Παρασκευή 22 Μαϊου 2026
Ο Pac-Man έγινε 46 ετών – Η ιστορία του δημοφιλούς videogame
Τεχνολογία 22 Μαΐου 2026

Πώς το παιχνίδι Pac-Man έγινε το δημοφιλέστερο arcade και έβαλε τις γυναίκες στα «ουφάδικα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Στις 22 Μαΐου του 1980, σε μια αίθουσα arcade στην πολύβουη συνοικία Σιμπούγια του Τόκιο, έκανε την εμφάνισή του ένα παιχνίδι που έμελλε να αλλάξει για πάντα την ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών. Κανείς τότε δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι μια μικρή κίτρινη φιγούρα, που περιπλανιόταν σε έναν λαβύρινθο κυνηγώντας κουκκίδες και αποφεύγοντας φαντάσματα, θα εξελισσόταν σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Το «Pac-Man» δεν έγινε απλώς το πιο επιτυχημένο arcade παιχνίδι όλων των εποχών· άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν τα βιντεοπαιχνίδια.

Την εποχή εκείνη, η βιομηχανία των videogames βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στη δράση και τη βία. Τα περισσότερα παιχνίδια ζητούσαν από τους παίκτες να καταστρέψουν διαστημόπλοια ή να εξοντώσουν εξωγήινους. Οι αίθουσες arcade θεωρούνταν σκοτεινοί χώροι, γεμάτοι κυρίως με νεαρούς άνδρες. Ο νεαρός Ιάπωνας σχεδιαστής παιχνιδιών Τόρου Ιβατάνι, που εργαζόταν στη Namco, ήθελε να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό: ένα παιχνίδι φιλικό, προσιτό και διασκεδαστικό για όλους, ακόμη και για γυναίκες και ζευγάρια.

Ο Ιβατάνι ήταν μόλις 25 ετών και δεν είχε μεγάλη εμπειρία στα videogames. Προτιμούσε να σχεδιάζει μηχανικά παιχνίδια και φλίπερ, ενώ ο πρώτος του τίτλος, το «Gee Bee» του 1978, δεν σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. Ωστόσο, η επιθυμία του να ξεφύγει από τα βίαια πρότυπα της εποχής τον οδήγησε σε μια πρωτότυπη ιδέα. Αναζητώντας ένα θέμα που να αφορά όλους τους ανθρώπους, κατέληξε στο φαγητό. Η πράξη του «τρώω» –ή «taberu» στα ιαπωνικά– έγινε η κεντρική έμπνευση για το παιχνίδι.

Η πίτσα ως η απόλυτη έμπνευση

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιδέα για τη μορφή του Pac-Man γεννήθηκε όταν πήρε ένα κομμάτι πίτσας από ένα κουτί, όπως είχε πει παλιότερα σε συνέντευξη του στο CNN.

Το σχήμα που έμεινε του θύμισε έναν χαρακτήρα με ανοιχτό στόμα. Έτσι δημιουργήθηκε η εμβληματική φιγούρα του παιχνιδιού. Αρχικά το παιχνίδι ονομαζόταν «PuckMan», από τη φράση «paku paku», που μιμείται τον ήχο κάποιου που μασουλάει.

Όταν όμως το παιχνίδι έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Midway φοβήθηκε ότι οι παίκτες θα άλλαζαν το γράμμα «P» σε «F» πάνω στις arcade καμπίνες. Έτσι, το όνομα μετατράπηκε σε «Pac-Man», όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Η επιτυχία του ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Από το 1981 έως το 1987 πουλήθηκαν σχεδόν 300.000 arcade μηχανήματα παγκοσμίως. Όμως η σημασία του Pac-Man δεν περιορίζεται στους αριθμούς. Το παιχνίδι εισήγαγε καινοτομίες που σήμερα θεωρούνται αυτονόητες.

Περιλάμβανε το πρώτο «power-up», τα μεγάλα χάπια που έκαναν τα φαντάσματα ευάλωτα, καθώς και τις πρώτες μικρές animated σκηνές ανάμεσα στα επίπεδα. Επιπλέον, ήταν από τα πρώτα παιχνίδια που διέθεταν έναν ξεκάθαρο και αναγνωρίσιμο πρωταγωνιστή.

Αυτό ήταν ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας του. Μέχρι τότε, οι περισσότεροι τίτλοι δεν είχαν χαρακτήρες με προσωπικότητα. Ο Pac-Man όμως έγινε μια πραγματική μασκότ της ποπ κουλτούρας.

Τα πολύχρωμα φαντάσματα – ο Μπλίνκι, ο Πίνκι, ο Ίνκι και ο Κλάιντ – είχαν διαφορετική συμπεριφορά και στρατηγική, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση «ζωντανής» πρόκλησης. Ο Ιβατάνι πέρασε μήνες προγραμματίζοντας την τεχνητή νοημοσύνη τους, ώστε να κυνηγούν τον παίκτη χωρίς να τον κάνουν να αισθάνεται ότι το παιχνίδι είναι άδικο ή υπερβολικά αγχωτικό.

Η αισθητική του παιχνιδιού επίσης ξεχώριζε. Τα φαντάσματα δεν ήταν τρομακτικά αλλά χαριτωμένα, επηρεασμένα από ιαπωνικά manga και τον «Κάσπερ το φαντασματάκι». Ο ίδιος ο Ιβατάνι είχε δηλώσει ότι η σχέση ανάμεσα στον Pac-Man και τα φαντάσματα θύμιζε περισσότερο το «Tom & Jerry» παρά μια πραγματική σύγκρουση καλού και κακού. Αυτή η παιχνιδιάρικη προσέγγιση έκανε το παιχνίδι προσιτό σε κάθε ηλικία.

