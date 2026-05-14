Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 13:29
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Τα έξυπνα γυαλιά της Meta πουλάνε – Γίνονται όμως και εργαλείο κακοποίησης
Τεχνολογία 14 Μαΐου 2026, 13:39

Γυναίκες που βιντεοσκοπούνται εν αγνοία τους γελοιοποιούνται στο Διαδίκτυο. Τα έξυπνα γυαλιά είναι η νέα απειλή για την ιδιωτικότητα.

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

Έπειτα από χρόνια προσπαθειών από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, το πείραμα των έξυπνων γυαλιών δείχνει να πετυχαίνει, με τη Meta να πουλάει εκατομμύρια ζευγάρια Ray-Ban με ενσωματωμένες κάμερες.

Το πρόβλημα είναι ότι η νέα φορετή τεχνολογία μπορεί να γίνει εργαλείο παραβίασης της ιδιωτικής ζωής, ακόμα και κακοποίησης.

Γυναίκες που περπατούν στην παραλία ή απλά κάνουν τα ψώνια τους προσεγγίζονται από άνδρες που φορούν τα γυαλιά της Meta και τους κάνουν ερωτήσεις ή τις προσεγγίζουν ερωτικά.

Άλλοι, κυρίως νέοι άνδρες, χρησιμοποιούν τα γυαλιά για να βιντεοσκοπούν φάρσες σε βάρος περαστικών στον δρόμο, ζητώντας τους για παράδειγμα να μυρίσουν κεριά που είχαν ψεκαστεί με κάποια δύσοσμη ουσία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα θύματα δεν αντιλαμβάνονται ότι εκτέθηκαν παρά μόνο όταν τα βίντεο διαδίδονται στο Διαδίκτυο.

Στις περισσότερες χώρες, τα περιθώρια νομικών κινήσεων είναι περιορισμένα, δεδομένου ότι η λήψη εικόνων σε δημόσιους χώρος είναι γενικά  νόμιμη. Μια γυναίκα είπε πριν από λίγες ημέρες στο BBC πως, όταν ζήτησε από τον άνδρα που την είχε παρακολουθούσε κρυφά να κατεβάσει το βίντεο, αυτός της απάντησε ότι θα το έκανε μόνο επί πληρωμή.

Όταν η Google λάνσαρε τα πρώτα της έξυπνα γυαλιά πριν από μια δεκαετία, το προϊόν απέτυχε παταγωδώς. Χάρη στη βελτίωση της τεχνολογίας και τη σύνδεσή της με υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, η Meta κυριαρχεί σήμερα στην αγορά με μερίδιο 80%.

Τα γυαλιά, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την EssilorLuxottica, ιδιοκτήτριας της Ray-Ban, ενσωματώνουν στον σκελετό κάμερες που δύσκολα διακρίνονται. Διαθέτουν επίσης μικρόφωνο και φακούς που προβάλλουν πληροφορίες.

H Meta φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει ένα εργαλείο θα αναγνωρίζει τα πρόσωπα που βλέπει ο χρήστης και θα προβάλλει πληροφορίες από τα προφίλ τους στο Instagram.

Η λειτουργία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, ωστόσο ορισμένοι χομπίστες έχουν καταφέρει να συνδέσουν τα γυαλιά με λογισμικό αναγνώρισης προσώπων από άλλες εταιρείες.

Και αυτό δεν είναι το μόνο ζήτημα ιδιωτικότητας. Η Meta δέχτηκε αγωγές όταν εργαζόμενοι στην Κένυα, οι οποίοι παρακολουθούν βίντεο από τα έξυπνα γυαλιά προκειμένου να παράγουν δεδομένα για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, αποκάλυψαν ότι υποχρεώνονταν να βλέπουν χρήστες σε σεξουαλικές περιπτύξεις ή στην τουαλέτα.

Οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα ήταν ένας από τους λόγους που τα γυαλιά Google Glass απέτυχαν πριν από μια δεκαετία (Reuters)

Σε μια από τις δύο περιπτώσεις, μάλιστα, ο ενάγων δήλωσε ότι δεν είχε ιδέα πώς δημιουργήθηκαν τα βίντεο, ούτε βέβαια ότι παραχωρήθηκαν σε τρίτους.

Η Meta, από την πλευρά της, ανέφερε ότι οι χρήστες έχουν ενημερωθεί από τους όρους χρήσης ότι τα βίντεό τους μπορεί να ελεγχθούν από ανθρώπους.

«Έχουμε ομάδες αφιερωμένες στον περιορισμό και την αντιμετώπιση της κατάχρησης, όμως, όπως συμβαίνει με κάθε τεχνολογία, η ευθύνη τελικά βαραίνει τους ίδιους τους χρήστες ώστε να μην την εκμεταλλεύονται ενεργά» δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος της εταιρείας.

Μέχρι σήμερα η Meta έχει πουλήσει περίπου 7 εκατομμύρια ζευγάρια γυαλιών, όμως η Citigoup εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια έως και 100 εκατομμύρια άνθρωποι θα υιοθετήσουν την τεχνολογία, καθώς η Google και η Apple ετοιμάζονται να λανσάρουν νέα μοντέλα.

Πέρα από την απειλή για την ιδιωτική ζωή, η ευρεία υιοθέτηση της τεχνολογίας θα καθιστούσε δύσκολη την εφαρμογή της απαγόρευσης βιντεοσκόπησης σε χώρους όπως τα μουσεία, τα δικαστήρια ή οι τουαλέτες.

«Υπάρχουν πολλά σκοτεινά μονοπάτια στα οποία θα μπορούσαμε να καταλήξουμε. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση κατά της τεχνολογίας, αλλά ως κοινωνικό ζήτημα… θα πρέπει να σκέφτομαι [ότι καταγράφομαι] κάθε φορά που βγαίνω σε δημόσιο χώρο;» διερωτήθηκε ο Ντέιβιντ Κέσλερ της δικηγορικής εταιρείας Norton Rose Fulbright.

Το ζήτημα της ιδιωτικότητας ήταν ένας από τους λόγους που τα γυαλιά Google Glass απέτυχαν πριν από μια δεκαετία. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με τα νέα μοντέλα, εκτίμησε ο Ντέιβιντ Χάρις, πρώην ερευνητής της Meta που σήμερα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ και είναι σύμβουλος πολιτικής ΑΙ.

Όπως είπε, «η τεχνολογία αυτού του είδους αποτελεί σε θεμελιώδες επίπεδο παραβίαση της ιδιωτικότητας και είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει όλο και περισσότερες αντιδράσεις».

Macro
Ελληνική οικονομία: Η ανησυχία ενόψει των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν

Μια κούπα την ημέρα: Το πιο υποτιμημένο superfood που «ρίχνει» την πίεση

World
Συνάντηση Τραμπ – Σι: Τα 5 πρώτα συμπεράσματα

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Stream science
Εφιάλτης 10 χιλιομέτρων: Το χρονικό της πρόσκρουσης που αφάνισε τους δεινόσαυρους λεπτό προς λεπτό [βίντεο]
Ημέρα μηδέν 13.05.26

Πώς θα ήταν αν ήσουν εκεί όταν ο αστεροειδής Chicxulub μετέτρεψε τη Γη σε κόλαση; Κάπως έτσι...

Λεπτό προς λεπτό, επιστήμονες αναπαριστούν τον εφιάλτη της πρόσκρουσης του αστεροειδούς Chicxulub, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κόλασης που εξαφάνισαν τους δεινόσαυρους πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Οι ανισότητες ευθύνονται για το ένα τρίτο των θανάτων από κρύο ή ζέστη στην Ευρώπη
Κλιματική αλλαγή 13.05.26

Φτώχεια και ακραίες θερμοκρασίες – Ο συνδυασμός σκοτώνει δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους κάθε χρόνο

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν δυσανάλογα τις φτωχότερες και πιο στερημένες περιοχές, δείχνει νέα ανάλυση. Οι ανισότητες επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Ισπανία επιμένει στους κανόνες για social media και AI, παρά την πίεση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας
Κόσμος 13.05.26

Η Ισπανία είναι ένας από τους υποστηρικτές της «αξιόπιστης AI», ένα μοντέλο που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα, τη δημοκρατία, τους ανηλίκους και τη ασφάλεια, αντί να δίνει προτεραιότητα στο κέρδος

Κλιματική κρίση: Απειλεί τα τρόφιμα, αγρότες και εργάτες – Έκθεση του ΟΗΕ χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου
Ανησυχητικά στοιχεία 13.05.26

Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση χώρες που παράγουν πολλά από τα τρόφιμα στον πλανήτη - Σε υψηλό κίνδυνο πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού λόγω των ακραίων θερμοκρασιών

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης 12.05.26

H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Κρήτη 14.05.26

Η γυναίκα φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι - Στο σημείο επιχειρούν 10 διασώστες για τη μεταφορά της από το μονοπάτι - Θα διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 14.05.26

Την άμεση ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση των δήμων για να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις που δέχονται τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου και Β' Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου.

