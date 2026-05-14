Τα ερωτήματα Σπίρτζη για την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Δύο καίρια ερωτήματα θέτει, με δηλώσεις του, ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον οποίο κατέθεσε νέα στοιχεία για το σκάνδαλο των υποκλοπών και ζήτησε την εξαίρεση Τζαβέλλα και την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο.

«Στις 7 Μαΐου 2026 κατέθεσα δύο αιτήσεις στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου», σημειώνει ο κ. Σπίρτζης, τις οποίες και παραθέτει:

«1) Αίτηση να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, προσκομίζοντας νέα στοιχεία για να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπείας.

»2) Αίτηση να εξαιρεθεί από την εξέταση της Αίτησής μου και των νέων στοιχείων ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλας, δεδομένου του κωλύματός του λόγω της προσωπικής του εμπλοκής στην υπόθεση, ως πρώην αν. επόπτης Εισαγγελέας της Ε.Υ.Π. (Άρθρα 14-15 ΚΠΔ)».

Σπίρτζης: Γιατί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης;

Όπως τονίζει, κατά την ενημέρωση της πληρεξουσίας του δικηγόρου για την πορεία των αιτήσεών του, «τόσο η αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο όσο και η αίτηση εξαίρεσης έχουν χρεωθεί στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Μπακέλα».

«Θέτουμε, λοιπόν, δημόσια τα εξής ερωτήματα: Αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο;», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Σπίρτζης.

Και προσθέτει: «Αν σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, χρεώθηκε και η αίτηση εξαίρεσης στον κ. Μπακέλα, για ποιο λόγο έγινε αυτό, όταν:

»α) εκλείπει ο λόγος εξέτασης της αίτησης εξαίρεσης, αν ο κ. Τζαβέλλας έχει ήδη αυτοεξαιρεθεί, παραδεχόμενος το κώλυμά του,

»β) σε κάθε περίπτωση ο Αντεισαγγελέας στερείται αρμοδιότητας, αφού η αίτηση εξαίρεσης οφείλει να εξετασθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο κατά δέσμια αρμοδιότητα;».

«Ελπίζουμε, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Μπακέλας να λειτουργήσει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους και να μην δεχθεί να υποκαταστήσει την αρμοδιότητα του Δικαστικού Συμβουλίου αλλά και να εξετάσει τα νέα στοιχεία, τις εκτυπώσεις οθόνης από το κινητό μου με απόρρητα emails (που μάλιστα φέρουν και τον χαρακτηρισμο ‘Απόρρητο’) και τα οποία σε κάθε περίπτωση καταρρίπτουν το σκεπτικό της μη ανάσυρσης», τονίζει καταληκτικά ο Χρήστος Σπίρτζης.