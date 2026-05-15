Νέα Δημοκρατία: Αυτοθαυμασμός και ξεπεσμένα συνθήματα στο εναρκτήριο λάκτισμα του συνεδρίου
Με ηχηρές απουσίες, βαρύγδουπα λόγια και «όλα καλώς καμωμένα», στον απολογισμό που έκανε ο Κυρ. Μητσοτάκης, ξεκίνησε το συνέδριο της ΝΔ. Σε επανάληψη τα γνωστά διλήμματα στον δρόμο προς τις κάλπες.
Άνοιξαν οι πύλες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακροβατεί ανάμεσα στην «Ελλάδα του 2030», τους κλυδωνισμούς από τις υποθέσεις σκανδάλων, το δημοσκοπικό βύθισμα των ποσοστών του κόμματος της Πειραιώς και τη σκιώδη κούρσα διαδοχής που έχει ουσιαστικά ήδη ξεκινήσει.
Μεγάλος απών από το συνέδριο ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Έτερος απών ο διαγραφείς, επίσης πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς
Με κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου το «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια εποχή που η «γαλάζια» παράταξη «ακουμπά» ιστορικά χαμηλά στην πρόθεση ψήφου, επιχείρησε μια γενναία «ένεση» αυτοπεποίθησης στη «γαλάζια» βάση αλλά το γυαλί σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει δύσκολο να κολλήσει ξανά.
Έδωσε το σύνθημα για έναρξη του προεκλογικού αγώνα
Αναγκάστηκε να απαντήσει στην ηχηρή απουσία του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή αλλά και την επιστολή των «10» που προανήγγειλαν για πρώτη φορά το νέο κόμμα Σαμαρά λέγοντας πως «σε όσους λένε ότι έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας να τους πω ότι η ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ έλεγε να συντηρούμε από την παράδοση όσα ο χρόνος απέδειξε ότι είναι σωστά και χρήσιμα».
Τα «καρφιά» στην αντιπολίτευση
Δεν παρέλειψε να επιτεθεί στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι τυχαία καθώς ο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να ανακοινώσει έναν νέο πολιτικό φορέα. Αναφερόμενος στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη είπε πως «ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι, όμως, παντελώς αδιάβαστος».
Η απέναντι όχθη, είπε «αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στις πολιτικές μας, προτείνοντας, έστω, κάποια εναλλακτική λύση – οι δυνάμεις της συσπειρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα».
Το «τρίγωνο» της επόμενης θητείας
Ψάχνοντας το «διαβατήριο» του αύριο επικεντρώθηκε στο σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» δίνοντας εμμέσως τα εύσημα στον ίδιο και το κόμμα καθώς «αν ξαναδιαβάσει κανείς το πρόγραμμα του 2023 θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας – και με το παραπάνω».
Έντυσε με τον μανδύα του «βαθιά κοινωνικού και λαϊκού κόμματος» τη Νέα Δημοκρατία και δήλωσε «υπερήφανος που αυτή η παράταξη υλοποιεί μία κοινωνική πολιτική».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της επόμενης θητείας το οποίο συνοψίζεται σε ένα τρίγωνο:
- Στη μία πλευρά Οικονομία και συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων.
- Στην άλλη πλευρά η συνέχιση της υπεύθυνης Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας που κρατούν ελεύθερα, ειρηνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια.
- Στην τρίτη πλευρά η θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
-Η ομιλία του πρωθυπουργό στο συνέδριο:
