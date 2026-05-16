Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες του «Ελ. Βενιζέλος»
Tα δάκρυα συγκίνησης του Τζον Τραβόλτα από τις Κάννες
Culture Live 16 Μαΐου 2026, 18:50

Ο Τζον Τραβόλτα παρευρέθηκε στις Κάννες για να παρουσιάσει τη νέα του ταινία και φεύγει με μια Χρυσή Σφαίρα για το σύνολο του έργου του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το άφησε έκπληκτο τον θρυλικό Τζον Τραβόλτα, ο οποίος λίγο πριν την παγκόσμια πρεμιέρα του «Propeller One-Way Night Coach», τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα, που ισοδυναμεί με το βραβείο για το σύνολο του έργου του.

Ο Τραβόλτα, ο οποίος προφανώς δεν γνώριζε για την αιφνίδια βράβευση, προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, όπως περιγράφει το Variety.

«Αυτό ξεπερνάει το Όσκαρ», αναφώνησε. «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα», πρόσθεσε.

Απευθυνόμενος στον διευθυντή του Φεστιβάλ των Καννών, Τιερί Φρεμό, ο Τραβόλτα πρόσθεσε: «Είπες ότι θα ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, αλλά δεν περίμενα κάτι τέτοιο».

«Αυτή είναι μια στιγμή που με κάνει να νιώθω ταπεινότητα, γι’ αυτό σε ευχαριστώ, Τιερί, από τα βάθη της καρδιάς μου», συνέχισε ο Τραβόλτα.

«Όταν σε συνάντησα τον Νοέμβριο, δεν περίμενα καθόλου ότι η ταινία μου θα γινόταν δεκτή. Και όταν ο Τιερί είπε ότι όχι μόνο έγινε δεκτή, αλλά και ότι θα έγραφε ιστορία, καθώς ήταν η πρώτη ταινία που γινόταν δεκτή τόσο νωρίς, έκλαψα σαν μωρό γιατί απλά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, είσαι ο πιο απαιτητικός άνθρωπος στην κινηματογραφική βιομηχανία. Ήμουν απλά χαρούμενος που βρισκόμουν εδώ. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ», κατέληξε, σύμφωνα με το Variety.

Φωτογραφία: Ο σκηνοθέτης Τζον Τραβόλτα ποζάρει με τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα κατά τη διάρκεια φωτογράφησης για την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» (Vol de Nuit pour Los Angeles), η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της ενότητας «Cannes Premiere» στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στις 16 Μαΐου 2026. REUTERS/Manon Cruz

Η αγάπη για την αεροπλοΐα

Ο Τζον Τραβόλτα παρευρέθηκε φέτος στις Κάννες για την πρεμιέρα της ταινίας «Propeller One-Way Night Coach», η οποία σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ηθοποιού.

Η αυτοβιογραφική ταινία διαδραματίζεται στη χρυσή εποχή της αεροπλοΐας, καθώς ο νεαρός λάτρης των αεροπλάνων Τζέφ (Κλαρκ Σότγουελ) και η μητέρα του (Κέλι Έβιστον-Κουίνετ) ξεκινούν ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, διασχίζοντας τη χώρα με προορισμό το Χόλιγουντ. Στην ταινία πρωταγωνιστεί επίσης η κόρη του Τραβόλτα, Έλα Μπλου Τραβόλτα.

Μετά την προβολή της ταινίας, ο Τραβόλτα επέστρεψε στη σκηνή για μια συζήτηση με τον Φρεμό, όπου μίλησε για το πώς γεννήθηκε η αγάπη του για την αεροπλοΐα, όταν ήταν ακόμη μικρό παιδί.

«Ο λόγος που υπάρχει αυτή η ταινία και, στην πραγματικότητα, ο λόγος που υπάρχω ως καλλιτέχνης είναι εξαιτίας αυτής της ομάδας ανθρώπων εκεί», είπε ο Τραβόλτα, δείχνοντας την οικογένειά του στο πλήθος. «Η μεγαλύτερη αδελφή μου, η Έλεν, ήταν πραγματικά αυτός ο χαρακτήρας, η πρωταγωνίστρια αυτής της ταινίας. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα κράμα της αδελφής μου και της μητέρας μου, επειδή και οι δύο με επηρέασαν τόσο βαθιά, και βρίσκονται πίσω από την ελπίδα και τα όνειρά μου[…]Αυτή είναι λοιπόν μια μικρή γεύση από τις ρίζες μου και από το πώς  ήμουν μικρός. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε».

*Με πληροφορίες από: Variety

