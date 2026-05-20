Η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ και… τώρα ΟΑΚΑ! (vid)
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση στο ΣΕΦ πριν το Final-Four της Euroleague – «Συγκεντρωμένοι στον στόχο», αναφέρουν οι Πειραιώτες
Το βλέμμα όλων στον Ολυμπιακό βρίσκεται προφανώς στο Final Four της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα και το «T-Center» (22-24/5).
Το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση στο ΣΕΦ. Και από την Πέμπτη (21/5) θα μπουν σε… ρυθμούς ΟΑΚΑ, καθώς θα κάνουν εκεί την τελευταία τους προπόνηση πριν το Final Four.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η αποστολή κατέφτασε, χωρίς προβλήματα, στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει για το τουρνουά.
«Τελευταία προπόνηση στο ΣΕΦ πριν το Final Four της Euroleague. Αφοσιωμένοι. Συγκεντρωμένοι στον στόχο», αναφέρεται στο post της ΚΑΕ, με το μήνυμα να είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο.
Final practice at SEF before the @EuroLeague Final Four. 🔴⚪
Locked in. Focused on the goal. 🔒🏆#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4GLORY pic.twitter.com/ekviD8wLAV
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 20, 2026
