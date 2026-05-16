Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Μισθολογικό χάσμα: Οι δύο «κόσμοι» στην αγορά εργασίας – Οι γυναίκες βλέπουν εμπόδια, οι άντρες μιλούν για ισότητα
Διεθνής Οικονομία 16 Μαΐου 2026, 17:00

ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Βραδινό, ύπνος, πρωινό: Ο «κύκλος» που δεν είχατε προσέξει

Παρά τις δεκαετίες συζητήσεων γύρω από τη μισθολογική ισότητα, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στον εργασιακό χώρο.

Νέα δημοσκόπηση του Associated Press-NORC δείχνει πως το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα δεν αφορά μόνο τους μισθούς, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο άνδρες και γυναίκες αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα στην αγορά εργασίας.

Για πολλές εργαζόμενες, η αμοιβή τους αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες πηγές άγχους, ενώ αρκετές δηλώνουν ότι έχουν βιώσει προσωπικά διακρίσεις λόγω φύλου.

Οι άνδρες έχουν περισσότερες ευκαιρίες

Η έρευνα καταγράφει μια ξεκάθαρη αίσθηση ανισότητας από την πλευρά των γυναικών. Περίπου έξι στις δέκα εργαζόμενες πλήρους απασχόλησης θεωρούν ότι οι άνδρες έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσουν καλύτερους μισθούς και περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Την ίδια στιγμή, περίπου τρεις στις δέκα γυναίκες δηλώνουν ότι έχουν αντιμετωπίσει μισθολογικές διακρίσεις εξαιτίας του φύλου τους.

Οι γυναίκες κέρδιζαν το 2024 κατά μέσο όρο το 80,9% των αποδοχών των ανδρών

Οι άνδρες εμφανίζονται λιγότερο πεπεισμένοι ότι υπάρχει ανισότητα. Σχεδόν οι μισοί πιστεύουν ότι οι ευκαιρίες είναι πλέον ίδιες για όλους, ενώ μόνο τέσσερις στους δέκα αναγνωρίζουν ότι οι άνδρες εξακολουθούν να έχουν προβάδισμα στις αμοιβές.

Όταν ο μισθός γίνεται καθημερινό άγχος

Το οικονομικό βάρος φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες. Περισσότερες από τις μισές εργαζόμενες δηλώνουν ότι τα χρήματα που λαμβάνουν αποτελούν «μεγάλη πηγή άγχους» στην καθημερινότητά τους.

Αντίστοιχα υψηλά είναι τα ποσοστά και για το κόστος ζωής, με πολλές γυναίκες να δηλώνουν ότι η στέγαση και τα βασικά έξοδα, όπως τα τρόφιμα, δημιουργούν διαρκή ανασφάλεια.

Τα στοιχεία έρχονται σε μια περίοδο όπου το μισθολογικό χάσμα όχι μόνο παραμένει, αλλά διευρύνεται ξανά. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα, οι γυναίκες πλήρους απασχόλησης κέρδιζαν το 2024 κατά μέσο όρο το 80,9% των αποδοχών των ανδρών.

Γιατί το χάσμα δεν κλείνει

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πίσω από τις ανισότητες κρύβονται βαθύτερες κοινωνικές και επαγγελματικές δομές.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να συγκεντρώνονται συχνότερα σε χαμηλότερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η λεγόμενη «ποινή της μητρότητας». Έρευνες δείχνουν ότι μετά την απόκτηση παιδιών οι αποδοχές των γυναικών συχνά μειώνονται ή μένουν στάσιμες, την ώρα που οι άνδρες βλέπουν συχνότερα αύξηση στις απολαβές τους.

Παράλληλα, η επιστροφή πολλών επιχειρήσεων στο υποχρεωτικό μοντέλο εργασίας από το γραφείο φαίνεται να έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις μητέρες μικρών παιδιών, περιορίζοντας την ευελιξία που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της πανδημίας.

Οι προσωπικές ιστορίες πίσω από τους αριθμούς

Για πολλές γυναίκες, τα στοιχεία της έρευνας δεν αποτελούν έκπληξη.

