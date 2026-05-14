Δεν το πιστεύουν οι οπαδοί της Λίβερπουλ – Χαμός μετά τις δηλώσεις του Άρνε Σλοτ

Η φετινή σεζόν ήταν απογοητευτική για την Λίβερπουλ και το μόνο που περιμένουν οι οπαδοί των «κόκκινων» για να «σκάσουν» χαμόγελο, είναι η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του λιμανιού.

Τα «σενάρια» όμως απόλυσης του Άρνε Σλοτ απομακρύνονται, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις προσδοκίες που μπορεί να έχουν οι φίλοι των reds για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος εμφανίζονταν το μεγάλο φαβορί να καθίσει στον πάγκο της Λίβερπουλ, είναι έτοιμος να συμφωνήσει με την Τσέλσι και σα να μην έφτανε αυτό, ο Αρνε Σλοτ δήλωσε αισιόδοξος για παραμονή του στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Τι ήταν να κάνει σήμερα αυτές τις δηλώσεις περί… παραμονής ο Ολλανδός τεχνικός; Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε της «κακομοίρας» με οπαδούς της Λίβερπουλ να εκφράζουν την οργή τους.

Πολλοί είναι αυτοί που αδυνατούν να πιστέψουν ότι η διοίκηση των «κόκκινων» θ’ αποφασίσει την παραμονή του Ολλανδού προπονητή, μετά από την φετινή σεζόν που ήταν απογοητευτική για την ομάδα του λιμανιού.

Κι όμως, ο Άρνε Σλοτ πιστεύει πως δεν πρόκειται να του δείξουν την «πόρτα εξόδου» και για να το λέει ίσως γνωρίζει κάτι παραπάνω.

Το θέμα όμως είναι το κύμα οργής των οπαδών της Λίβερπουλ κατά του Ολλανδού προπονητή, τον οποίο θεωρούν αποκλειστικό υπεύθυνο για το «ναυάγιο» της ομάδας τους, την φετινή αγωνιστική σεζόν.

Στην διοίκηση των «κόκκινων» ξέρουν καλά ότι ο Σλοτ είναι persona non grata για τους φίλους της αγγλικής ομάδας και είναι απορίας άξιον, γιατί αφήνουν να εννοηθεί πως η αλλαγή προπονητή δεν είναι στα πλάνα του συλλόγου.

Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε κρίσιμο «σταυροδρόμι» και αν δεν ληφθούν οι σωστές αποφάσεις, κινδυνεύει με μια ακόμα χαμένη χρονιά.

Πολλοί πάντως είναι αυτοί που υποστηρίζουν, ότι τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο, πριν ολοκληρωθεί η Πρέμιερ Λιγκ. Είναι αυτοί που θεωρούν ότι στο τέλος ο Σλοτ θ’ αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των reds, καθώς οι αντιδράσεις θα είναι τόσο έντονες, που η διοίκηση της Λίβερπουλ θ’ αναγκαστεί να διώξει τον Ολλανδό τεχνικό.

Ο ίδιος ο Σλοτ πάντως εμφανίστηκε ψύχραιμος στις δηλώσεις που έκανε, θαρρείς και είχε κάποια διαβεβαίωση που τον έκανε να αισθάνεται άνετα, αναφορικά με την παρουσία του στον πάγκο της Λίβερπουλ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.