Σημαντική είδηση:
13.05.2026 | 15:53
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο σακίδιο που βρέθηκε στη ΓΑΔΑ – Ανοιξε ο δρόμος
Η Αρχαία Ολυμπία ενώνει σχολεία από τις πέντε ηπείρους με «διαβατήριο» το Fair Play
Ελλάδα 12 Μαΐου 2026, 10:34

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή διεθνής συνάντηση μαθητών και εκπαιδευτικών, στις 28 και 29 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας International FairPlay Passport – Olympia Club

Η Αρχαία Ολυμπία, παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης, σεβασμού και ευγενούς άμιλλας, έγινε στις 28 και 29 Απριλίου 2026 το σημείο συνάντησης σχολείων από όλο τον κόσμο, μέσα από τη διαδικτυακή εκδήλωση του International FairPlay Passport – Olympia Club.

Εκατοντάδες μαθητές, μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί τους από 15 σχολεία και από τις πέντε ηπείρους  συναντήθηκαν διαδικτυακά, με κοινό σκοπό να γνωρίσουν βαθύτερα τις αξίες του Αθλητισμού και να μεταφέρουν το μήνυμα του Fair Play στις σχολικές κοινότητες και στις κοινωνίες τους. Να ενσωματώσουν τις αξίες του Fair Play στην καθημερινή τους κοινωνική δράση και όχι μόνο στον Αθλητισμό: Σεβασμός, Ευγενής Άμιλλα, Ήθος, Ενσυναίσθηση, Αλληλεγγύη, Ειρήνη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και την (Ελληνική)  Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αναδεικνύοντας την Αρχαία Ολυμπία ως φυσική έδρα μιας διεθνούς εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που ενώνει νέους ανθρώπους πέρα από σύνορα, γλώσσες και πολιτισμούς.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, τους μαθητές των σχολείων υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, η Πρόεδρος της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιονίκης, Βούλα Κοζομπόλη, η Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Pierre de Coubertin, Ντενίζ Παναγοπούλου, και η Διευθύντρια του Γυμνασίου Αρχαίας Ολυμπίας, Αλεξία Λιάγκουρα.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η διαδικτυακή ξενάγηση των μαθητών στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας από τον αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, MSc στις Ολυμπιακές Σπουδές, την Ολυμπιακή Εκπαίδευση και την Οργάνωση και Διοίκηση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων. Μέσα από αυτή την εμπειρία, οι μαθητές ταξίδεψαν στον χρόνο και γνωρίσαν τον τόπο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι αξίες που εξακολουθούν να εμπνέουν την ανθρωπότητα.

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, επίτιμος πρόεδρος του International FairPlay Passport – Olympia Club, καλωσόρισε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας ότι η Ολυμπία είναι ένας τόπος μοναδικής παγκόσμιας σημασίας, που συνεχίζει να ενώνει ανθρώπους και λαούς μέσα από το διαχρονικό μήνυμα της ειρήνης, του πολιτισμού και του σεβασμού.

Από την πλευρά της, η Βούλα Κοζομπόλη, Πρόεδρος της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ασημένια Ολυμπιονίκης στην υδατοσφαίριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, τόνισε ότι οι Ολυμπιονίκες έχουν χρέος να μεταδώσουν στις νέες γενιές τις Ολυμπιακές αξίες, όχι μόνο μέσα από τις νίκες και τα μετάλλια, αλλά μέσα από το παράδειγμα, τη στάση και τη δράση τους.

Η Ντενίζ Παναγοπούλου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Pierre de Coubertin, ανέδειξε τον ισχυρό συμβολισμό της Αρχαίας Ολυμπίας, υπενθυμίζοντας ότι η καρδιά του Πιέρ ντε Κουμπερτέν, αναβιωτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, βρίσκεται θαμμένη στην Ολυμπία, ως αιώνιο σύμβολο της σύνδεσής του με την κοιτίδα του Ολυμπισμού.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν σχολεία από την Αφρική, την Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη και την Ωκεανία, μεταξύ των οποίων σχολικές κοινότητες από τη Νότια Αφρική, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ανγκόλα, τη Ζιμπάμπουε, την Αργεντινή, τις ΗΠΑ, την Κολομβία, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, τον Λίβανο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Αυστραλία.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη ξεκινήσει το διεθνές της ταξίδι από το kick-off meeting της 30ής Ιανουαρίου 2026, όπου τα συμμετέχοντα σχολεία γνωρίστηκαν και έθεσαν τις βάσεις για ένα παγκόσμιο δίκτυο σχολείων που μοιράζονται κοινές αξίες και κοινό όραμα.

