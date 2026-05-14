Τα έξυπνα γυαλιά της Meta πουλάνε – Γίνονται όμως και εργαλείο κακοποίησης

Έπειτα από χρόνια προσπαθειών από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας, το πείραμα των έξυπνων γυαλιών δείχνει να πετυχαίνει, με τη Meta να πουλάει εκατομμύρια ζευγάρια Ray-Ban με ενσωματωμένες κάμερες.

Το πρόβλημα είναι ότι η νέα φορετή τεχνολογία μπορεί να γίνει εργαλείο παραβίασης της ιδιωτικής ζωής, ακόμα και κακοποίησης.

Γυναίκες που περπατούν στην παραλία ή απλά κάνουν τα ψώνια τους προσεγγίζονται από άνδρες που φορούν τα γυαλιά της Meta και τους κάνουν ερωτήσεις ή τις προσεγγίζουν ερωτικά.

Άλλοι, κυρίως νέοι άνδρες, χρησιμοποιούν τα γυαλιά για να βιντεοσκοπούν φάρσες σε βάρος περαστικών στον δρόμο, ζητώντας τους για παράδειγμα να μυρίσουν κεριά που είχαν ψεκαστεί με κάποια δύσοσμη ουσία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα θύματα δεν αντιλαμβάνονται ότι εκτέθηκαν παρά μόνο όταν τα βίντεο διαδίδονται στο Διαδίκτυο.

Στις περισσότερες χώρες, τα περιθώρια νομικών κινήσεων είναι περιορισμένα, δεδομένου ότι η λήψη εικόνων σε δημόσιους χώρος είναι γενικά νόμιμη. Μια γυναίκα είπε πριν από λίγες ημέρες στο BBC πως, όταν ζήτησε από τον άνδρα που την είχε παρακολουθούσε κρυφά να κατεβάσει το βίντεο, αυτός της απάντησε ότι θα το έκανε μόνο επί πληρωμή.

Όταν η Google λάνσαρε τα πρώτα της έξυπνα γυαλιά πριν από μια δεκαετία, το προϊόν απέτυχε παταγωδώς. Χάρη στη βελτίωση της τεχνολογίας και τη σύνδεσή της με υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, η Meta κυριαρχεί σήμερα στην αγορά με μερίδιο 80%.

Τα γυαλιά, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την EssilorLuxottica, ιδιοκτήτριας της Ray-Ban, ενσωματώνουν στον σκελετό κάμερες που δύσκολα διακρίνονται. Διαθέτουν επίσης μικρόφωνο και φακούς που προβάλλουν πληροφορίες.

H Meta φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει ένα εργαλείο θα αναγνωρίζει τα πρόσωπα που βλέπει ο χρήστης και θα προβάλλει πληροφορίες από τα προφίλ τους στο Instagram.

Η λειτουργία δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, ωστόσο ορισμένοι χομπίστες έχουν καταφέρει να συνδέσουν τα γυαλιά με λογισμικό αναγνώρισης προσώπων από άλλες εταιρείες.

Και αυτό δεν είναι το μόνο ζήτημα ιδιωτικότητας. Η Meta δέχτηκε αγωγές όταν εργαζόμενοι στην Κένυα, οι οποίοι παρακολουθούν βίντεο από τα έξυπνα γυαλιά προκειμένου να παράγουν δεδομένα για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, αποκάλυψαν ότι υποχρεώνονταν να βλέπουν χρήστες σε σεξουαλικές περιπτύξεις ή στην τουαλέτα.

Σε μια από τις δύο περιπτώσεις, μάλιστα, ο ενάγων δήλωσε ότι δεν είχε ιδέα πώς δημιουργήθηκαν τα βίντεο, ούτε βέβαια ότι παραχωρήθηκαν σε τρίτους.

Η Meta, από την πλευρά της, ανέφερε ότι οι χρήστες έχουν ενημερωθεί από τους όρους χρήσης ότι τα βίντεό τους μπορεί να ελεγχθούν από ανθρώπους.

«Έχουμε ομάδες αφιερωμένες στον περιορισμό και την αντιμετώπιση της κατάχρησης, όμως, όπως συμβαίνει με κάθε τεχνολογία, η ευθύνη τελικά βαραίνει τους ίδιους τους χρήστες ώστε να μην την εκμεταλλεύονται ενεργά» δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος της εταιρείας.

Μέχρι σήμερα η Meta έχει πουλήσει περίπου 7 εκατομμύρια ζευγάρια γυαλιών, όμως η Citigoup εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια έως και 100 εκατομμύρια άνθρωποι θα υιοθετήσουν την τεχνολογία, καθώς η Google και η Apple ετοιμάζονται να λανσάρουν νέα μοντέλα.

Πέρα από την απειλή για την ιδιωτική ζωή, η ευρεία υιοθέτηση της τεχνολογίας θα καθιστούσε δύσκολη την εφαρμογή της απαγόρευσης βιντεοσκόπησης σε χώρους όπως τα μουσεία, τα δικαστήρια ή οι τουαλέτες.

«Υπάρχουν πολλά σκοτεινά μονοπάτια στα οποία θα μπορούσαμε να καταλήξουμε. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση κατά της τεχνολογίας, αλλά ως κοινωνικό ζήτημα… θα πρέπει να σκέφτομαι [ότι καταγράφομαι] κάθε φορά που βγαίνω σε δημόσιο χώρο;» διερωτήθηκε ο Ντέιβιντ Κέσλερ της δικηγορικής εταιρείας Norton Rose Fulbright.

Το ζήτημα της ιδιωτικότητας ήταν ένας από τους λόγους που τα γυαλιά Google Glass απέτυχαν πριν από μια δεκαετία. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με τα νέα μοντέλα, εκτίμησε ο Ντέιβιντ Χάρις, πρώην ερευνητής της Meta που σήμερα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ και είναι σύμβουλος πολιτικής ΑΙ.

Όπως είπε, «η τεχνολογία αυτού του είδους αποτελεί σε θεμελιώδες επίπεδο παραβίαση της ιδιωτικότητας και είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει όλο και περισσότερες αντιδράσεις».