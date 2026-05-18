newspaper
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
18.05.2026 | 18:45
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στη Μερσίνη με τέσσερις νεκρούς
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επιδόματα: Αλλάζει ο «χάρτης» για χιλιάδες δικαιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Μαΐου 2026, 20:11

Επιδόματα: Αλλάζει ο «χάρτης» για χιλιάδες δικαιούχους

Ποια πράγματα θα τροποποιηθούν σε σχέση με το πώς θα λαμβάνονται τα επιδόματα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε φάση επιτάχυνσης βρίσκεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε σχέση με το Εθνικό Μητρώο Παροχών, το οποίο θα συγκεντρωθούν αναλυτικά στοιχεία για όλα τα κοινωνικά επιδόματα και τους δικαιούχους.

Τα επιδόματα

Το Μητρώο, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης από το δημόσιο, βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας, με την ΑΑΔΕ να έχει αναλάβει την τεχνική και διαχειριστική υλοποίηση του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώνονται ήδη σε ψηφιακή πλατφόρμα αναλυτικά στοιχεία για βασικά επιδόματα (επίδομα ανεργίας, στέγασης, παιδιού, θέρμανσης κ.ά.) και τους δικαιούχους των επιδομάτων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, οικονομικό προφίλ).

Η ενιαία βάση δεδομένων που δημιουργείται με το Μητρώο, θα αποκαλύψει ποιος παίρνει, τι και πόσα, ενώ μέσω των ελέγχων και διασταυρώσεων που θα ακολουθήσουν θα εντοπιστούν περιπτώσεις πολιτών οι οποίοι λαμβάνουν επιδόματα τα οποία δεν δικαιούνται, λόγω της εισοδηματικής και περιουσιακής τους κατάστασης, καθώς και η χορήγηση πολλαπλών επιδομάτων.

Με τη χαρτογράφηση των κοινωνικών παροχών και ενισχύσεων που συνολικά κοστίζουν στον προϋπολογισμό πάνω από 13 δισ. ευρώ τον χρόνο, θα δημιουργηθεί ενιαίο ψηφιακό προφίλ ανά ΑΦΜ, όπου θα καταγράφονται όλες οι παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης.

Από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας κ.ά. Κάθε δικαιούχος θα διαθέτει «ψηφιακό προφίλ παροχών», με καταγεγραμμένα όλα τα επιδόματα που λαμβάνει, ανεξαρτήτως προέλευσης.

Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται πως θα διορθωθούν αδικίες που υφίστανται σήμερα, όπου δικαιούχοι λαμβάνουν πολλά και αλληλεπικαλυπτόμενα επιδόματα, και θα ενισχυθούν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών.

Η ομάδα που θα «τρέξει» τις αλλαγές

Επικεφαλής της Ομάδας που θα «τρέξει» τις διαδικασίες λειτουργίας του Μητρώου τέθηκε η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Παυλίνα Καρασιώτου ενώ σύμφωνα με την απόφαση έργο της Ομάδας είναι:

– Η υποστήριξη στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης σχετικά με κανονιστικά και επιχειρησιακά ζητήματα που προκύπτουν από την πιλοτική λειτουργία του μητρώου, ιδίως σε ζητήματα που απαιτείται συντονισμός με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ή τους συμμετέχοντες Φορείς στο πιλοτικό πρόγραμμα.

– Η υποστήριξη στο Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης σχετικά με κανονιστικά και επιχειρησιακά ζητήματα που θα προκύψουν μετά το πέρας της πιλοτικής λειτουργίας του μητρώου, ιδίως της προετοιμασίας τυχόν απαιτούμενων κανονιστικών ή διοικητικών παρεμβάσεων, βάσει των συμπερασμάτων της πιλοτικής λειτουργίας και των αναγκών της πλήρους ανάπτυξης του Μητρώου.

– Η υποστήριξη στην κατάρτιση της Έκθεσης Πεπραγμένων και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, η οποία υποβάλλεται στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας του Μητρώου, με παροχή συγκεντρωτικών ποσοτικών στοιχείων, ανάλυση προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση, εξαγωγή συμπερασμάτων και εισηγήσεων για τυχόν αναγκαίες θεσμικές, τεχνικές ή επιχειρησιακές προσαρμογές και υποβολή προτάσεων για τα επόμενα στάδια και ενέργειες ενόψει της καθολικής εφαρμογής του Μητρώου.

– Η διατύπωση εισηγήσεων για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του Μητρώου, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για την ενσωμάτωση νέων κατηγοριών παροχών ή ενισχύσεων, την αναβάθμιση λειτουργιών και την προσαρμογή διαδικασιών των εμπλεκόμενων φορέων.

– Η συνεργασία με υπουργεία, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και λοιπούς εμπλεκόμενους, για την επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση και λειτουργία του Μητρώου.

Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας ορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Τουρισμός
Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης

Ανοικτός σε αλλαγές στο χωροταξικό ο Μητσοτάκης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
Υποβάθμιση 18.05.26

Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό

Σύνταξη
ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά
Inflation Monitor 18.05.26

ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά

Η έκθεση Inflation Monitor - Παρατηρητήριο Πληθωρισμού, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), αποκαλύπτει ένα δυσοίωνο τοπίο για ελληνικά νοικοκυριά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»
Τα σενάρια 18.05.26

Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων - Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»

Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία. Τα επικρατέστερα σενάρια, το μέγα ερώτημα και η απάντηση που θα δοθεί αφού κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος
Κρατικό χρέος 18.05.26

Γιατί οι επενδυτές πουλάνε κρατικό χρέος

Το ξεπούλημα των ομολογιακών τίτλων από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη θα συζητηθεί στη συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7

