστηκαν δύο εβδομάδες για να το τελειοποιήσει», κατέληξε.
Η Ολίβια Νιούτον Τζον, από την άλλη, παραδέχτηκε ότι τα χορευτικά νούμερα της φαινόταν αρκετά δύσκολα.
«Ξεκίνησα χωρίς καμία προετοιμασία», αποκάλυψε σε συνέντευξη μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας. «Πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου λίγο αδέξιο, αλλά ο χορογράφος, ο Πατ Μπιρτς, λέει ότι κινούμαι αρκετά καλά».
*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly
