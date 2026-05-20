Ο Χέιζ-Ντέβις πήγε και στην Ισλανδία… (pics)

Ο Νάιτζελ-Χέιζ Ντέιβις συνεχίζει τις εκδρομές και αυτή τη φορά επέλεξε να επισκεφτεί στο ρεπό του την Ισλανδία, δημοσιεύοντας αρκετές φωτογραφίες από το ταξίδι του στα social media.

Ο σούπερ σταρ των Πράσινων μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στα playoffs με τη Μύκονο, άδραξε την ευκαιρία και πραγματοποίησε ακόμη ένα ταξίδι-εξπρές μετά τις επισκέψεις σε Ινδία, Σαντορίνη, Ελβετία και Ιορδανία.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός εντοπίστηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς επέστρεψε στην Αθήνα μετά το διάλειμμά του.

Ο Χέιζ-Ντέιβις μοιράστηκε τις φωτογραφίες που τράβηξε από την Ισλανδία στα social media, αποκαλύπτοντας ότι βρέθηκε στο Ρέικιαβικ.

