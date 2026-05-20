Στο Final Four και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί στο Telecom Center Athens για το Final Four της Euroleague.
Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως το Final Four της Αθήνας θα αποτελέσει πόλο έλξης και πολύ σημαντικούς ανθρώπους του μπάσκετ και του αθλητισμού.
Όπως όλα δείχνουν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, για να παρακολουθήσει δια ζώσης τα παιχνίδια ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, αλλά και το Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης.
Ήδη πριν από μερικές μέρες βρέθηκε στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει το Game 2 του Ολυμπιακού με τη Μονακό, παρέα μάλιστα με τον θρύλο του παγκοσμίου τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς.
Για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια, ο Γιάννης αναμένεται να παρακολουθήσει Final Four της Euroleague. Προ διετίας, είχε βρεθεί στο Βερολίνο όπου είδε την κατάκτηση τον τελικό του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ, με τον αδερφό του Κώστα, να παίζει τότε στους πράσινους.
