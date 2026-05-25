Νεκρός εντοπίστηκε ο ισπανός ορειβάτης
Culture Live 25 Μαΐου 2026, 18:50

Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον

O Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον πρωταγωνίστησαν κάποτε στην ταινία «Grease» και, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν άρτιο, τα γυρίσματα έκρυβαν μια σειρά από δυσκολίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η αείμνηστη Ολίβια Νιούτον Τζον δεν πέρασε, αυτό που θα λέγαμε, μέλι-γάλα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Grease» του 1978.

Και για να ακριβολογούμε χρειάστηκε μέχρι και έναν άνθρωπο στο πλευρό της για ψυχολογική υποστήριξη.

«Κατάλαβα γιατί χρειαζόταν έναν σύμμαχο»

Ο πιανίστας Γκρεγκ Μάθιεσον, ο οποίος συμμετείχε στο «You’re the One That I Want», ένα τραγούδι που ερμηνεύουν οι Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ «Grease», θυμήθηκε τις εντάσεις που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας στο νέο βιβλίο «A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John» του Μάθιου Χιλντ.

Αφού εργάστηκε πάνω στο τραγούδι για την τελική σκηνή της ταινίας, ο Μάθιεσον έλαβε ένα τηλεφώνημα από την ομάδα της ηθοποιού, στο οποίο του ζητούσαν να παρευρεθεί στις πρόβες του Grease. Αν και μπερδεμένος, δέχτηκε.

«Δεν είμαι πιανίστας για πρόβες, ξέρετε. Δεν έχει πλάκα να το κάνεις αυτό. Αλλά μόλις έφτασα εκεί, κατάλαβα γιατί με ήθελε εκεί. Ήμουν φίλος της Ολίβια», είπε, σύμφωνα με το βιβλίο του Χιλντ.

«Και έτσι, μόλις έφτασα εκεί και είδα τι συνέβαινε, κατάλαβα γιατί χρειαζόταν έναν σύμμαχο».

Η Μάθιεσον σημείωσε ότι, αν και ο συμπρωταγωνιστής της στο «Grease», ο Τζον Τραβόλτα, «ήταν πραγματικά πολύ ευγενικός μαζί της και μαζί μου», καταλάβαινε ότι επικρατούσε μένος στο πλατό μεταξύ των χορευτών και των ηθοποιών.

«Αν δεν το γνωρίζετε, η κινηματογραφική βιομηχανία μπορεί να είναι πολύ, ας πούμε, σκληρή. Όλες αυτές οι ηθοποιοί ήθελαν να μάθουν γιατί δεν είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ταινία. Έτσι, αμέσως δημιουργείται ένταση», εξήγησε ο Μάθιεσον. «Στη συνέχεια, υπάρχουν δέκα πραγματικοί χορευτές. Είναι νευρικοί επειδή χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για την Ολίβια και τις τρεις ηθοποιούς να μάθουν τα βήματα».

«Η Ολίβια άντεξε»

Ωστόσο, ο πιανίστας «εντυπωσιάστηκε» από τη χορογραφία που έμαθε και εκτέλεσε η Ολίβια Νιούτον Τζον μέσα σε αυτό το κάπως, χαοτικό, περιβάλλον.

«Δεν είχα ξαναδεί κάποιον να ξεκινά από το μηδέν και να δημιουργεί μια χορευτική σκηνή. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρον», είπε. «Μου φάνηκε σαν να την επινόησε καθώς προχωρούσε. Εντυπωσιάστηκα!».

«Η Ολίβια άντεξε. Πάλεψε ενάντια στην κακή ενέργεια. Δούλεψε σκληρά και τα κατάφερε. Ήμουν περήφανος για εκείνη. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Νομίζω ότι χρειάστηκαν δύο εβδομάδες για να το τελειοποιήσει», κατέληξε.

Η Ολίβια Νιούτον Τζον, από την άλλη, παραδέχτηκε ότι τα χορευτικά νούμερα της φαινόταν αρκετά δύσκολα.

