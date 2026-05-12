Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)
Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες: Ο 37χρονος επιχειρηματίας που «απειλεί» τον Φλορεντίνο Πέρεθ (pics+vids)

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προκήρυξε εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης και «έδειξε» τον Ισπανό επιχειρηματία, Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες, ως υποψήφιο αντίπαλό του – Το who is who του 37χρονου.

Προκήρυξη εκλογών, στοχοποίηση δημοσιογράφων, αλλά και ευθεία επίθεση στους εσωτερικούς, σύμφωνα με τον ίδιο, αλλά και εξωτερικούς εχθρούς της Ρεάλ Μαδρίτης περιλάμβανε η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο πρόεδρος της ισπανικής ομάδας, μιλώντας για τις ερχόμενες εκλογές, κάλεσε όποιον πιστεύει ότι μπορεί να τον νικήσει να θέσει υποψηφιότητα, με τον 79χρονο μάλιστα να αναφέρεται σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, χωρίς όμως να τον κατονομάζει.

«Ζητώ εκλογές και περιμένω να υπάρξουν υποψήφιοι. Αυτός ο κύριος, που μιλάει με τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και έχει νοτιοαμερικάνικη προφορά, ας είναι υποψήφιος. Μιλάει με μεξικάνικη προφορά. Λένε ότι είμαστε κακοί, ότι είμαστε δικτάτορες. Ας είναι υποψήφιος αυτός ο κύριος, για τον οποίο μιλάμε, αλλά και όποιος άλλος θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή του ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Σε ποιον αναφερόταν; Στον Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες.

Τον διευθύνοντα σύμβουλο της Cox Energy. Μιας ισπανικής εταιρείας φωτοβολταϊκών, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2014 και πλέον διαθέτει γραφεία και κάνει έργα σε Μεξικό, Χιλή, Παναμά, Κολομβία και φυσικά στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου. Ο Ενρίκε Ρικέλμε Βίβες γεννήθηκε στο Αλικάντε, είναι μόλις 37 ετών (9/1/1989) και θεωρείται ως ένας από τους πρωτοπόρους επιχειρηματίες στον τομέα της ηλιακής ενέργειας στη Λατινική Αμερική.

Η Grupo Cox επικεντρώνεται στο νερό και την ενέργεια, ιδιαίτερα στις ανανεώσιμες πηγές, την αφαλάτωση, την επαναχρησιμοποίηση του νερού και την επεξεργασία του. Η Cox εισήχθη στο Ισπανικό Χρηματιστήριο τον Νοέμβριο του 2024. «Η επιχειρηματική μου δραστηριότητα ήταν πάντα συνδεδεμένη με την κοινωνική δέσμευση και την υποστήριξη ταλέντων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο επιχειρηματίας στη σελίδα του στο LinkedIn.

Φανατικός υποστηρικτής της Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας παρακολουθήσει από κοντά τους τελικούς σε Μιλάνο, Κίεβο και Κάρντιφ, λάτρης της Formula Ε και χρηματοδότης της Team Rafa, που ανήκει στον Ραφαέλ Ναδάλ και αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα UIM E1, τον πρώτο παγκόσμιο διαγωνισμό ηλεκτρικών σκαφών αναψυχής.

Ο Ενρίκε Ρικέλμε μπήκε δυναμικά στην αθλητική σκηνή το 2021, όταν παρουσιάστηκε από κάποιους ως ο ιδανικός για να τεθεί αντιμέτωπος με τον Φλορεντίνο Πέρεθ στις εκλογές του συλλόγου. Ο νεαρός Ισπανός επιχειρηματίας, ο οποίος είναι μέλος της Βασίλισσας για πάνω από 20 χρόνια, όπως ορίζει το σχετικό καταστατικό για κάθε υποψήφιο πρόεδρο της Ρεάλ, εξέφρασε την επιθυμία του να προσφέρει μια εναλλακτική λύση για την προεδρία της ισπανικής ομάδας, αλλά τελικά δεν έκανε το μεγάλο βήμα και ο Φλορεντίνο Πέρεθ κέρδισε τις εκλογές. Αυτή τη φορά, όμως, ίσως τα πράγματα να είναι και να δούμε τελικά τον Ενρίκε Ρικέλμε να θέτει υποψηφιότητα, θέτοντας τον εαυτό του στην κρίση των Μαδριλένων.

Οι προϋποθέσεις για να διεκδικήσει κάποιος την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης

Το καταστατικό της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολύ αυστηρό, όσον αφορά τις προϋποθέσεις για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για την προεδρία της Βασίλισσας.

Ο σύλλογος ορίζει μια σειρά από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί κάθε υποψήφιος, πριν δηλώσει συμμετοχή στις εκλογές του συλλόγου (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, μέλη του Δ.Σ).

