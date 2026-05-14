Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 13:29
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Δένδιας: Περιμένω τις εξηγήσεις του Ουκρανού ΥΠΑΜ για το drone που βρέθηκε στο Ιόνιο
Διπλωματία 14 Μαΐου 2026, 17:01

Δένδιας: Περιμένω τις εξηγήσεις του Ουκρανού ΥΠΑΜ για το drone που βρέθηκε στο Ιόνιο

Ο Δένδιας κατά την επίσκεψη του στο Αγαθονήσι, αναφέρθηκε τόσο στο ουκρανικό θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, όσο και στις τουρκικές προκλήσεις.

Νέο μήνυμα στο Κίεβο όσον αφορά το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και που η Αθήνα δηλώνει βέβαιη ότι είναι ουκρανικό έστειλε από το Αγαθονήσι, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κάνοντας λόγο για μία εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση.

Το θέμα του drone δεν έχει ξεχαστεί, λέει ο Δένδιας

Μιλώντας στα εγκαίνια των νέων στρατιωτικών κατοικιών στο Αγαθονήσι, ο Δένδιας υπογράμμισε πως δεν πρέπει να θεωρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι το θέμα έχει ξεχαστεί και σημείωσε ότι αναμένει «με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του drone, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο».

Ο Δένδιας επέμεινε ότι «το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό».

«Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά. Έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος συνέχισε λέγοντας «δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιουδήποτε πλοίου με αυτό το drone».

Διεμήνυσε δε για μία ακόμα φορά ότι «η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει. Θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το Λιμενικό Σώμα, το οποίο είναι το κατ’ εξοχήν και μόνο αρμόδιο για την αστυνόμευση των θαλασσών και το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει τον φάκελο στις Ελληνικές Εισαγγελικές Αρχές για τα δέοντα».

Οι αναθεωρητικές βλέψεις κλιμακώνονται

Ο Δένδιας αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, στη σκιά και των πρόσφατων διαρροών περί νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα», που σχεδιάζει να φέρει η Άγκυρα, μετά το μπαϊράμι, σημειώνοντας ότι η χώρα αντιμετωπίζει «αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων».

Βλέψεις οι οποίες όπως είπε ο Δένδιας «κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της Διεθνούς Έννομης Τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινής λογικής, που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας».

Έστειλε δε μήνυμα ότι «όλα μας τα νησιά, τα ελληνικά νησιά, έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα. Ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ότι προβλέπεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας». Για να προσθέσει ότι «το Αιγαίο, όπως και όλες οι θάλασσες, μπορεί να είναι χώρος φιλίας και συνάντησης. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και οι κανόνες είναι το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας».

Αναφερόμενος στην παράδοση των οικημάτων στο Αγαθονήσι, ο Δένδιας σημείωσε ότι αποτελεί ένα από τα στάδια εκπλήρωσης ενός τεράστιου προγράμματος το οποίο στοχεύει την κάλυψη όλων των αναγκών που έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο συμβολισμός του προγράμματος στέγασης των Ενόπλων Δυνάμεων

Σημειώνοντας ότι αυτό το πρόγραμμα «στο Ανατολικό Αιγαίο, έχει και έναν συμβολισμό. Ακριβώς, συμβολίζει το τι σημαίνει αυτός ο τόπος για την πατρίδα. Και βέβαια έχει προτεραιοποιηθεί στο κατασκευαστικό πρόγραμμα των κατοικιών των Ενόπλων Δυνάμεων η παράδοση των οικιών της Α και Β φάσης εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπως και στον Έβρο».

Τα οικήματα, όπως είπε για μία ακόμα φορά ο Δένδιας «θα επιτρέψουν στο προσωπικό μας εδώ στο Αγαθονήσι να επιτελεί τα καθήκοντά του με τον τρόπο που αρμόζει, χωρίς να διασπάται και χωρίς να αντιμετωπίσει το υψηλό έξοδο στέγης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες», χαρακτηρίζοντας την στήριξη της στρατιωτικής οικογένειας κεντρική πολιτική κατεύθυνση όχι μόνο της κυβέρνησης , αλλά και συνολικά της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Δένδιας υπεραμύνθηκε της απόφασης οι Ένοπλες Δυνάμεις να κατασκευάσουν ιδιόκτητα οικήματα και να τα παραδώσουν προς χρήση στα στελέχη τους, ως την σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Η επιδοματική πολιτική δεν λύνει το πρόβλημα. Δυσχεραίνει τις συνθήκες. Ή για να μιλήσω με απλά οικονομικά, όταν υπάρχει πρόβλημα προσφοράς δεν επιδοτείς τη ζήτηση. Λύνεις το πρόβλημα της προσφοράς. Αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την κατασκευή και την επισκευή άνω των 17.000 κατοικιών στο σύνολο του προγράμματος σε όλη τη χώρα, νομίζω ότι είναι το ορθό υπόδειγμα προς την ελληνική κοινωνία».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «οδηγούς» Βιοχάλκο και τράπεζες η άνοδος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «οδηγούς» Βιοχάλκο και τράπεζες η άνοδος

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Στενά του Ορμούζ: Καταλήφθηκε πλοίο και κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Αθήνα επιμένει στα μηνύματα της προς το Κίεβο για το drone – Οι κίνδυνοι εξαγωγής του πολέμου
Διπλωματία 14.05.26

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε πως η μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν στο in πως η Αθήνα έχει προειδοποιήσει το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας
Διπλωματία 13.05.26

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε σαφή μηνύματα από την εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων Ελλήνων Μουσουλμάνων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας η Θράκη είναι παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης.