Τζούλη Καλημέρη
Gen Z: Παλεύει με κόλπα για δουλειά, ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers… από το σχολείο στο γραφείο
Ο παλιός ήταν αλλιώς 18.05.26

Η Gen Z παλεύει με κόλπα για δουλειά ενώ Millennials, Gen X και Βaby Βoomers... από το σχολείο στο γραφείο

Για πολλούς απόφοιτους της Gen Z, ο ενθουσιασμός της ολοκλήρωσης του σχολείου αντικαθίσταται γρήγορα από άγχος. Η εύρεση εργασίας στη σημερινή αγορά εργασίας δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρίβεια: Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα – Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel
Οικονομικές Ειδήσεις 18.05.26

Παρατεταμένη η ακρίβεια στα καύσιμα - Έρχονται νέες αυξήσεις σε αμόλυβδη και diesel

Εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Εκτιμήσεις πως η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό
Κόστος ζωής 18.05.26

Η ακρίβεια κάνει «ταμείο»: Πώς ο πληθωρισμός εξαφάνισε τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό

Για εισαγόμενη ακρίβεια μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε ρεύμα, καύσιμα και σουπερμάρκετ. Όμως ο πληθωρισμός δεν περιορίζεται εκεί, ούτε είναι συγκυριακός.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού
Τουρισμός 18.05.26

Οι «γκρίζες ζώνες» του νέου Ειδικού Χωροταξικού

Ο τουρισμός υπό το νέο χωροταξικό πλαίσιο - Η βιωσιμότητα, οι ασάφειες και το ερώτημα αν μπορεί να λειτουργήσει με σαφείς κανόνες, ενιαία κριτήρια και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου στην πράξη

Κώστας Ντελέζος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ [βίντεο]
Κόσμος 18.05.26

Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών που συνελήφθησαν από το Ισραήλ

Η δρ Μάργαρετ Κόνολι βρίσκεται μεταξύ των απαχθέντων ακτιβιστών που μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντόντ. Συνολικά 6 Ιρλανδοί βρίσκονται μεταξύ των συλληφθέντων

Σύνταξη
Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Politico 18.05.26

Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Σύνταξη
Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»
On Field 18.05.26

Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»

Ο επικεφαλής των Άγγλων διαιτητών, απολογήθηκε στην διοίκηση των reds για την σκανδαλώδη απόφαση του διαιτητή, Μίκαελ Σάλισμπερι να μετρήσει το γκολ του Κούνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γερμανία: Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή – Τον σκότωσε η αστυνομία
Γερμανία 18.05.26

Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή - Τον σκότωσε η αστυνομία

Η εκπαιδεύτρια δήλωνε ότι το ζώο ήταν ευερέθιστο και αν ένιωθε φόβο θα μπορούσε να «αισθανθεί ανασφαλές» - Ο τίγρης κατάφερε να φτάσει σε γειτονικούς λαχανόκηπους

Σύνταξη
Unmute Now Athens: Ο Αλέξης Τσίπρας στο πλευρό της νέας γενιάς
Επικαιρότητα 18.05.26 Upd: 20:41

Unmute Now Athens: Ο Αλέξης Τσίπρας στο πλευρό της νέας γενιάς

Το Unmute Now πάει Αθήνα. Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη σειρά έχει η πρωτεύουσα με τη νέα γενιά να «σπάει τη σιωπή της», να συζητά και να διεκδικεί το «κοινό της μέλλον». Ο Αλέξης Τσίπρας ακούει τη φωνή τους.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων
Τύμπανα πολέμου, ξανά 18.05.26 Upd: 21:20

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το Axios, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη νέα πρόταση του Ιράν «ανεπαρκή» για συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
Υποβάθμιση 18.05.26

Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό

Σύνταξη
Η χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Τα πάντα αλλάζουν; 18.05.26

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αποκαλύπτει τη χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία της ζωής του

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επέστρεψε στις Κάννες, όπου και αποκάλυψε τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος εισχωρώντας στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά
Inflation Monitor 18.05.26

ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά

Η έκθεση Inflation Monitor - Παρατηρητήριο Πληθωρισμού, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), αποκαλύπτει ένα δυσοίωνο τοπίο για ελληνικά νοικοκυριά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Στολίσκος 18.05.26

Διάβημα του ΥΠΕΞ προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»
Τα σενάρια 18.05.26

Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων - Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»

Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία. Τα επικρατέστερα σενάρια, το μέγα ερώτημα και η απάντηση που θα δοθεί αφού κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Έπος 18.05.26

Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος

Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Σύνταξη
Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε
«Βλακοκράτες» και China Street 18.05.26

Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και στα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Τους κατηγορεί ότι διακινούν fake news και αρνούνται να δουν ότι το Ιράν έχει χάσει τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Ελλάδα 18.05.26

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη
Στάση ζωής 18.05.26

«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» - Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη

Στα 82 του, ο θαυμάσιος ρολίστας, Γουάλας Σον, αποδέχεται το γεγονός ότι «είναι ιδιόρρυθμος, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι» όπως λέει στον Guardian σε μια μεγάλη συνέντευξη για όλα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση για να απαντήσει στις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, να απαντά επιτιθέμενος στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
On Field 18.05.26

Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν και οι παίκτες της το… γλέντησαν σε ελληνικό club του Μάντσεστερ, σπάζοντας πιάτα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας
Ελλάδα 18.05.26

«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας

Όπως υποστήριξε ο έμπειρος ιατροδικαστής τα τραύματα στη σορό του πρώην υπουργού ήταν καθοριστικά - «Δεν ζητήθηκε ποτέ αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας» αποκάλυψε ο κ. Καλόγρηας

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 18 Μαϊου 2026
Cookies