Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.
Στην κυβέρνηση στέλνουν τον «λογαριασμό» οι πολίτες για την ακρίβεια, το κυρίαρχο πρόβλημα που απασχολεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Η κυβέρνηση είναι ο κύριος υπαίτιος της ακρίβειας
Στο μεταξύ, χαμηλός είναι ο βαθμός που λαμβάνει το Μαξίμου όσον αφορά τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε με σκοπό την αντιμετώπιση της συνεχούς αύξησης των τιμών.
Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, που παρουσίασε ο Alpha, εστιάζει στους υπεύθυνους για την ακρίβεια και εξετάζει τη δημοτικότητα των υπουργών της κυβέρνησης.
Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ακρίβεια
Το αφήγημα της ακρίβειας λόγω πολέμου μοιάζει να μην πείθει καθώς το 47% των ερωτηθέντων κρίνει ότι περισσότερο ευθύνεται η κυβέρνηση. Το 30% λέει η αισχροκέρδεια και μόλις το 18% θεωρεί ως υπεύθυνο για την ακρίβεια τον πόλεμο στο Ιράν.
Τα κυβερνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν ως αντιστάθμισμα στις πιέσεις που δημιουργούν οι συνεχείς ανατιμήσεις δεν επιδοκιμάζονται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα κοινής γνώμης με το 59% να θεωρεί ότι δεν ωφελούν καθόλου, το 25% λίγο. Το 6% αρκετά και μόλις 2% απαντά πολύ.
Η «βαθμολογία» των υπουργών
Στο ερώτημα για τον πιο επιτυχημένο υπουργό, ο Νίκος Δένδιας είναι στην πρώτη θέση με διαφορά από τον δεύτερο Κυριάκο Πιερρακάκη. Πρόκειται για πολιτικό δείκτη αξιολόγησης και όχι συμπάθειας, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος.
Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%, στην τέταρτη ο Κωστής Χατζηδάκης με 6% και οι Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Βασίλης Κικίλιας και Νίκη Κεραμέως με 4%, 2% και 2% αντίστοιχα.
Ιδιαίτερα υψηλά τα ποσοστά του Νίκου Δένδια μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας (61%). Ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης (36%), ο Άδωνις Γεωργιάδης (32%), ο Κωστής Χατζηδάκης (21%), ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης (7%), η Νίκη Κεραμέως (7%) και ο Βασίλης Κικίλιας (6%).
Ο Μακρόν και… οι θέσεις πάρκινγκ
Θετικό είναι το πρόσημο για την επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα με το 44% των ερωτηθέντων απαντά πως κρίνει ότι ισχυροποιείται η σχέση Ελλάδας – Γαλλίας. Αντίθετη άποψη έχει το 36%.
Τέλος, στο ακανθώδες της αναζήτησης πάρκινγκ, για τους κατοίκους της Αττικής, το 53% απαντά ότι συνήθως ψάχνει έως 15 λεπτά, το 37% από 16 έως 30 λεπτά, 5% ψάχνει από μισή ώρα έως και 45 λεπτά και 5% πάνω από 46 λεπτά.