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η συνεδρίαση της JICE – Eπανέλαβε την πλήρη δέσμευσή της στη Συμφωνία των Πρεσπών
Υπουργείο Εξωτερικών 13.05.26

Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Πολιτική 12.05.26

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12.05.26

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
Διπλωματία 12.05.26

«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Διπλωματία 11.05.26

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν γνώριζε για την επίθεση των Ισραηλινών στη Flotilla – Πράξαμε το καθήκον μας
Global Sumud Flotilla 08.05.26

Ο Γεραπετρίτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, για την ισραηλινή επίθεση εναντίον της Global Sumud Flotilla είπε ότι η Ελλάδα έπραξε τα δέοντα όσον αφορά το ανθρωπιστικό της καθήκον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κρήτη: Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της 28χρονης που την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύζυγός της
Ελλάδα 14.05.26

Ο σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κρίθηκε χθες προφυλακιστέος - Επιμένει ότι ο σοβαρότατος τραυματισμός της γυναίκας του, ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Αρνείται πως την χτύπησε και την παρέσυρε με το βανάκι του.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Την ίδια ημέρα 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Η Κούβα ξέμεινε από ντίζελ και μαζούτ – Η Αβάνα ζητά από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό
Πλήρης αποκλεισμός 14.05.26

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν τη νύχτα στην Κούβα, καθώς τα μπλακ-άουτ στη χώρα διαρκούν έω2 22 ώρες την ημέρα, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η Αβάνα αρνείται τη βοήθειά τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ερωτήματα Σπίρτζη για την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

«Αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο;», ρωτά ο Χρήστος Σπίρτζης

Ο Μπενίτεθ σε ντοκιμαντέρ για το Champions League της Λίβερπουλ το 2005 (vid)
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ θα πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο εξιστορεί την ιστορική πορεία της Λίβερπουλ μέχρι την κατάκτηση του Champions League το 2005.

Άνω Λιόσια: Επίθεση με πέτρες και ξύλα σε ομάδα ΔΙΑΣ που καταδίωκε ύποπτο ΙΧ – Δάγκωσαν αστυνομικό
Ελλάδα 14.05.26

Όταν το αστυνομικοί έφτασαν κοντά σε οικισμό Ρομά στα Άνω Λιόσια περίπου 80 άτομα τους επιτέθηκαν με συνέπεια να τραυματιστεί ένας αστυνομικός από πέτρες και δαγκωματιές

Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για το νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διπλωματική προετοιμασία της Ελλάδας
Διπλωματία 14.05.26

Τα δικά τους μηνύματα στέλνουν Γεραπετρίτης και Δένδιας αναφορικά με τις διαρροές για το τουρκικό νομοσχέδιο περί της Γαλάζιας Πατρίδας. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τραμπ και Σι συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ – Συνάντηση στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβρη
Κόσμος 14.05.26

Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα - «Εξαφανίστηκαν» οι αναφορές στην Ταϊβάν στην ανακοίνωση των ΗΠΑ για τη συνάντηση

Κικίλιας: Τα θέματα ασφαλείας είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα
Επικαιρότητα 14.05.26

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε την ανάπτυξη της ναυτιλίας και των λιμενικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι τα ναυτιλιακά επαγγέλματα μπορούν να προσφέρουν «ελπίδα, όραμα και προοπτική»

Για πρώτη φορά μετά το 2022, η Σομαλία βρίσκεται ξανα στο κατώφλι του λιμού
Κόσμος 14.05.26

Περισσότερα από ένα στα τρία μικρά παιδιά στην περιοχή Μπουρκαμπά στη νότια Σομαλία πάσχουν από οξεία υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας

Οριστικά χωρίς κόσμο το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Απορρίφθηκε από την ΔΕΑΒ η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησε ο Παναθηναϊκός, κάτι που σημαίνει ότι το τελευταίο ματς στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, κόντρα στον ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί μπροστά σε άδειες εξέδρες.

«Το σύστημα δολοφονίας χαρακτήρων του Μαξίμου» έπιασε δουλειά – Πόλεμος ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει ανεβάσει πολύ τους τόνους καρφώνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, το Μαξίμου αναλαμβάνει δράση σπίλωσης της εικόνας του. Με τις δραστηριότητες Ανδρουλάκη να είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς, Γεωργιάδης και Μαρινάκης με λεκτικούς ελιγμούς ρίχνουν λάσπη στον ανεμιστήρα προσπαθώντας να δημιουργήσουν υπόνοιες για την ηθική ακεραιότητα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Για «πολιτική αλητεία» μιλά το ΠΑΣΟΚ, καταθέτει μηνύσεις ο Ανδρουλάκης

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Κόσμος 14.05.26

Πολιτική κρίση στη Βρετανία - Ο Γουές Στρίτινγκ ζητά εμμέσως την αποχώρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ - «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου σε εσάς», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του που δημοσιεύτηκε στο Χ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία
Θεσσαλονίκη 14.05.26

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές τους με το θύμα και το επεισόδιο που ακολούθησε σχετίζονταν με την κλοπή περιστεριών - Δεν έχει εντοπιστεί η σορός στον Λουδία

Πειραιάς: Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι
1,7 εκατ. ευρώ 14.05.26

Οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά - Η κοκαΐνη που βρέθηκε υπολογίζεται στα 1,7 εκατ. ευρώ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

