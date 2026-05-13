magazin
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 15:53
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημήτρης Σταρόβας: Τον συναντήσαμε λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία του στο Θέατρο Βράχων
Culture Live 13 Μαΐου 2026, 17:50

Δημήτρης Σταρόβας: Τον συναντήσαμε λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία του στο Θέατρο Βράχων

Ο Δημήτρης Σταρόβας ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία του την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΣυνέντευξηΜαρία Κωνσταντοπούλου
A
A
Vita.gr
Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Δημήτρης Σταρόβας, μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του επιστρέφει δυναμικά στα μουσικά δρώμενα με μια μεγάλη συναυλία. Ο καλλιτέχνης μας μιλά για το μεγάλο μουσικό project, τα καλλιτεχνικά του σχέδια, αλλά και τους συναδέλφους του που βρέθηκαν κοντά του στη δύσκολη μάχη που έδωσε μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.

Μιλήστε μας για το Project «Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε»

«Το “Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε» είναι ουσιαστικά μια μεγάλη μουσική παρέα και ταυτόχρονα ένα ταξίδι σε τραγούδια και εποχές που σημάδεψαν όχι μόνο εμάς που τα παίζουμε, αλλά και πολύ κόσμο που μεγάλωσε μαζί τους.

Δεν πρόκειται για ένα «μουσείο» του rock ούτε για μια στείρα αναπαραγωγή. Θέλουμε να ξαναφέρουμε εκείνη την αίσθηση ελευθερίας, αυθεντικότητας και ενέργειας που είχε η μουσική εκείνων των δεκαετιών.

Υπάρχουν κομμάτια που όταν τα ακούς, θυμάσαι ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες, παρέες, ολόκληρες περιόδους της ζωής σου. Αυτό επιχειρούμε να ξυπνήσουμε.

Και φυσικά το κάνουμε με πολλή αγάπη, χιούμορ και χωρίς καθόλου “δήθεν” σοβαροφάνεια. Το rock, άλλωστε, πρέπει να έχει και χαρά μέσα του.

Σπουδαίοι μουσικοί και καλοί φίλοι συμμετέχουν στην μπάντα μας, την Starovas Band

Ο Γιάννης Γρηγορίου στο μπάσο, ο Στέφανος Δημητρίου στα τύμπανα, ο Δημήτρης Καρασούλος στις κιθάρες μαζί με μένα και ο Νίκος Σάλτας στα πλήκτρα. Έχουμε 2 ακόμα σταθερά μέλη που ερμηνεύουν τα τραγούδια: τ

ην Αγγέλα Σιδηροπούλου και τον Βαγγέλη Κακουλάκη,  ενώ συχνά συμπράττουν στην παρέα μας γνωστοί τραγουδοποιοί και τραγουδιστές αλλά και σπάνια ταλέντα όπως ο Στέλιος Καρπαθάκης.

Στην επιμέλεια  παραγωγής είναι ο φίλος και συνεργάτης μου Τάκης Μουζάκης, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο μας.

Ειδικά για τις 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων η παρέα θα είναι μεγάλη με πολλούς και εκλεκτούς καλεσμένους  και την σκηνοθετική επιμέλεια και παρουσίαση έχει αναλάβει ο αδελφός Ιεροκλής Μιχαηλίδης.»

Πώς νιώθετε που επιστρέφετε στις συναυλίες μετά την περιπέτεια με την υγείας σας και ειδικά στο Θέατρο Βράχων;

«Νιώθω πραγματικά ευγνωμοσύνη. Μετά από μια τέτοια περιπέτεια, πολλά πράγματα μπαίνουν σε άλλη διάσταση.

Παλιά θεωρούσα δεδομένα κάποια πράγματα που τελικά δεν είναι καθόλου δεδομένα: να μπορείς να σταθείς στη σκηνή, να παίξεις μουσική, να γελάσεις με τον κόσμο, να κουραστείς δημιουργικά.

Η επιστροφή για μένα στο Θέατρο Βράχων (γιατί ως μπάντα θα εμφανιστούμε εκεί πρώτη φορά) έχει και ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος γιατί είναι ένας χώρος που κουβαλά μνήμες (και ειδικά τις φορές που βρέθηκα εκεί με τον Λαυρέντη), ενέργεια και μια πολύ ξεχωριστή σχέση με το κοινό.

Εκεί οι συναυλίες έχουν πάντα κάτι πιο ανθρώπινο και άμεσο.

Είναι και επιβλητικός ο χώρος αλλά έχει και ωραία ακουστική.»

Ποιοι συνάδελφοι σας βρέθηκαν στο πλευρό σας την τελευταία περίοδο;

«Ειλικρινά, συγκινήθηκα από την αγάπη που πήρα από πάρα πολύ κόσμο. Από φίλους, συναδέλφους, μουσικούς, ανθρώπους του χώρου αλλά και απλό κόσμο που έστελνε μηνύματα και ευχές χωρίς να με γνωρίζει προσωπικά.

