Άφησε αιχμές για τον Αταμάν ο πρόεδρος της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι: «Ακούω ότι οι παίκτες σου…»
Η Χάποελ Τελ Αβίβ αποκλείστηκε από το Final-4, ωστόσο ο πρόεδρός της Οφέρ Γιανάι είχε ακόμη πράγματα να πει μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια στο Game 5.
Ο Οφέρ Γιανάι επιτέθηκε στον Εργκίν Αταμάν μετά τις δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού με τις οποίες κατηγόρησε τον Τι Τζέι Σορτς για την εμφάνισή του στο Game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ομάδα του «έπαιζε με τέσσερις και όχι πέντε παίκτες στην επίθεση, στο πρώτο ημίχρονο».
Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ αναδημοσίευσε το βίντεο με τα όσα είπε ο τεχνικός του Τριφυλλιού και έγραψε: «Ασεβές και εξοργιστικό. Παρεμπιπτόντως, κόουτς Αταμάν απ’ αυτά που ακούω, οι παίκτες σου αισθάνονται ότι δεν έχουν προπονητή…».
Η τοποθέτηση του Γιανάι για τον Αταμάν:
Disrespectful and outrageous.. btw coach Ataman from what i heard your players felt they don’t have a coach .. https://t.co/rLmvdxOXx5
— Ofer (@OferYannay) May 13, 2026
Η ανάρτησή του έγινε γρήγορα viral, ενώ αρκετοί του απάντησαν ότι δεν θα έπρεπε να σχολιάζει τα όσα έγιναν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, από τη στιγμή που και η Χάποελ Τελ Αβίβ αποκλείστηκε από το Final Four.
