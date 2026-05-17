Απάτη CallPhantom στο Google Play: Πληρώνεις για ψεύτικα αρχεία καταγραφής
Διεθνής Οικονομία 17 Μαΐου 2026, 04:00

Απάτη CallPhantom στο Google Play: Πληρώνεις για ψεύτικα αρχεία καταγραφής

Η ESET αποκάλυψε το CallPhantom, ένα δίκτυο 28 πλαστών εφαρμογών στο Google Play που υπόσχονταν πρόσβαση σε ιστορικό κλήσεων και SMS οποιουδήποτε αριθμού, αλλά παρέδιδαν ψεύτικα δεδομένα

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Πλαστές εφαρμογές που υπόσχονταν στους χρήστες πρόσβαση στο ιστορικό κλήσεων «οποιουδήποτε αριθμού» εντόπισαν στο Google Play ερευνητές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας ESET .

Οι εφαρμογές αυτές, τις οποίες η ESET ονόμασε CallPhantom εξαιτίας των παραπλανητικών ισχυρισμών τους, παρουσίαζαν ψευδώς ότι μπορούσαν να προσφέρουν ιστορικό κλήσεων, αρχεία SMS, ακόμη και καταγραφές κλήσεων μέσω WhatsApp για οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου.

Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την υποτιθέμενη λειτουργία, οι χρήστες καλούνταν να πληρώσουν, όμως αντί για πραγματικά δεδομένα λάμβαναν τυχαία δημιουργημένες πληροφορίες. Η έρευνα της ESET εντόπισε συνολικά 28 τέτοιες πλαστές εφαρμογές, οι οποίες είχαν εγκατασταθεί περισσότερες από 7,3 εκατομμύρια φορές. Ως συνεργάτης της App Defense Alliance, η ESET ενημέρωσε τη Google για τα ευρήματά της και η εταιρεία αφαίρεσε όλες τις εφαρμογές που περιλαμβάνονταν στην αναφορά από το Google Play.

Οι εφαρμογές CallPhantom στόχευαν κυρίως χρήστες Android στην Ινδία και γενικότερα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Πολλές από αυτές είχαν ως προεπιλεγμένο τον τηλεφωνικό κωδικό της Ινδίας (+91) και υποστήριζαν το UPI, ένα σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιείται ευρέως στη χώρα.

«Το Νοέμβριο του 2025, εντοπίσαμε μια ανάρτηση στο Reddit σχετικά με μια εφαρμογή με την ονομασία “Call History of Any Number”, η οποία ήταν διαθέσιμη στο Google Play. Όπως αναμενόταν, η ανάλυσή μας έδειξε ότι τα δεδομένα “ιστορικού κλήσεων” που παρείχε η εφαρμογή ήταν εντελώς πλαστά. Η εφαρμογή δημιουργούσε τυχαίους αριθμούς τηλεφώνου και τους αντιστοιχούσε με προκαθορισμένα ονόματα, ώρες και διάρκειες κλήσεων, τα οποία ήταν ενσωματωμένα απευθείας στον κώδικα», δήλωσε ο ερευνητής της ESET, Lukáš Štefanko, ο οποίος αποκάλυψε την απάτη CallPhantom.

Οι εφαρμογές CallPhantom διαθέτουν ένα απλό περιβάλλον χρήστη και δεν ζητούν καμία παρεμβατική ή ευαίσθητη άδεια. Παράλληλα, δεν περιλαμβάνουν καμία λειτουργία ικανή να ανακτήσει πραγματικά δεδομένα κλήσεων, SMS ή WhatsApp.

Πως πλήρωναν οι χρήστες την απάτη των CallPhantom

Στις εφαρμογές CallPhantom που ανέλυσε η ESET, οι ερευνητές εντόπισαν τρεις διαφορετικές μεθόδους πληρωμής, εκ των οποίων οι δύο παραβιάζουν την πολιτική πληρωμών του Google Play. Ορισμένες εφαρμογές βασίζονταν σε συνδρομές μέσω του επίσημου συστήματος χρέωσης του Google Play, ενώ άλλες χρησιμοποιούσαν πληρωμές μέσω τρίτων παρόχων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι φόρμες πληρωμής με πιστωτική κάρτα ήταν ενσωματωμένες απευθείας στις εφαρμογές CallPhantom.

Οι χρεώσεις για την ψεύτικη υπηρεσία διαφέρουν σημαντικά από εφαρμογή σε εφαρμογή. Παράλληλα, οι εφαρμογές φαίνεται να προσφέρουν διαφορετικά πακέτα συνδρομής, όπως εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια προγράμματα, με την υψηλότερη τιμή να φτάνει τα 80 δολάρια ΗΠΑ. Για το χαμηλότερο «επίπεδο συνδρομής», η μέση ζητούμενη τιμή ήταν 5 ευρώ.

Οι συνδρομές που αγοράζονται μέσω του επίσημου συστήματος χρέωσης του Google Play μπορούν να ακυρωθούν. Όσον αφορά τις 28 εφαρμογές που περιγράφονται σε αυτήν την ανάρτηση, οι υπάρχουσες συνδρομές ακυρώθηκαν όταν οι εφαρμογές αφαιρέθηκαν από το Google Play. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι επίσης δυνατή η επιστροφή χρημάτων για αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Google Play.

Ωστόσο, εάν η αγορά έγινε εκτός του Google Play, για παράδειγμα, μέσω εισαγωγής στοιχείων κάρτας πληρωμής μέσα στην εφαρμογή ή μέσω υπηρεσιών τρίτων, τότε η Google δεν μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή ούτε να εκδώσει επιστροφή χρημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με τον πάροχο πληρωμών τους.

