Σε ομηρία το κράτος Δικαίου και η κοινή λογική, η Καρυστιανού στέλνει μήνυμα με περιστέρι και η Αριστερά περιμένει ο Τσίπρας τι θα φέρει

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να θερίζει τα νοικοκυριά και ουκ ολίγος κόσμος σκέφτεται πως δεν βγαίνουν τα μιστά για διακοπές φέτος -άντε κάνα 4ήμερο και πολύ είναι- στη Βουλή η κυβέρνηση πάει να κλείσει άρον, άρον τις εκκρεμότητες. Ξεκίνησε με τις υποκλοπές και με τη θλιβερή παρουσία του διοικητή της ΕΥΠ στην Θεσμών και Διαφάνειας.

ΕΥΠ και κουκουλοφόροι

Δυστυχώς λατρεμένοι μου είναι θλιβερό για τη χώρα και την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου το γεγονός ότι εδώ και ενάμισι χρόνο η ΕΥΠ αγνοεί τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ. Είναι η μεγαλύτερη προσβολή απέναντι στο Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη η στάση αυτή, οπότε αυτά που λέει κατά καιρούς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περί σεβασμού προς τη Δικαιοσύνη, είναι μετά συγχωρήσεως, μπαρμπούτσαλα. Όταν υπάρχει αμετάκλητη απόφαση που λέει «ενημερώστε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ποιον λόγο τον παρακολουθούσατε» και η ΕΥΠ σφυρίζει αδιάφορα, τότε βρισκόμαστε ήδη στη δυστοπία των πιο σκοτεινών χρόνων της Ιστορίας μας, στην εποχή των ρουφιάνων και των κουκουλοφόρων, μετά συγχωρήσως και πάλι.

Διαφυγή

Και βέβαια όλα δείχνουν πως η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου θα κλείσει άρον, άρον αύριο την υπόθεση υποκλοπές και νέα εξεταστική. Θα επικαλεστεί λόγους «εθνικής ασφάλειας» και θα το δείτε. Βέβαια έτσι «αδειάζει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου, Κ. Τζαβέλλα ο οποίος εδώ και λίγο καιρό έχει αποφανθεί πως δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία στην υπόθεση. Άρα, για ποια «εθνική ασφάλεια» μιλάμε, από τη στιγμή που στο παρελθόν είχε ξαναγίνει εξεταστική για το θέμα; Για καμία είναι η απάντηση, είναι απλώς ο αντιθεσμικός τρόπος διαφυγής μιας ένοχης κυβέρνησης που έχει κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει το σκάνδαλο και τις ευθύνες της.

Το περιστέρι και η Μαρία

Σήμερα λοιπόν ανακοινώνει το κίνημα και η Μαρία των Τεμπών. Περιστέρια θα αμολήσει και το υπάρχον πολιτικό σύστημα θα κουτσουλήσει. Αυτό θα μπορούσε να είναι το σύνθημα του νέου κινήματος που ως ώρας συγκεντρώνει μια πανσπερμία στελεχών. Το ερώτημα είναι τι θα βγει στο τέλος βέβαια. Ομοίως και επειδή δεν έχω καταλάβει. Τελικά αυτή θα είναι επικεφαλής; Θα γίνουν εσωκομματικές εκλογές και θα βρεθεί άλλος αρχηγός; Γιατί εξ όσων θυμάμαι στη συνέντευξη που είχε δώσει πριν από κάτι μήνες στο Kontra είχε δηλώσει ότι, «δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του».

Δεν πέρασε

Το Σαββατοκύριακο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς. Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε μία πανελλαδική σύσκεψη των «υπό αναχώρηση» στελεχών της, όπου έγινε αρκετή συζήτηση για το τι μέλλει γενέσθαι και με ποιο τρόπο θα αποχωρήσουν. Στη σύσκεψη συμμετείχαν περί τους 160. Εκεί έπεσε κι η πρόταση να φύγουν από το κόμμα μαζικά μέσα από τις συνελεύσεις των τοπικών οργανώσεων. Την πρόταση την έκανε ο κ. Ηλιόπουλος, αλλά αντέδρασε η κυρία Αχτσιόγλου. Τελικά δεν πέρασε. Οι συναντήσεις κι οι συζητήσεις έχουν πάρει φωτιά – τα μπαρ και τα μεζεδοπωλεία έχουν … αναστενάξει!

