13.05.2026 | 15:53
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος
To ChatGPT κατηγορούμενο για τον θάνατο νέου από συνδυασμό ναρκωτικών – Αγωγή στην OpenAI
Τεχνολογία 13 Μαΐου 2026, 16:05

To ChatGPT κατηγορούμενο για τον θάνατο νέου από συνδυασμό ναρκωτικών – Αγωγή στην OpenAI

To ChatGPT φέρεται να έδωσε σε έναν 19χρονο συμβουλές για συνδυασμό ναρκωτικών ουσιών.

Αγωγή κατά της OpenAI υπέβαλαν στην Καλιφόρνια οι γονείς ενός 19χρονου που ακολούθησε τις συμβουλές του ChatGPT και πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Είναι τουλάχιστον η δεύτερη φορά που η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης κατηγορείται για τον θάνατο νέου, μετά την αγωγή που υπέβαλαν οι γονείς ενός εφήβου που συμβουλεύτηκε το ChatGPΤ για το πώς θα αυτοκτονούσε.

Στη νέα υπόθεση, ο Άνγκους Σκοτ και η Λέιλα Τέρνερ-Σκοτ υποστηρίζουν ότι ο γιος τους, Σαμ Νέλσον, ζήτησε συμβουλές από το chatbot για τον συνδυασμό διαφορετικών ουσιών.

Το ChatGPT φέρεται να τον ενθάρρυνε να πάρει το αχολυτικό φάρμακο αλπραζολάμη προκειμένου να αντιμετωπίσει τη ναυτία που του προκάλεσε το φυτικό ναρκωτικό κράτομ, το οποίο έχει δράση παρόμοια με των οπιοειδών.

Ο συνδυασμός των ουσιών αυτών με αλκοόλ προκάλεσε τον θάνατο του Νέλσον τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε σε πολιτειακό εργαστήριο του Σαν Φρανσίσκο. Οι γονείς δεν στρέφονται μόνο κατά της OpenAI αλλά και κατά του επικεφαλής της Σαμ Άλτμαν.

Οι γονείς του Νέλσον αξιώνουν τώρα οικονομική αποζημίωση, της οποίας το ύψος δεν διευκρινίστηκε, και ζητούν από το δικαστήριο να εμποδίσει το λανσάρισμα του ChatGPT Health, υπηρεσίας που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων και να λαμβάνουν συμβουλές υγείας.

Η υπηρεσία ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο και παραμένει διαθέσιμη μόνο με λίστα προτεραιότητας. Έκθεση της OpenAI τον Ιανουάριο ανέφερε ότι περίπου 40 εκατομμύρια χρήστες την ημέρα ζητούν από το ChatGPT συμβουλές για θέματα υγείας.

O εκπρόσωπος της OpenAI Ντρου Πουσατέρι εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Νέλσον και επισήμανε ότι ο νεαρός είχε χρησιμοποιήσει μια παλαιότερη έκδοση του chatbot που πλέον έχει αποσυρθεί.

Η εταιρεία καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της ασφάλειας του μοντέλου της, είπε ο εκπρόσωπος.

«Το ChatGPT δεν υποκαθιστά την ιατρική ή ψυχική φροντίδα υγείας. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται σε ευαίσθητες και οξείες καταστάσεις με τη συμβολή ειδικών ψυχικής υγείας» δήλωσε ο Πουσεράτι.

«Οι σημερινές δικλείδες ασφαλείας του ChatGPT έχουν σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζουν την ψυχική δυσφορία, να διαχειρίζονται με ασφάλεια επιβλαβή αιτήματα και να καθοδηγούν τους χρήστες ώστε να λάβουν βοήθεια στον πραγματικό κόσμο».

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζουν ένα κύμα προσφυγών κατηγορούμενες ότι απέτυχαν να εμποδίζουν συζητήσεις που φέρονται9 να προκάλεσαν ψυχικές διαταραχές, αυτοτραυματισμούς ή εξάρσεις βίας.

Σύμφωνα με τη νέα αγωγή, το ChatGPT αρχικά αρνήθηκε να προσφέρει στον Νέλσον πληροφορίες για τη χρήση ναρκωτικών.

Αυτό άλλαξε το 2024, όταν η OpenAI λάνσαρε το ChatGPT-4o, το οποίο προσέφερε πληροφορίες για τις αλληλεπιδράσεις ουσιών με γλώσσα που παρέπεμπε σε γιατρό, σύμφωνα με την αγωγή.

Το chatbot είπε στον Νέλσον πώς να προμηθευτεί παράνομες ουσίες, τον συμβούλευσε να πάρει τα κατάλληλα ναρκωτικά για να πετύχει το αποτέλεσμα που επιθυμούσε.

Οι γονείς του Νέλσον κατηγορούν την OpenAI ότι δεν πραγματοποίησε επαρκείς ελέγχους ασφάλειας βιάστηκε να λανσάρει το ChatGPT-4o για να μην μείνει πίσω από ανταγωνιστές της όπως η Anthropic.

Υποστηρίζουν ότι η εταιρεία σχεδίασε ένα ελαττωματικό προϊόν και δεν προειδοποίησε τους χρήστες για τους κινδύνους. Επικαλούνται μάλιστα νόμο της Καλιφόρνια που εμποδίζει τις εταιρείες ΑΙ να υπερασπίζονται τον εαυτό τους στα δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι τα chatbot τους λειτούργησαν αυτόνομα.

«Στην Καλιφόρνια», γράφει το κείμενο της αγωγής, «εφόσον οι ενάγοντες αποδείξουν ότι υπέστησαν βλάβη από προϊόν τεχνητής νοημοσύνης των εναγομένων, τότε οι εναγόμενοι θα φέρουν ευθύνη για αυτή τη βλάβη, ανεξάρτητα από το πόσο έξυπνο, ανεξάρτητο, εκούσιο, κακόβουλο, ανεξέλεγκτο, επαναστατικό, ελευθεριάζον, στοχαστικό ή αυτόνομο μπορεί να είναι το δημιούργημα που έφεραν στον κόσμο».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι' αυτόν;

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η AI και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Δεν σταματιέται 13.05.26

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Περιστέρι: Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια – Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών
Ελλάδα 13.05.26

Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια στο Περιστέρι - Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών

Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός

«Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβασή του στη Βουλή

ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; - Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ντόναλντ Τραμπ: Στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος – Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του
Ιστορική επίσκεψη 13.05.26

Στο Πεκίνο ο Τραμπ - Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του

Η υποδοχή του Τραμπ στην Κίνα ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
«Όταν νιώθεις άβολα» 13.05.26

Ο Ματ Ντέιμον προσέγγισε την «Οδύσσεια» σαν να ήταν «η τελευταία ταινία που θα έκανε ποτέ»

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
Ocean Link 13.05.26

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Δεν θα το ήθελε 13.05.26

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ
Συναγερμός 13.05.26

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί ακούγονται στη Γερουσία – Αναμενόταν σύλληψη γερουσιαστή που καταζητείται από το ΔΠΔ

Ποιος είναι ο Ρόναλντ ντελά Ρόσα, πρώην αρχηγός της αστυνομίας στις Φιλιππίνες - Γιατί κατηγορείται, το κάλεσμα που απηύθυνε - Δείτε βίντεο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