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Φεστιβάλ των Καννών 14.05.26

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Καλλιθέα: Στον ανακριτή ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια
Βαριές κατηγορίες 14.05.26

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο 58χρονος κατά την απολογία του στον ανακριτή για την επίθεση με ούζι στην Καλλιθέα

Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Ελλάδα 14.05.26

Συγγενείς θυμάτων που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους στα Τέμπη στρέφονται κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ζητώντας αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη - Θα στραφούν και κατά των βουλευτών της Εξεταστικής

Η Γάζα και το βλέμμα της
Καταστροφή και χειραφέτηση 14.05.26

Ο Σάββας Μιχαήλ στο τελευταίο του βιβλίο αναμετριέται με την καταστροφή στη Γάζα, από την οπτική κάποιου που αρνείται να ταυτίσει την εβραϊκότητα με τον Νετανιάχου

Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών: «Διάχυτη η διαφθορά» στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη – Δείχνουν νέο κόμμα
Νέοι τριγμοί 14.05.26

Νέους τριγμούς στο εσωτερικό της ΝΔ λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, προκαλεί η κοινή παρέμβαση 10 κομματικών στελεχών. Με σφοδρή επίθεση στο «επιτελικό κράτος Μητσοτάκη», καταγγέλλουν ευνοιοκρατία, θεσμική εκτροπή και «διάχυτη διαφθορά», ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας «πατριωτικής και κοινωνικής πολιτικής έκφρασης»

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Ελλάδα 14.05.26

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί

ΕΚΠΟΙΖΩ: «Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» – Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα
Ανακοίνωση 14.05.26

«Κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά χρηματική ποινή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ

Μουντιάλ: Μισάωρο ημίχρονο στον τελικό για να… χωρέσει το show με Σακίρα και Μαντόνα (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ιστορικό θα είναι το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026, αφού για πρώτη φορά θα διαρκέσει μισή ώρα για το προγραμματισμένο show με τη συμμετοχή της Σακίρα, της Μαντόνα και των BTS.

Υποβρύχιο στις Κυκλάδες αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους – Συνεχίζει στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ ’26»
Ελλάδα 14.05.26

Κανένα περιστατικό δεν σημειώθηκε ανάμεσα σε υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχει στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ '26 και αλιευτικού σκάφους. Το υποβρύχιο συνεχίζει την συμμετοχή του στην άσκηση.

Περιστέρι: Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες
Ελλάδα 14.05.26 Upd: 13:15

Οι γονείς κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση σε βαθμό πλημμελήματος - Στο νοσοκομείο παραμένουν τα παιδιά που βρέθηκαν στο Περιστέρι υποσιτισμένα και δεν πήγαιναν σχολείο

Ο Δήμος Δελφών υποβάλλει την πρότασή του για τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Επένδυσης Ορεινών Όγκων
Χωρική ανάπτυξη 14.05.26

«Το προτεινόμενο σχέδιο διαμορφώνεται ως ένα συνεκτικό και πολυεπίπεδο πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης, το οποίο αποσκοπεί στη σταδιακή αναζωογόνηση των ορεινών οικισμών», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Δελφών.

Άνω Πατήσια: «Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» – Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
Άνω Πατήσια 14.05.26

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πώς συνέβη το δυστύχημα στα Άνω Πατήσια

«Γιατί περιμένουμε από τα παιδιά να τους αρέσει η ζωή με αυτόν τον κόσμο που κληρονομούν;» – Η κραυγή των ειδικών
Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας 14.05.26

«Ενα κομμάτι των εφήβων και των νέων, αισθάνεται αυτό που λέει το τραγούδι: "παντού περισσεύεις και παντού ξεψυχάς". Οι ειδικοί επιστήμονες Γιώργος Νικολαΐδης και Χρίστος Λιάπης, μιλούν στο in για τη δυσφορία που νιώθουν οι έφηβοι, τον οδοστρωτήρα των Πανελλαδικών και τις ψυχοπιεστικές συνθήκες που βιώνουν

Στο σημείο του κατεστραμμένου οδικού άξονα στην Καλλιτεχνούπολη πήγε η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
Αποκατάσταση 14.05.26

Αναλυτική αξιολόγηση της κατάστασης προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση της γέφυρας Μπέλεϋ στο κατεστραμμένο δρόμο στην Καλλιτεχνούπολη.

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

