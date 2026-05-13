Δημήτρης Σταρόβας: Τον συναντήσαμε λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία του στο Θέατρο Βράχων

Ο Δημήτρης Σταρόβας, μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του επιστρέφει δυναμικά στα μουσικά δρώμενα με μια μεγάλη συναυλία. Ο καλλιτέχνης μας μιλά για το μεγάλο μουσικό project, τα καλλιτεχνικά του σχέδια, αλλά και τους συναδέλφους του που βρέθηκαν κοντά του στη δύσκολη μάχη που έδωσε μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.

Μιλήστε μας για το Project «Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε»

«Το “Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε» είναι ουσιαστικά μια μεγάλη μουσική παρέα και ταυτόχρονα ένα ταξίδι σε τραγούδια και εποχές που σημάδεψαν όχι μόνο εμάς που τα παίζουμε, αλλά και πολύ κόσμο που μεγάλωσε μαζί τους.

Δεν πρόκειται για ένα «μουσείο» του rock ούτε για μια στείρα αναπαραγωγή. Θέλουμε να ξαναφέρουμε εκείνη την αίσθηση ελευθερίας, αυθεντικότητας και ενέργειας που είχε η μουσική εκείνων των δεκαετιών.

Υπάρχουν κομμάτια που όταν τα ακούς, θυμάσαι ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες, παρέες, ολόκληρες περιόδους της ζωής σου. Αυτό επιχειρούμε να ξυπνήσουμε.

Και φυσικά το κάνουμε με πολλή αγάπη, χιούμορ και χωρίς καθόλου “δήθεν” σοβαροφάνεια. Το rock, άλλωστε, πρέπει να έχει και χαρά μέσα του.

Σπουδαίοι μουσικοί και καλοί φίλοι συμμετέχουν στην μπάντα μας, την Starovas Band

Ο Γιάννης Γρηγορίου στο μπάσο, ο Στέφανος Δημητρίου στα τύμπανα, ο Δημήτρης Καρασούλος στις κιθάρες μαζί με μένα και ο Νίκος Σάλτας στα πλήκτρα. Έχουμε 2 ακόμα σταθερά μέλη που ερμηνεύουν τα τραγούδια: τ

ην Αγγέλα Σιδηροπούλου και τον Βαγγέλη Κακουλάκη, ενώ συχνά συμπράττουν στην παρέα μας γνωστοί τραγουδοποιοί και τραγουδιστές αλλά και σπάνια ταλέντα όπως ο Στέλιος Καρπαθάκης.

Στην επιμέλεια παραγωγής είναι ο φίλος και συνεργάτης μου Τάκης Μουζάκης, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο μας.

Ειδικά για τις 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων η παρέα θα είναι μεγάλη με πολλούς και εκλεκτούς καλεσμένους και την σκηνοθετική επιμέλεια και παρουσίαση έχει αναλάβει ο αδελφός Ιεροκλής Μιχαηλίδης.»

Πώς νιώθετε που επιστρέφετε στις συναυλίες μετά την περιπέτεια με την υγείας σας και ειδικά στο Θέατρο Βράχων;

«Νιώθω πραγματικά ευγνωμοσύνη. Μετά από μια τέτοια περιπέτεια, πολλά πράγματα μπαίνουν σε άλλη διάσταση.

Παλιά θεωρούσα δεδομένα κάποια πράγματα που τελικά δεν είναι καθόλου δεδομένα: να μπορείς να σταθείς στη σκηνή, να παίξεις μουσική, να γελάσεις με τον κόσμο, να κουραστείς δημιουργικά.

Η επιστροφή για μένα στο Θέατρο Βράχων (γιατί ως μπάντα θα εμφανιστούμε εκεί πρώτη φορά) έχει και ένα ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος γιατί είναι ένας χώρος που κουβαλά μνήμες (και ειδικά τις φορές που βρέθηκα εκεί με τον Λαυρέντη), ενέργεια και μια πολύ ξεχωριστή σχέση με το κοινό.

Εκεί οι συναυλίες έχουν πάντα κάτι πιο ανθρώπινο και άμεσο.

Είναι και επιβλητικός ο χώρος αλλά έχει και ωραία ακουστική.»

Ποιοι συνάδελφοι σας βρέθηκαν στο πλευρό σας την τελευταία περίοδο;

«Ειλικρινά, συγκινήθηκα από την αγάπη που πήρα από πάρα πολύ κόσμο. Από φίλους, συναδέλφους, μουσικούς, ανθρώπους του χώρου αλλά και απλό κόσμο που έστελνε μηνύματα και ευχές χωρίς να με γνωρίζει προσωπικά.

Σε τέτοιες στιγμές καταλαβαίνεις ότι τελικά αυτό που μένει είναι οι ανθρώπινες σχέσεις.

Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω ονόματα γιατί πραγματικά ήταν πολλοί και φοβάμαι μήπως αδικήσω κάποιους.

Εκείνο που κρατάω είναι ότι ένιωσα μια πολύ ζεστή αγκαλιά από τον χώρο και αυτό μου έδωσε δύναμη και ψυχολογία σε μια δύσκολη περίοδο.

Ωστόσο, αφού η αφορμή για την κουβέντα μας είναι οι εμφανίσεις της Starovas Band, θέλω να κάνω αναφορά σε όσους στήριξαν και στηρίζουν με την παρουσία και τις ερμηνείες τους το συγκρότημά μας:

ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ο Μπάμπης Στόκας, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Βασίλης Καζούλης, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιάννης Σαββιδάκης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χριστόφορος Κροκίδης, η Κατερίνα Κυρμιζή, η -νέα μου φίλη- Idra Kayne, ο Τζώννυ Βαβούρας (τους ευχαριστώ όλους και συγγνώμη αν ξεχνώ κάποιους)

Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια σας;

«Αυτή την περίοδο προτεραιότητα είναι οι ζωντανές μουσικές εμφανίσεις και η επαφή με τον κόσμο, γιατί μου είχε λείψει πάρα πολύ όλη αυτή η ενέργεια της σκηνικής δράσης σε μία συναυλία.

Αυτές τις μέρες ολοκληρώνονται οι θεατρικές παραστάσεις με το έργο «Εκείνος κι Εκείνος» που συμμετείχα για έναν ολόκληρο χρόνο με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Λεωνίδα Κακούρη και την Σοφία Μανωλάκου, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα.

Κάναμε 47 καλοκαιρινές παραστάσεις πέρισυ και περίπου 115 στο Θέατρο Αργώ από τον Οκτώβριο μέχρι το Πάσχα και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κολοσσαίον.

Υπέροχη συνεργασία με τεράστια επιτυχία.

Αλλά η αλήθεια είναι ότι αγαπώ και τον παλμό της συναυλίας και των ηχογραφήσεων.

Υπάρχουν σκέψεις για καινούργιο υλικό, νέες συνεργασίες και διάφορα projects που συνδυάζουν μουσική, χιούμορ και αφήγηση — πράγματα που πάντα αγαπούσα.

Γενικά, νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια φάση αναθεώρησης αλλά και δημιουργικής επανεκκίνησης.

Ίσως τελικά, μετά από μια δύσκολη εμπειρία, να εκτιμάς περισσότερο όχι μόνο τη ζωή αλλά και την ίδια τη δημιουργία.»

