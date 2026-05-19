Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία

Επιδείνωση εμφανίζουν οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, στο περιθώριο της συνόδου της G7.

«Η συνολική εκτίμηση είναι ότι ασκεί καθοδική πίεση στην ανάπτυξη και ανοδική πίεση στον πληθωρισμό», τόνισε ο Κόρμαν την Τρίτη σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television.

Δεύτερη προειδοποίηση από τον ΟΟΣΑ

«Παρέχουμε μια αρχική εκτίμηση στην ενδιάμεση οικονομική μας αξιολόγηση τον Μάρτιο, αλλά θα αναθεωρήσουμε αυτήν την εκτίμηση τις επόμενες εβδομάδες με τυπική έννοια. Αλλά σαφώς καθοδική πίεση στην ανάπτυξη και ανοδική πίεση στον πληθωρισμό».

Ο ΟΟΣΑ, με έδρα το Παρίσι, ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα. Αναμένεται να ενημερώσει τις προβλέψεις του στις 3 Ιουνίου.

Οι οικονομικοί αξιωματούχοι που συγκεντρώθηκαν για διήμερη συνάντηση στη γαλλική πρωτεύουσα τη Δευτέρα ξεκίνησαν να συζητούν τις διαρκείς αναντιστοιχίες στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του ελλείμματος του προϋπολογισμού των ΗΠΑ και του τεράστιου εμπορικού πλεονάσματος της Κίνας.

Ομόλογα

Ωστόσο, μια πτώση στην αγορά ομολόγων έδωσε έμφαση στον επείγον της συνάντησης, αναγκάζοντας τους υπουργούς και τους κεντρικούς τραπεζίτες να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες πολιτικές προκλήσεις από το σοκ της αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

Ο Κόρμαν δήλωσε ότι η πρόκληση για τις κεντρικές τράπεζες θα είναι να αντιμετωπίσουν τον συνδυασμό αυξημένων κινδύνων πληθωρισμού και ασθενέστερης οικονομικής δραστηριότητας, καθώς σταθμίζουν πιθανές αυξήσεις των επιτοκίων.

«Κανονικά θα μπορούσατε να διακρίνετε ένα σοκ στις τιμές της ενέργειας, αλλά φυσικά αν αρχίσει να επηρεάζει τις τιμές ευρύτερα, αν δείτε αυξήσεις στους μισθούς ως δευτερογενείς επιπτώσεις, τότε οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να αναλάβουν δράση ακόμη και αν οι προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας είναι κάπως ασθενέστερες», πρόσθεσε ο Κόρμαν.

Πηγή: ot.gr

