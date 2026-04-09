09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
Long covid: Μπορεί να κοστίσει στις χώρες του ΟΟΣΑ 116 δισ. ευρώ τον χρόνο την επόμενη δεκαετία
Κόσμος 09 Απριλίου 2026, 12:00

Long covid: Μπορεί να κοστίσει στις χώρες του ΟΟΣΑ 116 δισ. ευρώ τον χρόνο την επόμενη δεκαετία

Τι προβλέπει έρευνα για τις επιπτώσεις της long covid

Εύη Δαλίπη
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Ο αντίκτυπος που θα έχει η μακροχρόνια νόσηση (long covid) που εμφανίζεται σε ανθρώπους μετά από λοίμωξη με COVID-19 εκτιμάται ότι θα κοστίσει στις χώρες του ΟΟΣΑ συνολικά 135 δισεκατομμύρια δολάρια (σχεδόν 116 δισεκατομμύρια ευρώ) ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία.

Πρόκειται για ποσό «συγκρίσιμο με ολόκληρο τον ετήσιο προϋπολογισμό υγείας της Ολλανδίας ή της Ισπανίας», όπως επισημαίνει νέα έκθεση του ΟΟΣΑ. Αν και τον Μάρτιο συμπληρώθηκαν έξι χρόνια από την έναρξη της πανδημίας, οι επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία παραμένουν αισθητές.

«Το έμμεσο οικονομικό κόστος της long covid αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ το αντίστοιχο κόστος για τα συστήματα υγείας την περίοδο 2025–2035»

Εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να υποφέρουν από long covid, μια κατάσταση που κοστίζει δισεκατομμύρια ευρώ στα συστήματα υγείας και πιέζει τις αγορές εργασίας.

O ΟΟΣΑ εκτιμά ότι το 2021, στο αποκορύφωμα της πανδημίας, η long covid επηρέασε περίπου το 5,3% του συνολικού πληθυσμού στις χώρες-μέλη του, δηλαδή περίπου 75 εκατομμύρια ανθρώπους, με τις δαπάνες υγείας να φτάνουν τα 53 δισ. δολάρια (45,3 δισ. ευρώ).

Παρότι η συχνότητα εμφάνισης της long covid και οι συναφείς δαπάνες υγείας έχουν μειωθεί σε σχέση με την κορύφωση της πανδημίας, εκτιμάται ότι οι άμεσες δαπάνες υγείας για την αντιμετώπιση της κατάστασης θα παραμείνουν γύρω στα 11 δισ. δολάρια (9,40 δισ. ευρώ) ετησίως την περίοδο 2025–2035, «ακόμη και με συντηρητικές παραδοχές».

Τι είναι η long covid;

Ο άνθρωπος που έχει μολυνθεί από τον ιό COVID-19 μπορεί να εμφανίσει long covid , μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, όπως κόπωση, μυϊκούς ή αρθρικούς πόνους, δύσπνοια, πονοκεφάλους και «ομίχλη εγκεφάλου».

Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται μέσα σε τρεις μήνες από την αρχική λοίμωξη και διαρκούν τουλάχιστον δύο μήνες.

Η κατάσταση γενικά βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου, συνήθως μέσα στους πρώτους εννέα μήνες. Ωστόσο, περίπου 15 στους 100 ανθρώπους εξακολουθούν να έχουν συμπτώματα μετά από έναν χρόνο.

Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η long covid δεν αποτελεί μία και μοναδική ασθένεια, αλλά ένα σύμπλεγμα συναφών υποτύπων με δυνητικά διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου,  γενετικούς, περιβαλλοντικούς ή άλλους, και ποικίλους βιολογικούς μηχανισμούς,  όπως αναφέρει η έκθεση του ΟΟΣΑ.

Συνέπειες πέρα από την υγεία

Σε όλες τις χώρες με υψηλό εισόδημα, το μήνυμα είναι το ίδιο: τα επίμονα συμπτώματα μετά τη λοίμωξη δεν αποτελούν μόνο πρόκληση για την υγεία, αλλά και δομικό εμπόδιο στην οικονομική δραστηριότητα, σημειώνει η έκθεση.

