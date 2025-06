Η Ολίβια Νιούτον Τζον υπέγραφε πάντα τα γράμματα της με τη φράση «αγάπη και φως»

Οι θαυμαστές της Ολίβια Νιούτον Τζον θα έχουν την ευκαιρία να ρίξουν μια εντελώς νέα ματιά στην αείμνηστη ηθοποιό και την καριέρα της σε ένα επερχόμενο ντοκιμαντέρ. Το Netflix ανακοίνωσε την Τρίτη, 24 Ιουνίου, ότι ένα νέο ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία της Νικόλ Νιούνχαμ θα έρθει στην πλατφόρμα.

Το ντοκιμαντέρ της Νιούνχαμ για το Netflix του 2020, Crip Camp: A Disability Revolution, κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η άτιτλη –για την ώρα- ταινία θα εξερευνήσει «τη μουσική, τη ζωή και τη μαγεία της αγαπημένης ποπ σταρ και πολιτιστικού φαινομένου Ολίβια Νιούτον Τζον», σύμφωνα με το Deadline, το οποίο ήταν το πρώτο που μετέδωσε την είδηση.

«Με τα δικά της λόγια, μέσα από ζωντανά αρχεία και μέσω αναμνήσεων από στενούς φίλους και συνεργάτες, θα παρακολουθήσουμε το ταξίδι της Ολίβια, καθώς ο κόσμος την ερωτεύεται τρελά και εκείνη ανεβαίνει στο απόγειο της φήμης, μόνο και μόνο για να έρθει αντιμέτωπη με προκλήσεις επικών διαστάσεων».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olivia Newton-John (@therealonj)

Καλοσύνη, συμμετοχικότητα, αγάπη

«Αυτή είναι η ιστορία μιας γυναίκας που υποτιμήθηκε διαρκώς παρά το μαγευτικό της ταλέντο, η οποία τελικά αποστόμωσε τους επικριτές της, βγαίνοντας μέσα από πρωτοφανείς απώλειες και πόνο με χάρη και ευγνωμοσύνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Netflix.

«Ανακαλύπτοντας πώς να μένει πιστή στις αρχές της, η Ολίβια άλλαξε την κουλτούρα μας προς το καλύτερο εστιάζοντας στην καλοσύνη, τη συμμετοχικότητα και την αγάπη».

«Η Ολίβια υπέγραφε πάντα τα γράμματά της με τη φράση “αγάπη και φως” και αυτή είναι η λαμπερή και ελπιδοφόρα κληρονομιά που μας άφησε», δήλωσε η Νιούνχαμ, σύμφωνα με το Deadline.

«Ως νεαρό κορίτσι, την ερωτεύτηκα, ακούγοντας το Grease στο πικάπ σε επανάληψη. Αλλά αυτό το μοναδικό κινηματογραφικό ταξίδι – βαθιά στα αρχεία και στην εκπληκτική κοινότητα των στενών φίλων και της οικογένειας της Ολίβια – αποκάλυψε μια σύνθετη και εξαιρετική γυναίκα, της οποίας ο αντίκτυπος στον κόσμο εξακολουθεί να διαχέεται προς τα έξω».

Η άτυχη στιγμή

Παραγωγός του ντοκιμαντέρ θα είναι ο R.J. Cutler και η εταιρεία παραγωγής του This Machine, η οποία στο παρελθόν είχε συνεργαστεί για τα ντοκιμαντέρ Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, Elton John: Never Too Late και Martha.

Η Νιούτον Τζον πέθανε από καρκίνο του μαστού τον Αύγουστο του 2022. Ήταν 73 ετών. Τον Μάιο του 2017 ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, ο οποίος είχε κάνει μετάσταση στο ιερό οστό.

Η Νιούτον Τζον γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1948, πριν η οικογένειά της μετακομίσει στην Αυστραλία όταν ήταν 5 ετών. Αφού κέρδισε έναν τηλεοπτικό διαγωνισμό ταλέντων στην Αυστραλία, άρχισε να περιοδεύει με την Πατ Φάραρ για το σχήμα τους Pat & Olivia. Μέχρι το 1971, η σόλο καριέρα της είχε ξεκινήσει, με δύο άλμπουμ – το If Not For You και το Olivia.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olivia Newton-John (@therealonj)

Για την έρευνα του καρκίνου

Το 1978, η καριέρα της δώδεκα φορές υποψήφιας για Grammy απογειώθηκε με την ταινία Grease, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Τζον Τραβόλτα. Στη συνέχεια, η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα πρωταγωνίστησε στο μιούζικαλ Xanadu του 1980, πριν εμφανιστεί αργότερα ξανά με τον Τραβόλτα στο Δύο και Μοναδικοί του 1983.

Μετά από μερικούς άλλους κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους, η Νιούτον Τζον επέστρεψε στη μουσική. Το 1992, αποκάλυψε την πρώτη της διάγνωση με καρκίνο του μαστού. Η μάχη της – η οποία περιελάμβανε μερική μαστεκτομή, χημειοθεραπεία και αποκατάσταση του μαστού – οδήγησε τελικά στη δημιουργία του Κέντρου Ευεξίας και Έρευνας για τον Καρκίνο Olivia Newton-John στη Μελβούρνη.

Η Ολίβια Νιούτον Τζον πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της ως υπέρμαχος της ευαισθητοποίησης και της έρευνας για τον καρκίνο.

*Με στοιχεία από people.com