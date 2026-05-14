Ο Σλοτ… ανακοίνωσε την παραμονή του: «Στη Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν» (vid)

Ο Άρνε Σλοτ δεν είναι και το πιο… δημοφιλές πρόσωπο στο Λίβερπουλ αυτή την εποχή, αφού οι «κόκκινοι» φέτος έχουν πραγματοποιήσει μια πολύ κακή σεζόν, ως συνέχεια της περσινής κατά την οποία στέφθηκαν πρωταθλητές. Οι στόχοι χάθηκαν ο ένας μετά τον άλλον, η ομάδα έπαιξε κακό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν και μοιραία όσο περνούσε ο καιρός οι φήμες για την απομάκρυνση του Ολλανδού τεχνικού το καλοκαίρι, αυξάνονταν.

Ο ίδιος ο τεχνικός των «ρεντς» πάντως, ενώ προς ώρας παλεύει για να βάλει τη Λίβερπουλ στην πρώτη πεντάδα και να εξασφαλίσει το επόμενο Champions League, δεν δείχνει να… πτοείται. Αντιθέτως, φρόντισε να δηλώσει δημόσια τη σιγουριά του για παραμονή στην ομάδα και τη νέα σεζόν, εκτιμώντας παράλληλα πως έχει την απόλυτη στήριξη της διοίκησης, η οποία με τη σειρά της φρόντισε να του το «δείξει», περιλαμβάνοντάς τον στις συζητήσεις για τον καλοκαιρινό σχεδιασμό.

🚨🚨| NEW: Arne Slot on his future, says he has every reason to believe he will be the Liverpool manager next season. Xabi Alonso to Chelsea is VERY likely 👋👀pic.twitter.com/USgSwVbRXD — Goals Side (@goalsside) May 14, 2026

Όσα είπε ο Σλοτ για το μέλλον του στη Λίβερπουλ

«Οι συζητήσεις ανάμεσα στον σύλλογο και νέους παίκτες συνεχίζονται και εγώ συμμετέχω κανονικά σε αυτές. Έχω κάθε λόγο να πιστεύω πως θα είμαι ο προπονητής της Λίβερπουλ και την επόμενη σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σλοτ και συνέχισε αναφερόμενος στο συμβόλαιό του: «Πρώτα απ’ όλα έχω συμβόλαιο με τον σύλλογο και δεύτερον, αυτό προκύπτει ξεκάθαρα και από όλες τις συζητήσεις που κάνουμε. Για μένα το θέμα είναι απολύτως ξεκάθαρο».

Η αλήθεια είναι πάντως ότι η Λίβερπουλ σπάνια αποφασίζει να «τελειώσει» έναν προπονητή μετά από μία μόλις κακή σεζόν, ειδικά αν ο ίδιος νωρίτερα έχει πετύχει. Κανείς μπορεί μάλιστα να βρει πολλές δικαιολογίες για την πορεία της ομάδας του φέτος, με τους πολλούς τραυματισμούς καθ’ όλη τη διάρκειά της να είναι το πιο τρανταχτό παράδειγμα. Τώρα, απομένει να φανεί αν αυτή η… αυτοπεποίθηση του Άρνε Σλοτ για το μέλλον του στο Μέρσεϊσαϊντ, θα αποτυπωθεί και στην πραγματικότητα.