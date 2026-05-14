Τι ισχύει με τα εισιτήρια των οπαδών του Παναθηναϊκού για το Final-4
Όσα ισχύουν για τα εισιτήρια που έχουν προμηθευτεί οι οπαδοί του Παναθηναϊκού για το Final-4 του ΟΑΚΑ και μέχρι πότε μπορούν να τα μεταβιβάσουν.
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να προκριθεί στο Final-4 κι έτσι, αναμένεται πως οι περισσότεροι από τους οπαδούς του που που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την τελική φάση της διοργάνωσης, τώρα θα τα μεταβιβάσουν.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 5.000 εισιτήρια είχαν καταλήξει σε «πράσινα» χέρια, πριν το Game 5 με τη Βαλένθια και τον αποκλεισμό της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.
Πλέον, από τη στιγμή που η ομάδα τους αποκλείστηκε, έχουν το δικαίωμα, όσοι το επιθυμούν φυσικά, να μεταβιβάσουν είτε να μεταπωλήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι την Κυριακή 17 Μάϊου, ημερομηνία που έχει οριστεί ως η τελική προθεσμία για να συμβεί αυτό. Πέντε μέρες δηλαδή πριν να διεξαχθούν οι ημιτελικοί. Από εκεί και πέρα, μόλις παρέλθει το χρονικό ορόσημο της 17ης του Μάη, καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή.