Πότε;

Ενόψει όμως της συνεδρίασης κυκλοφορεί μετ΄ επιτάσεως ότι πέντε από τους βουλευτές της πρόκειται να ανεξαρτοποιηθούν. Πρόκειται για τους κ.κ. Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσείν Ζειμπέκ και την κυρία Εφη Αχτσιόγλου. Ορισμένοι από αυτούς το διαψεύδουν. Αλλά από ορισμένες πλευρές διατυπώνονται ερωτήματα, όπως ποιοι και πόσοι από τη μειοψηφία θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής; Κι αν δεν ανεξαρτοποιηθούν την Παρασκευή πότε θα το κάνουν; Μετά από την Τρίτη 26 Μαΐου, που ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας θα εξαγγείλει την δημιουργία του νέου κόμματος;

Μα πού να πάω;

Μου λένε ωστόσο ότι για δύο τουλάχιστον από τους «υπό αναχώρηση», η Λεωφόρος Αμαλίας έχει … θέμα. Ειδικά για τον έναν – δεν τον θεωρεί ευπρόσδεκτο. Πρόκειται για τον κ. Τζανακόπουλο, ο οποίος λέγεται ότι το έχει πάρει απόφαση και μετά από τις εκλογές θα αποσυρθεί. Λογικό μου ακούγεται – εξάλλου, η σύντροφος του, η κυρία Αχτσιόγλου τελευταία άνοιξε το δικηγορικό της γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Και είναι ακόμη μία ίσως και δύο περιπτώσεις που υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις. Όμως απ΄ ότι μου λένε ο κ. Τζανακόπουλος δεν είναι ο μόνος που θα αποσυρθεί από τα κοινοβουλευτικά δρώμενα.

Εμπόδιο

Από την άλλη πλευρά, της πλειοψηφίας και ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος – κυκλοφορεί μετ΄ επιτάσεως εντός της Νέας Αριστεράς – θα «χαιρετήσει» τη Βουλή με … άσπρο μαντήλι. Ετσι κι αλλιώς αποτελεί το «κόκκινο πανί» – για την περίπτωση που υπάρχουν ελπίδες… – στο ενδεχόμενο της συνεργασίας με το Μέρα25 και τον κ. Γιάνη Βαρουφάκη. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτός, είναι όλη η ομάδα των πρώην υπουργών της κυβέρνησης Τσίπρα – αλλά αυτός συγκεντρώνει την μεγαλύτερη μήνιν. Κι όπως είναι γνωστό ο κ. Βαρουφάκηw μέχρι τώρα έχει αποκλείσει την εκλογική συνεργασία με τη Νέα Αριστερά.

Πετραδάκι, πετραδάκι…

Όμως η πλευρά του κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη έχει μια ελπίδα! Ευελπιστεί ότι οι δημοσκοπήσεις μετά από την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα, θα δείχνουν πως ο πρώην πρωθυπουργός «μαζεύει» από όλους τους σχηματισμούς της Αριστεράς – είναι αρκετοί δυσαρεστημένοι μαζί του, αλλά τον αντιμετωπίζουν ως «εργαλείο» για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη! Αρα κάποια δέκατα της μονάδας ίσως τα χάσει και το Μέρα25. Σ΄ αυτή την περίπτωση ελπίζουν ότι ενδεχομένως να επικρατήσουν δεύτερες σκέψεις και με κάποιους όρους η εκλογική συνεργασία να επιτευχθεί! Μέχρι τότε όλα είναι στον αέρα.

Στις 6 Ιουνίου

Στην Κουμουνδούρου, τα πράγματα ίσως να είναι και χειρότερα. Χθες τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έλαβαν ένα sms που τα καλεί σε συνεδρίαση το Σάββατο 6 Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι η συνεδρίαση θα είναι μονοήμερη κι απ΄ ότι υποψιάζομαι μονοθεματική! Τι θα συζητήσουν; Υποπτεύομαι ότι θα αποφασιστεί η σύγκληση του Διαρκούς Συνεδρίου του κόμματος για να αποφασίσει την αναστολή της λειτουργίας του! Προσέξτε ο κ. Σωκράτης Φάμελλος που θα είναι και ο εισηγητής δεν πρόκειται να κάνει περίπατο. Και δεν αναφέρομαι στις φωνές, τις αντιδράσεις και τις αντεγκλήσεις που πιθανόν να υπάρξουν. Αναφέρομαι στο θέμα του συσχετισμού. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι σήμερα ο κ. Φάμελλος έχει τον συσχετισμό στην Κεντρική Επιτροπή – στην συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου κι αν τον έχει με τι ποσοστά θα περάσει τις προτάσεις του; Και τι θα πράξουν όσοι μειοψηφήσουν; Θα γίνει εκκένωση των γραφείων;

Η κρίσιμη μέρα

Κι όλα αυτά βέβαια ενόψει της ερχόμενης Τρίτης 26 Μαΐου, που ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας θα εξαγγείλει την δημιουργία του νέου κόμματος. Πρόκειται για μείζον γεγονός του χώρου της κεντροαριστεράς και όχι μόνο – αλλά και του πολιτικού συστήματος. Είναι η πιο σοβαρή απόπειρα το πολιτικό σύστημα να αποκαταστήσει την ισορροπία του. Οι δημοσκοπικές μετρήσεις του Μαΐου είναι βέβαιο ότι θα αργήσουν αυτή τη φορά, διότι θα πρέπει να συμπεριλάβουν τη νέα κίνηση στα ευρήματα τους….