Η απατηλή απλότητα του Pac-Man το έκανε θρύλο

Η απλότητα υπήρξε ένα ακόμη μυστικό της επιτυχίας του. Το Pac-Man χρησιμοποιούσε μόνο ένα joystick και κανένα κουμπί, όμως η δυσκολία του ήταν μεγάλη. Χρειάστηκαν σχεδόν είκοσι χρόνια μέχρι κάποιος να πετύχει το τέλειο παιχνίδι.

Το 1999, ο Μπίλι Μίτσελ έγινε ο πρώτος παίκτης που ολοκλήρωσε το Pac-Man χωρίς να χάσει ζωή και συγκεντρώνοντας το μέγιστο δυνατό σκορ: 3.333.360 πόντους. Για να το πετύχει, χρειάστηκε περισσότερες από πέντε ώρες απόλυτης συγκέντρωσης.

Το παιχνίδι τελείωνε ουσιαστικά στο περίφημο επίπεδο 256, όταν η μνήμη του συστήματος αδυνατούσε να εμφανίσει σωστά τον λαβύρινθο και η μισή οθόνη γέμιζε με παραμορφωμένα σύμβολα. Οι δημιουργοί δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι κάποιος θα έφτανε τόσο μακριά.

Η κληρονομιά του Pac-Man παραμένει τεράστια μέχρι σήμερα. Άνοιξε τον δρόμο για παιχνίδια με πιο έντονη προσωπικότητα και αφήγηση, όπως το «Donkey Kong», ενώ απέδειξε ότι τα videogames δεν χρειάζεται να βασίζονται στη βία για να είναι επιτυχημένα. Το 2012, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης πρόσθεσε το Pac-Man στη μόνιμη συλλογή του, αναγνωρίζοντάς το ως σημαντικό έργο design και πολιτισμού.

Περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες μετά τη δημιουργία του, το Pac-Man εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας. Όπως είχε πει και ο ίδιος ο Ιβατάνι, το παιχνίδι μοιάζει με ένα αγαπημένο τραγούδι που όλοι γνωρίζουν, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εποχής.

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια

Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Επιστήμες 22.05.26

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Μπρα-ντε-φερ 21.05.26

Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Νεκτάριος Δαργάκης
Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Claude / Mythos 21.05.26

Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
Σκληρή επίθεση 22.05.26

«Ρώτησα τον κ. Δεμίρη σε ένα φωτεινό δωμάτιο, στη Βουλή, αν ήξερε τους λόγους που με παρακολουθούσαν και είπε 'δεν ξέρω'», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης - «Έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο»

Βουλή: Αποφεύγει την εξεταστική η κυβέρνηση επικαλούμενη «εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική» – Σε εξέλιξη η συζήτηση
Βουλή 22.05.26 Upd: 10:22

Συζητείται στη Βουλή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές στον απόηχο της αρχειοθέτησης της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο αλλά και των αποκαλύψεων του in για τον εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα

Φθιώτιδα: Ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δομοκό, πλημμύρισαν καλλιέργειες
Στη Φθιώτιδα 22.05.26

Από την κακοκαιρία επηρεάστηκε σχεδόν το σύνολο της περιοχής στη Φθιώτιδα - Η ισχυρή χαλαζόπτωση και βροχόπτωση σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα

Εάν είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 03.00 π.μ. καλό είναι να μην το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Editorial 22.05.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και 7 χρόνια έχει αποδείξει ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο για τα προβλήματα της κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Επιδημία» από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη – Γονόρροια και σύφιλη έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ
Έρευνα του ECDC 22.05.26

Έξαρση και επίπεδα ρεκόρ καταγράφουν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ευρώπη. Αίτια, η απουσία πρόληψης και τα κενά στις διαγνωστικές εξετάσεις. Έκκληση του ECDC για δράση.

LAMDA LEVENTIS: Η ελληνική βιομηχανία που μετατρέπει τη σκίαση σε κεντρικό πυλώνα του σύγχρονου Real Estate
Τα Νέα της Αγοράς 22.05.26

"Engineered in Greece, trusted worldwide": Με εξαγωγές σε 65+ χώρες και επενδύσεις στη βιοκλιματική καινοτομία, η ιστορική εταιρεία επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη κατοικία.

Με όλα τα όπλα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρ στο… ραντεβού με τον τελικό του Final Four
Μπάσκετ 22.05.26

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για μάχη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague (22/5, 18:00). Μονόδρομος η νίκη για να διεκδικήσει το τρόπαιο το βράδυ της Κυριακής.

Ρούμπιο: «Η Κούβα είναι απειλή για τις ΗΠΑ» – Ψάχνει η Ουάσινγκτον διέξοδο από το Ιράν μέσω Αβάνας;
Ετοιμάζουν επέμβαση; 22.05.26

Η Κούβα αντιμετωπίζει κρίση καυσίμων, η οποία επιδεινώνεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό της προμήθειας πετρελαίου - Αβάνα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μας επιτίθεται αδίστακτα και συστηματικά

Νεκτάριος Δαργάκης
Υποκλοπές: Απομακρύνεται το σενάριο να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ – Ποιες κινήσεις ετοιμάζει ο Ανδρουλάκης  
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Αν και απομακρύνεται το σενάριο για πρόταση δυσπιστίας, η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη σημερινή Ολομέλεια αναμένεται να είναι επιθετική απέναντι στην κυβέρνηση, εφόσον αυτή  «μεθοδεύσει» την απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βουλή: Ξεκινά η μάχη της εξεταστικής – Με θεσμικές ακροβασίες επιχειρεί η ΝΔ να βάλει τέλος στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Η ΝΔ αναμένεται να θέσει ως όριο τις 151 θετικές ψήφους για τη σύσταση εξεταστικής, ωστόσο η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια

Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