Σε τέτοιες στιγμές καταλαβαίνεις ότι τελικά αυτό που μένει είναι οι ανθρώπινες σχέσεις.

Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω ονόματα γιατί πραγματικά ήταν πολλοί και φοβάμαι μήπως αδικήσω κάποιους.

Εκείνο που κρατάω είναι ότι ένιωσα μια πολύ ζεστή αγκαλιά από τον χώρο και αυτό μου έδωσε δύναμη και ψυχολογία σε μια δύσκολη περίοδο.

Ωστόσο, αφού η αφορμή για την κουβέντα μας είναι οι εμφανίσεις της Starovas Band, θέλω να κάνω αναφορά σε όσους στήριξαν και στηρίζουν με την παρουσία και τις ερμηνείες τους το συγκρότημά μας:

ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ο Μπάμπης Στόκας, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Βασίλης Καζούλης, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιάννης Σαββιδάκης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χριστόφορος Κροκίδης, η Κατερίνα Κυρμιζή, η -νέα μου φίλη- Idra Kayne, ο Τζώννυ Βαβούρας (τους ευχαριστώ όλους και συγγνώμη αν ξεχνώ κάποιους)

Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια σας;

«Αυτή την περίοδο προτεραιότητα είναι οι ζωντανές μουσικές εμφανίσεις και η επαφή με τον κόσμο, γιατί μου είχε λείψει πάρα πολύ όλη αυτή η ενέργεια της σκηνικής δράσης σε μία συναυλία.

Αυτές τις μέρες ολοκληρώνονται οι θεατρικές παραστάσεις με το έργο «Εκείνος κι Εκείνος» που συμμετείχα για έναν ολόκληρο χρόνο με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Λεωνίδα Κακούρη και την Σοφία Μανωλάκου, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα.

Κάναμε 47 καλοκαιρινές παραστάσεις πέρισυ και περίπου 115 στο Θέατρο Αργώ από τον Οκτώβριο μέχρι το Πάσχα και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κολοσσαίον.

Υπέροχη συνεργασία με τεράστια επιτυχία.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι αγαπώ και τον παλμό της συναυλίας και των ηχογραφήσεων.

Υπάρχουν σκέψεις για καινούργιο υλικό, νέες συνεργασίες και διάφορα projects που συνδυάζουν μουσική, χιούμορ και αφήγηση — πράγματα που πάντα αγαπούσα.

Γενικά, νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια φάση αναθεώρησης αλλά και δημιουργικής επανεκκίνησης.

Ίσως τελικά, μετά από μια δύσκολη εμπειρία, να εκτιμάς περισσότερο όχι μόνο τη ζωή αλλά και την ίδια τη δημιουργία.»

Προπώληση εισιτηρίων

Intickets.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Κόσμος
Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream magazin
Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
«Όταν νιώθεις άβολα» 13.05.26

Ο Ματ Ντέιμον προσέγγισε την «Οδύσσεια» σαν να ήταν «η τελευταία ταινία που θα έκανε ποτέ»

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ
Μετατόπιση 13.05.26

Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ

Σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας, τα τηλεοπτικά θρίλερ αλλάζουν «κακούς»: ο κίνδυνος δεν έρχεται πια από τον μοναχικό δολοφόνο, αλλά από πολιτικούς, πράκτορες, αστυνομικούς και θεσμούς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της
Τέρας 13.05.26

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της

Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Άνοιξε η προπώληση για την πολυαναμενόμενη παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη
Culture Live 13.05.26

Άνοιξε η προπώληση για την πολυαναμενόμενη παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό

Σύνταξη
O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
Χωρίς λογοκρισία 12.05.26

O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόλιγουντ κατηγορώντας τον θεσμό των Όσκαρ για σκόπιμη αποστασιοποίηση από τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Στο ντοκιμαντέρ των Oasis τα αδέρφια Γκάλαχερ δίνουν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη μετά από 25 χρόνια

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Δημιουργία 11.05.26

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 

Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Δεν σταματιέται 13.05.26

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Σύνταξη
Περιστέρι: Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια – Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών
Ελλάδα 13.05.26

Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια στο Περιστέρι - Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών

Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Σύνταξη
Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός

«Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβασή του στη Βουλή

Σύνταξη
ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; - Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος – Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του
Ιστορική επίσκεψη 13.05.26

Στο Πεκίνο ο Τραμπ - Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του

Η υποδοχή του Τραμπ στην Κίνα ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Σύνταξη
Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
«Όταν νιώθεις άβολα» 13.05.26

Ο Ματ Ντέιμον προσέγγισε την «Οδύσσεια» σαν να ήταν «η τελευταία ταινία που θα έκανε ποτέ»

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
Ocean Link 13.05.26

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Δεν θα το ήθελε 13.05.26

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ
Συναγερμός 13.05.26

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ

Ποιος είναι ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα, πρώην αρχηγός της αστυνομίας στις Φιλιππίνες - Γιατί κατηγορείται, το κάλεσμα που απηύθυνε - Δείτε βίντεο

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
Cookies