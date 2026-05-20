ΥΠΕΞ: Τάχιστα θα γίνουν οι διαδικασίες επαναπατρισμού των Ελλήνων που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla
Στην Ασντόντ του Ισραήλ αναμένεται να αφιχθούν τις επόμενες ώρες οι Έλληνες που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla
ΥΠΕΞ: Τάχιστα θα γίνουν οι διαδικασίες επαναπατρισμού των Ελλήνων που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla
Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla θα αφιχθούν σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο λιμάνι της Ασντόντ και εκεί θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής, όπως είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.
«Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων του ισραηλινού καθεστώτος!», τονίζει το March to Gaza Greece
Όπως τόνισε, η πρέσβης της Ελλάδας θα βρεθεί αύριο το πρωί στον χώρο όπου θα βρίσκονται οι πολίτες ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή.
«Το υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού» υπογράμμισε, η κ. Ζωχιού.
Τόνισε, δε, πως το υπουργείο Εξωτερικών έχει προχωρήσει σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών.
«Παραμένει σε ανοικτή γραμμή με τους οικείους και τους συγγενείς των Ελλήνων πολιτών. Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, το σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών», επεσήμανε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.
Όλα τα σκάφη του Global Sumud Flotilla έχουν αναχαιτιστεί
Σε ανακοίνωσή του το March to Gaza Greece αναφέρει: «Για δεύτερη φορά μέσα σε 3 εβδομάδες, ο ισραηλινός στρατός απήγαγε τον στόλο μας σε διεθνή ύδατα.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παράνομη απαγωγή τους και σε αλληλεγγύη με τους πάνω από 9.500 Παλαιστίνιους ομήρους που κρατούνται στα ισραηλινά μπουντρούμια, τουλάχιστον 87 συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν σε απεργία πείνας.
Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων του ισραηλινού καθεστώτος!
Ασκήστε πίεση στην κυβέρνηση να καταδικάσει αυτή την πράξη πειρατείας!».
