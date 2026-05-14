«Heart of the Beast» με τον Μπραντ Πιτ: ‘Ερχεται τον Σεπτέμβρη στις αίθουσες

Η νέα ταινία του Ντέιβιντ Ερ, με τίτλο «Heart of the Beast» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου από την Paramount Pictures. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπραντ Πιτ.

Το καστ συμπληρώνουν οι Τζ.Κ. Σίμονς και ‘Αννα Λαμπ.

«Heart of the Beast»: Τι θα δούμε στην ταινία

Το σενάριο του Κάμερον Αλεξάντερ ακολουθεί έναν πρώην στρατιώτη των Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού στρατού παθαίνει καρδιακή προσβολή με αποτέλεσμα την πτώση του αεροσκάφους του.

Βρίσκεται εγκλωβισμένος στην αφιλόξενη άγρια φύση της Αλάσκα και δίνει μάχη επιβίωσης για να επιστρέψει στον πολιτισμό, έχοντας στο πλευρό του μόνο τον πιστό, αποστρατευμένο σκύλο μάχης του (έναν Γερμανικό Ποιμενικό).

Tα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο χρόνο στο Κουίνσταουν της Νέας Ζηλανδίας με διευθυντή φωτογραφίας τον βραβευμένο με Όσκαρ Mauro Fiore.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Ντάμιεν Σαζέλ και Ολίβια Χάμιλτον μέσω της Wild Chickens Productions, μαζί με τον Πιτ για την Plan B Entertainment, τον σκηνοθέτη για λογαριασμό της Crave Films και την Temple Hill Entertainment.

Πότε θα δούμε την πρεμιέρα

Σύμφωνα με το Bloody Disgusting, το «Heart of the Beast» διάρκειας 100 λεπτών, θα κάνει πρεμιέρα παράλληλα με την ταινία κινουμένων σχεδίων της DreamWorks, «Forgotten Island» και την επανακυκλοφορία της μεγάλης επιτυχίας της Marvel, «Avengers: Endgame».