Απίστευτo: Ο Νεϊμάρ κλήθηκε στο Μουντιάλ και τραυματίστηκε!
Από τη Βραζιλία αναφέρουν πως ο Νεϊμάρ υπέστη νέο τραυματισμό σχεδόν τρεις εβδομάδες πριν τη σέντρα του Μουντιάλ 2026!
Η κλήση του Νεϊμάρ από τον Κάρλο Αντσελότι στο Μουντιάλ 2026 προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους φίλους της Εθνικής Βραζιλίας, ωστόσο η ατυχία… χτύπησε ακόμα μία φορά την πόρτα του και είναι εύλογη η ανησυχία που υπάρχει στις τάξεις της «Σελεσάο».
Ο άσος της Σάντος μετά από μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε, είδε το όνομά του μεταξύ των 26 ποδοσφαιριστών που θα έχει μαζί του ο Αντσελότι στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό και, ξέσπασε σε λυγμούς.
Ο τραυματισμός του Νεϊμάρ
Ωστόσο, ο 34χρονος άσος τραυματίστηκε ακόμα μία φορά σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, καθώς έχει υποστεί ένα οίδημα στην γάμπα και θα μείνει στα «πιτς» για τις επόμενες δέκα ημέρες, χάνοντας τα προσεχή παιχνίδια της ομάδας του. Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, ο Νέι έχει οίδημα στη γάμπα, κάτι που επιβεβαιώθηκε μετά το πρόσφατο ματς της Σάντος με την Κοριτίμπα.
Βέβαια, όπως επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο γιατρός της ομάδας, δεν θα υπάρξει πρόβλημα αναφορικά με την παρουσία του στο ξεκίνημα της προετοιμασίας της Σελεσάο, αφού ο Νεϊμάρ θα μείνει εκτός προπονήσεων για διάστημα 5-10 ημερών.
«Σε ό,τι αφορά τον Νεϊμάρ είναι πολύπλοκο· πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Προτιμώ να περιμένω και να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εσωτερικά, και νομίζω ότι, ιατρικά, αν είναι έτοιμος να παίξει την Τρίτη, θα είναι διαθέσιμος γιατί ο τραυματισμός του είναι μικρός», δήλωσε ο προπονητής της Σάντος, Κούκα.