«Ξεκίνησα χωρίς καμία προετοιμασία», αποκάλυψε σε συνέντευξη μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας. «Πάντα θεωρούσα τον εαυτό μου λίγο αδέξιο, αλλά ο χορογράφος, ο Πατ Μπιρτς, λέει ότι κινούμαι αρκετά καλά».

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

«Δεν έχω τι να βάλω!» – Το μυστικό για καλή υγεία κρύβεται στην ντουλάπα

Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%

Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης
Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO εστιάζει στον Χόιτ Ρίτσαρντς, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των 80s και 90s, ο οποίους έζησε μια τρομακτική ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Μετά από 7 χρόνια, ο κόσμος του Star Wars επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες, το Mandalorian and Grogu έκανε δυνατή πρεμιέρα, ωστόσο στη Disney υπάρχει προβληματισμός

Φροίξος Φυντανίδης
«Έχω υποδυθεί πολλούς κακούς. Μου αρέσουν και τα δύο. Πιστεύω ότι και τα δύο είναι σημαντικά στοιχεία του κινηματογράφου», δήλωσε ο Νίκολας Κέιτζ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι μεταξύ των αστέρων της μπάλας που εμφανίζονται στο επίσημο βιντεοκλίπ του ύμνου του Μουντιάλ 2026

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο, ο κόσμος του Hidari ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη - χωρίς να χάσει το εντυπωσιακό stop-motion στυλ του και με τον Κιάνου Ριβς «χαρίζοντας» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή

Φροίξος Φυντανίδης
Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκάνδαλο ή επικοινωνιακό κόλπο; Το Un couple (Presque) Parfait του Φλοριάν Ταρντίφ για την εκρηκτική σχέση των Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν φέρνει αναστάτωση στη Γαλλία

Λουκάς Καρνής
Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

Λουκάς Καρνής
Χιλιάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου καταγγέλουν με ανοιχτή επιστολή την «επιρροή της ακροδεξιάς» μέσω του Canal+, του οποίου κύριος μέτοχος είναι ο Βενσάν Μπολορέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Λουκάς Καρνής
Μετά την ολοκλήρωση του Final Four της Ευρωλίγκας, το ενδιαφέρον στο μπάσκετ στρέφεται στο πρωτάθλημα όπου ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε τις ημέρες και τις ώρες των τελικών της GBL.

Η νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου. Εκλέχθηκαν βουλευτές από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ, ΔΗΜΟ και Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, όπως και εκπρόσωποι μειονοτήτων

Στο «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη κόντρα στη νόσο ALS (ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα), όπου θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για ενάμιση μήνα.

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε στην Κρήτη. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές, υπεύθυνοι ΚΥΔ σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού και εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι στο καταστατικό του συλλόγου δεν υπήρχαν «προσωπικές φιλοδοξίες», αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

Όπως εξήγησε ο διοικητής το Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Σπύρος Δερδεμεζής, η κατάσταση του Μάριου Οικονόμο παραμένει κρίσιμη και πως οι γιατροί αναμένουν την ανταπόκριση του οργανισμού του, εκφράζοντας την ελπίδα.

Ο 42χρονος που εντοπίστηκε στο Μικρολίμανο έχει δηλώσει 4 διαφορετικά ονόματα και ηλικίες ενώ έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις και πυροβολισμούς κατά αστυνομικών.

Έπειτα από τη διακοπή ενός μηνός που πραγματοποιήθηκε για να σημειωθούν όλες οι αλλαγές στην αίθουσα της δίκης για τα Τέμπη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με αποτέλεσμα ο κύριος χώρος διεξαγωγής να μεγαλώνει.

Επανήλθε στο προσκήνιο η συγκεκριμένη υπόθεση στη Σκωτία - Ο Πίτερ Μιούρελ, πρώην σύζυγος της Νίκολα Στάρτζεον, έκλεβε το κόμμα SNP από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Οκτώβριο του 2022

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ είχε υποστηρίξει τον Απρίλιο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

Οι Αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του φερόμενου ως πατέρα του παιδιού. - Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