Η 47χρονη Τζέσικα Τόμπσον περιγράφει πως, ενώ εργαζόταν ως ανώτερη διευθύντρια πωλήσεων, αμειβόταν με πολύ χαμηλότερο μισθό από άνδρα συνάδελφό της με παρόμοια προσόντα.

«Χρειάστηκε να αποδείξω την αξία μου επί χρόνια για να πάρω τη θέση», λέει. «Εκείνος ήρθε και την πήρε μέσα σε λίγους μήνες».

Ακόμη και άνδρες εργαζόμενοι αναγνωρίζουν ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια. Ο 51χρονος μηχανικός Μάικλ Μπέτγκερ παραδέχεται ότι στον ανδροκρατούμενο χώρο όπου εργάζεται βλέπει καθημερινά σεξιστικές συμπεριφορές απέναντι στις γυναίκες συναδέλφους του.

«Οι άνδρες έχουν περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες αμοιβές. Το έχω δει με τα μάτια μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τηλεπικοινωνίες
Κόσμος
inWellness
inTown
Εκτιμήσεις αναλυτών 16.05.26

Εφόσον επαληθευτούν οι συγκλίνουσες προβλέψεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ, η επίδραση στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών θα είναι άμεση από την αύξηση στα επιτόκια

Αγης Μάρκου
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Διεθνής Οικονομία 16.05.26

Οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν στις πρωτεύουσες της ΕΕ μεταξύ των αρχών Φεβρουαρίου και των αρχών Απριλίου, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των εντάσεων στη Μέση Ανατολή

Διεθνής Οικονομία 15.05.26

Είναι απλώς οι καλύτεροι μισθοί και τα επιπλέον προνόμια, ή κάτι περισσότερο; Ανακαλύψτε τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι παραμένουν πιστοί στις εταιρείες όπου δουλεύουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Γεωπολιτικές εντάσεις 15.05.26

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα παγκόσμια επισιτιστική κρίση, αυξάνοντας δραματικά τις τιμές τροφίμων λόγω της ενεργειακής και εφοδιαστικής αστάθειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αναταράξεις 15.05.26

Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο ιταλικό και γαλλικό - Πλήγμα για τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα

Γιάννης Αγουρίδης
Οικονομία 15.05.26

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Πρόστιμο 15.05.26

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Αλέξανδρος Καψύλης
Ισχυρές αναταράξεις 14.05.26

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ελλάδα 16.05.26

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός» της ΔΥΠΑ. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας οι ενστάσεις. Εντός της επόμενης εβδομάδας τα οριστικά αποτελέσματα.

Για την ιστορία 16.05.26

Η Eurovision βρίσκεται μπροστά στην πιο κρίσιμη διοργάνωσή της, μετά την αποχώρηση αρκετών χωρών και τις αυξανόμενες υποψίες για χειραγώγηση της τηλεψηφοφορίας. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που σημαδεύεται από αντιπαραθέσεις.

Έφη Αλεβίζου
Ανατολική Ιερουσαλήμ 16.05.26

Ζητήθηκε από τους κατοίκους της συνοικίας αλ-Μπουστάν στην Παλιά Ιερουσαλήμ να κάνουν χώρο για το «Kings Garden», καθώς η κατεδάφιση των ίδιων των σπιτιών τους αποτελεί φθηνότερη λύση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα 16.05.26

Τα τρία μικρά παιδιά της οικογένειας μεγάλωναν σε ένα διαμέρισμα τρώγλη στους Αγίους Αναργύρους χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής

Αναστασία Σταματοπούλου
Ελλάδα 16.05.26

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 12% έως 16% των εφήβων ηλικίας 14 έως 19 ετών προβαίνουν σε αυτοτραυματισμό, ένδειξη βαθύτερης ψυχικής επιβάρυνσης που συχνά παραμένει αθέατη.

FA Cup 16.05.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για τον τελικό του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

«Γεια σου Ευρώπη!» 16.05.26

Με φόντο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στ

Μπάσκετ 16.05.26

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για το Game 2 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Κόσμος 16.05.26

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε σύνθημα νίκης για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ και μίλησε για όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει το τρίποντο.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

