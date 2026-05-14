Η ερώτηση που εξόργισε τον Αταμάν και έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου
Ο Εργκίν Αταμάν αποχώρησε από την συνέντευξη Τύπου του Βαλένθια - Παναθηναϊκός μετά από ερώτηση δημοσιογράφου – Δείτε το βίντεο με την αντίδραση του Τούρκου τεχνικού.
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, ηττήθηκε στην Βαλένθια και αποκλείστηκε από το Final-4 της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να αποχωρεί άρον άρον από την συνέντευξη Τύπου, την ώρα που ο δημοσιογράφος του έθετε το ερώτημά του.
Ο λόγος; Το…. ξεκίνημα της ερώτησης που ήταν το ότι «πίσω στον Ιανουάριο είχατε πει ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κέρδιζε τη Euroleague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, θα φεύγατε από την ομάδα ο ίδιος…». Ωστόσο η ερώτηση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ…
«Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη Τύπου. Γεια σας», είπε ο Εργκίν Αταμάν, διακόπτοντας τον ρεπόρτερ καθώς μιλούσε και αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο.
Δείτε την αντίδραση του
Panathinaikos’un 5. maçta Valencia’ya yenilerek Atina’daki Final Four’a kalamamasının ardından Ergin Ataman’a Ocak ayında söylediği «Ligi ya da Euroleague’i kazanamazsak istifa ederim» sözü hatırlatıldı. Ataman soruyu yanıtlamadan toplantıyı terk ettipic.twitter.com/W0v3qiiBeQ
— Aris (@voiceofhellas) May 14, 2026
