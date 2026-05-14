Το… Final-4 στη φανέλα του Ολυμπιακού (pics)

Ο Ολυμπιακός απέκλεισε τη Μονακό με 3-0 στα play offs και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Final 4 της Euroleague που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens από τις 22-24 Μαϊού, με τον χρόνος να μετράει πλέον αντίστροφα για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Μάλιστα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες της για τη μεγάλη στιγμή, με το λογότυπο του Final 4 να προστίθεται στη φανέλα των «ερυθρολεύκων».

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες:

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό με στόχο φυσικά την παρουσία του στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 21:00 την Κυριακή 24/5, όταν και θα θελήσει να διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του απέναντι σε Ρεάλ Μαδρίτης ή Βαλένθια.