Αυτοκινητοβιομηχανίες ΕΕ: Ανοίγουν δρόμο για τους Κινέζους ανταγωνιστές

Wall Street: Φόβοι για νέα «φούσκα» τύπου dot-com φοβούνται οι βετεράνοι αναλυτές

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Κόσμος 16.05.26

Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Επιτόκια: Αύξηση εντός του 2026 δείχνουν τα στοιχήματα των επενδυτών – Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες
Εκτιμήσεις αναλυτών 16.05.26

Εφόσον επαληθευτούν οι συγκλίνουσες προβλέψεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ, η επίδραση στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών θα είναι άμεση από την αύξηση στα επιτόκια

AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη: Ποιες πρωτεύουσες της ΕΕ χτύπησε περισσότερο; Η Αθήνα στους μεγάλους χαμένους
Διεθνής Οικονομία 16.05.26

Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ των αρχών Φεβρουαρίου και των αρχών Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν εύκολα εργοδότη;
Διεθνής Οικονομία 15.05.26

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Σενάριο κατάρρευσης των εφοδιαστικών αλυσίδων – Πώς μπορεί να αποφευχθεί η πείνα εκατομμυρίων ανθρώπων
Γεωπολιτικές εντάσεις 15.05.26

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές τροφίμων λόγω της ενεργειακής και εφοδιαστικής αστάθειας

Ομόλογα: Πλήττονται παγκοσμίως λόγω του ενεργειακού σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν και του πληθωρισμού
Αναταράξεις 15.05.26

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Οικονομία 15.05.26

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Πρόστιμο 15.05.26

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Ισχυρές αναταράξεις 14.05.26

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Τουλάχιστον 57 συλλήψεις στη Βολιβία έπειτα από συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς στην πρωτεύουσα Λα Παζ
Κόσμος 17.05.26

Περίπου 3.500 χιλιάδες αστυνομικοί στη Βολιβία συγκρούστηκαν με διαδηλωτές για να ανοίξουν τα μπλόκα των διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.

Η κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες εκδίδει τον Άλεξ Σαάμπ για να δικαστεί στις ΗΠΑ
Κόσμος 17.05.26

Με την έκδοση του Σάαμπ στις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται μια ολική πολιτικής ανατροπής στη Βενεζουέλα, με ακόμα περισσότερους συμμάχους του Νικολάς Μαδούρο να κινδυνεύουν να εκδοθούν.

ΗΠΑ: Την απέλασαν στην Ονδούρα χωρίς το παιδί της και στην συνέχεια την κατηγορούν για την δολοφονία του
Υποκρισία 17.05.26

Η ICE κατηγόρησε μια γυναίκα πως άφησε το παιδί της στα χέρια ενός βίαιου θείου, όμως οι ίδιοι την απέλασαν χωρίς να της επιτρέψουν να πάρει το παιδί μαζί της. Κακοποιήθηκαν περισσότερα παιδιά

Νάνσι Σινάτρα: Ο Φρανκ μετέφερε χρήματα για να σταλούν όπλα στο Ισραήλ που χρησιμοποιήθηκαν στη Νάκμπα
1948 17.05.26

Η Νάνσι Σινάτρα εξήγησε πως ο πατέρας της Φρανκ, μετέφερε λαθραία 1 εκατ. δολάρια για να πληρωθούν όπλα και να σταλούν στο Ισραήλ, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη Νάκμπα.

Ελεγχόμενη έκρηξη μεγάλης ισχύος προκάλεσε σύγχυση στο Ισραήλ [βίντεο]
Κόσμος 17.05.26

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές. Ο δήμος δεν είχε γνώση. Για «προγραμματισμένο πείραμα» κάνει λόγο η κρατική εταιρεία Tomer.

«Ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε με την Τσέλσι» (pics)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Σπουδαία κίνηση από την Τσέλσι που έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της. Για τέσσερα χρόνια θα υπογράψει ο Ισπανός και θα είναι το απόλυτο αφεντικό στο κλαμπ.

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 16.05.26

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Η Κρίστεν Στιούαρτ έχει βαρεθεί το σύστημα και τους δισεκατομμυριούχους
Νέα βήματα 16.05.26

«Ξοδεύουμε τόσα πολλά χρήματα δημιουργώντας έργα σε ένα σύστημα που ειλικρινά δεν έχει σχεδιαστεί για εμάς», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κρίστεν Στίουαρτ.

Μα στην Κίνα του Σι δεν μπορεί να υπάρξει Νο. 2
Απόλυτος ηγέτης 16.05.26

«Το να πει κανείς ότι είναι απλώς ένας γραμματέας θα τον υποτιμούσε ασφαλώς. Όμως το να ειπωθεί ότι είναι το de facto δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο της Κίνας μετά τον Σι σημαίνει ότι υπερεκτιμάται»

Χιλιάδες μέδουσες εισβάλλουν στον Παγασητικό – Ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες
Ελλάδα 16.05.26

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής παρακολουθούν με προβληματισμό την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η παρουσία τόσο μεγάλου πληθυσμού μεδουσών ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες δραστηριότητες

Στην Αθήνα ολόκληρος μισθός δεν φτάνει ούτε για το νοίκι – Η Ευρώπη σε στεγαστικό αδιέξοδο
Οικονομία 16.05.26

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την Αθήνα να συγκαταλέγεται στις πόλεις όπου το ενοίκιο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού, επιβαρύνοντας δραματικά τους εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος.

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Planet Travel 16.05.26

Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

