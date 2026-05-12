Ήταν Αύγουστος του 2024 όταν έσκασε σαν «βόμβα» η είδηση που περίμεναν για χρόνια οι fans της brit rock. Τα αδέρφια Γκάλαχερ, μετά από 15 χρόνια, αποφάσιζαν να… θάψουν το τσεκούρι του πολέμου και οι Oasis θα έκαναν ένα από τα μεγαλύτερα reunion της μουσικής ιστορίας.

Κόντρα στη λογική και στις φήμες, τα αδέρφια Γκάλαχερ κατάφεραν όχι απλά να μην πλακωθούν στη σκηνή, αλλά να έχουμε μια… χημεία από τα παλιά, ενθουσιάζοντας όσους τους είδαν.

Εννοείται πως από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση της επανένωσής τους, εκατομμύρια ήταν αυτοί που ονειρεύτηκαν να βρεθούν σε ένα live τους. Οι περισσότεροι δεν τα κατάφεραν.

Ωστόσο, από το φθινόπωρο θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, έστω κι αν δεν θα είναι σε συναυλία. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει στις σκοτεινές αίθουσες το ντοκιμαντέρ του Live ’25 – ένα φιλμ για την επιστροφή τους στα γήπεδα, μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Στίβεν Νάιτ.

Πέρα από τις πρόβες, την προετοιμασία, τις συναυλίες, το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιλαμβάνει και την πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια.

«Ήθελα να πω την ιστορία των αδερφών και του συγκροτήματος, αλλά και αυτή των θαυμαστών τους, που η μουσική των Oasis τους άγγιξε και τους άλλαξε τη ζωή» είπε ο Στίβεν Νάιτ.

Oasis documentary to show first Gallagher brothers interview in 25 years https://t.co/mVUeO7V46S — BBC News (UK) (@BBCNews) May 9, 2026

«Είναι ακόμα μια ιστορία για το πως η μουσική και οι στίχοι μπορούν να ενώσουν γενιές, κουλτούρες, χώρες σε μια περίοδο διχασμού. Είναι μια ιστορία ελπίδας» συμπλήρωσε ο γνωστός δημιουργός.

Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα κυκλοφορήσει στις σκοτεινές αίθουσες στις 11 Σεπτεμβρίου.