Αναλυτικά:

1) Το να είναι Ισπανός

2) Να είναι ενήλικος

3) Να είναι σε θέση να εκπληρώσει τα κοινωνικά του καθήκοντα.

4) Να είναι μέλος του Συλλόγου τουλάχιστον για 20 έτη, στην περίπτωση υποψηφιότητας για πρόεδρος, 15 για αντιπρόεδρος και 10 για όλες τις άλλες ιδιότητες.

5) Να μην υπόκειται σε καμία κύρωση που τον αποκλείει από την κατοχή διευθυντικών θέσεων.

6) Να μην κατέχει διευθυντική θέση σε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες, ούτε να είναι ενεργός παίκτης, διαιτητής ή προπονητής κατά το χρόνο της ανακήρυξης της υποψηφιότητάς του.

7) Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει τραπεζική εγγύηση από Τράπεζα της Ισπανίας, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον το 15% του γενικού προϋπολογισμού λειτουργίας του συλλόγου. Αυτή η εγγύηση θα περάσει στο ταμείο του συλλόγου, εάν κερδίσει τις εκλογές. Η εγγύηση βασίζεται αποκλειστικά στην προσωπική περιουσία του υποψηφίου.

MSCI: Μπαίνει στον δείκτη Greece Standard η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Wall Street: Στοπ στο ράλι λόγω πληθωρισμού

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της
Ο Γκαρσία σόκαρε την ΑΕΛ Novibet στο 90+5′ και ουσιαστικά την έστειλε στη Super League 2, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο φινάλε – Εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του ο Παναιτωλικός

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη
O Λιονέλ Μέσι αγόρασε τις ιστορικές γκαλερί «Via Wagner» - Το ακίνητο των 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο Turó Park παρέμενε εγκαταλελειμμένο από το 1993 και προορίζεται πλέον για την αγορά ενοικίασης.

ΗΠΑ – Τουρκία: Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για την πιθανή επαναπροσέγγιση στο θέμα των F-35
Αμερικανοί βουλευτές ζητούν εξηγήσεις για δηλώσεις του αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία που αφορούν την πιθανότητα επαναπροσέγγισης της Τουρκίας στην υπόθεση της απόκτησης των F-35.

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Γιατί;
Τα παιδιά μας αυτοκτονούν • Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη

Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε ο Α' ημιτελικός της Eurovision στη Βιέννη, με τα φαβορί να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου. Αποδοκιμασίες και «σταματήστε τη γενοκτονία» κατά την εμφάνιση του Ισραήλ

Βρετανία: Ο Στάρμερ προς το παρόν διασώθηκε – Αλλά η εξουσία του είναι επισφαλής
Το γεγονός ότι ο βασικός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών δεν έχει επαρκή αριθμό βουλευτών να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, ήταν ο μόνος λόγος που ο Κιρ Στάρμερ, προς το παρόν, κρατάει την πρωθυπουργία.

Lamda: «Έκρηξη» πωλήσεων σε κατοικίες στο έργο του Ελληνικού
Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται για τις οικιστικές αναπτύξεις στο Ελληνικό – Ενδιαφέρον από επενδυτές αλλά και από όσους αναζητούν μόνιμη κατοικία

Αντιπολίτευση για… τρίχες από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – Το τερμάτισε η Αναστασίου βάλοντας κατά Τσίπρα
Ντράπηκε και η ντροπή με το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της επιχειρηματολογίας προβεβλημένου στελέχους του ΠΑΣΟΚ που προέτρεψε τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Eurovision 2026: Ο Akylas φέρνει πανικό με το «FERTO»
Οι χρήστες των social media έχουν εκστασιαστεί με το act του Akyla από τη σκηνή της Eurovision, με έναν να σχολιάζει: «Κάποιος να δώσει το στέμμα στον βασιλιά».

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό ακούγοντας μουσική – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της άφησε σημείωμα στους γονείς της μέσα στο σακίδιο που είχε μαζί της - Στο διαμέρισμα της φίλης της που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή βρέθηκε το προσωπικό της ημερολόγιο

Προειδοποίηση ΠΟΥ: Οι χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερα κρούσματα χανταϊού
Ο επικεφαλής του ΠΟΥ κάλεσε τις χώρες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΟΥ, οι οποίες περιλαμβάνουν καραντίνα 42 ημερών και συνεχή παρακολούθηση των επαφών υψηλού κινδύνου

Πρώτη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Άμυνας για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ – Παρών ο Δένδιας
Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης
Στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε μια και καλή ότι η επιστροφή του γίνεται με όρους επαναφοράς στην εξουσία και όχι απλής συμμετοχής στα αντιπολιτευτικά δρώμενα.

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλά η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