«Το έμμεσο οικονομικό κόστος της long covid αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ το αντίστοιχο κόστος για τα συστήματα υγείας την περίοδο 2025–2035».

Ο ΟΟΣΑ ανέλυσε τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της long covid, ο οποίος οφείλεται σε διακοπές απασχόλησης, πρόωρη αποχώρηση από την αγορά εργασίας και μειωμένη παραγωγικότητα.

«Η long covid θα συνεχίσει να πλήττει το εργατικό δυναμικό και την παραγωγικότητα σε μια περίοδο χαμηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και γήρανσης του πληθυσμού», σύμφωνα με την έκθεση.

Κοιτώντας προς το μέλλον, οι προβλέψεις υποδηλώνουν ότι, ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, η επικράτηση της long covid θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί σε ποσοστό περίπου 0,6 έως 1,0% του πληθυσμού του ΟΟΣΑ κατά την επόμενη δεκαετία.

Οι προβλέψεις έως το 2035 δείχνουν ότι, ενώ οι απώλειες ενδέχεται να μειωθούν σε αμελητέα επίπεδα υπό αισιόδοξες παραδοχές, πιο ρεαλιστικά σενάρια προβλέπουν επίμονες ετήσιες απώλειες της τάξης του 0,1 έως 0,2% του ΑΕΠ, οι οποίες θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 135 δισεκατομμύρια δολάρια (115,38 δισεκατομμύρια ευρώ) ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία.

Η επόμενη μέρα

Η έκθεση ανέφερε ότι η αναγνώριση, η διάγνωση και η περίθαλψη ασθενών παραμένουν άνισες μεταξύ των χωρών.

Οι περισσότερες χώρες δεν διαθέτουν αξιόπιστα δεδομένα για την long covid, γεγονός που περιορίζει την ικανότητά τους να εκτιμήσουν τον αντίκτυπό της και να σχεδιάσουν αποτελεσματικές πολιτικές παρεμβάσεις, σημειώνει η έκθεση.

Η αξιοποίηση των εμπειριών από τη long covid θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση της ετοιμότητας απέναντι σε μελλοντικές πανδημίες,  όπως προσθέτει ο ΟΟΣΑ.

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Οι IDF λένε ότι σκότωσαν το «δεξί χέρι» του ηγέτη της Χεζμπολάχ

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

Νατάσα Ρουγγέρη
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Θεαματική πτώση στην τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, και έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη

Μίνα Μουστάκα
NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού
«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στο Ηράκλειο Κρήτης
Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν να ταξιδεύουν το τρόπαιο σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες και ενώνοντας τους φιλάθλους μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο

Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ: Ο ρουσφετάκιας Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος
Νέα επίθεση από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τις δηλώσεις του περί ρουσφετιών. Τον καλεί «να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια, που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης»

Τσουκαλάς: Πανικόβλητη η κυβέρνηση, σεβασμός αλά καρτ στη Δικαιοσύνη από τη Νέα Δημοκρατία
«Διάχυση ευθυνών, αποπροσανατολισμός , ενοχοποίηση των αντιπάλων και διαστρέβλωση της πραγματικότητας επιλέγει η κυβέρνηση», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Μπέβερλι Χιλς: Η κόντρα των Κέλι και Μπρέντα πίσω τις κάμερες
Η Τζένι Γκαρθ, γνωστή σε όλους μας ως Κέλι από τη σειρά Μπέβερλι Χιλς, μίλησε για την κόντρα της με την αείμνηστη Σάνεν Ντόχερτι και πως τα μίντια τη «φούσκωσαν»

Ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής 23 κοινωνικών δομών
Ο Περιφερειάρχης Αττικής επισκέφθηκε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα» στο Γουδή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης

Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σε βιταμίνη D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