Τι είναι το International FairPlay Passport – Olympia Club

Το International FairPlay Passport δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό εργαλείο. Είναι μια ιδέα, ένα όραμα και ένας τρόπος ζωής, εμπνευσμένος από τις αξίες του αθλητισμού και του Ολυμπισμού. Στόχος του είναι να μεταφέρει το Fair Play πέρα από τα γήπεδα, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στην καθημερινότητα και στην κοινωνική ζωή.

Στο πλαίσιο της διάδοσης αυτών των αξιών, δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τοποθετεί στο επίκεντρο τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες.
Το πρόγραμμα επιδιώκει να καλλιεργήσει μια παγκόσμια κουλτούρα σεβασμού, συνεργασίας, ενσυναίσθησης, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, διαλόγου και ευγενούς άμιλλας. Με έδρα τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, το International FairPlay Passport – Olympia Club φέρνει κοντά μαθητές από διαφορετικές χώρες και ηπείρους, δημιουργώντας ένα διεθνές δίκτυο σχολείων αριστείας, καινοτομίας και αξιών.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκονται οι ίδιοι οι μαθητές και οι μαθήτριες: νέοι άνθρωποι που δεν καλούνται απλώς να μάθουν τις αξίες του Fair Play, αλλά να τις εφαρμόσουν στην πράξη και να γίνουν πρεσβευτές τους στις κοινότητές τους.

Όραμα, Αξίες, Ποιοι Είμαστε: https://internationalfairplaypassport.com/

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας στο IFPP: https://arxaiaolympia.gov.gr/fair-play-olympia-club/

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στήριξη από το άλμα της Metlen

Νοροϊός: Τι πρέπει να ξέρουμε γι’ αυτόν;

Κόσμος
Στην Κίνα ο Τραμπ για σκληρές διαπραγματεύσεις με Σι – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Περιστέρι: Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια – Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών
Ελλάδα 13.05.26

Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Ηράκλειο: Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του
Κρήτη 13.05.26

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη λάβει δύο προθεσμίες για να απολογηθεί και αναμένεται να ζητήσει και τρίτη - «Μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης

Κρήτη: Συνελήφθη Βρετανός στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου – Επιτέθηκε φραστικά στη σύζυγό του σε πτήση από Αγγλία
Στην Κρήτη 13.05.26

Ο συλληφθείς ταξίδευε με την 37χρονη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους προς την Κρήτη, όταν άρχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά και να μη συμμορφώνεται στις υποδείξεις του πληρώματος

Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντα από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
«Συμμορία των 8» 13.05.26

Η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας των ληστών της Τιθορέας, η οποία καταγράφεται στο βίντεο να κρατάει όπλο, φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τράπεζες

Χίος: Καταδικάστηκε για κατά συρροή δυσφήμιση δια του Τύπου – Ανακοίνωση των Ντόρας και Αλεξίας Μπακογιάννη
«Δικαίωση» 13.05.26

Ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε και για προσβολή μνήμης νεκρού - Το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του με το «Μακελειό» είναι «αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη», λένε Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάνη

Ηλιούπολη: Με λευκά λουλούδια και δάκρυα στα μάτια πήγαν στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης – Κρίσιμη η κατάσταση της φίλης της
Τραγωδία στην Ηλιούπολη 13.05.26

Η μία από τις 17χρονες που έπεσαν από τον 6ο όροφο στην Ηλιούπολη είχε χάσει τον πατέρα της, κάτι που σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να αποδιοργανώσει το περιβάλλον ενός ανθρώπου σε τρυφερή ηλικία

ΑΔΕΔΥ: Απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για πραγματικές αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
Φωτογραφίες και βίντεο 13.05.26

Η ΑΔΕΔΥ προχώρησε σε πανελλαδική απεργία και συγκεντρώσεις - Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων - Φωτορεπορτάζ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Έξι συλλήψεις
Ελλάδα 13.05.26

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής

Sarmat: Αυτό είναι το νέο υπερόπλο του Πούτιν – Πότε θα είναι έτοιμο
Δεν σταματιέται 13.05.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προαναγγέλλει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πυρηνικού πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους, την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με drones μέρα μεσημέρι σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Περιστέρι: Εφιάλτης για τα 6 αδέλφια – Ζούσαν μέσα στις ακαθαρσίες σε ένα σπίτι 27 τετραγωνικών
Ελλάδα 13.05.26

Τα έξι ανήλικα παιδιά διαβιούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι υπό παντελώς ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, φέροντας εμφανείς ακαθαρσίες στο σώμα και τα ρούχα τους.

Φάμελλος: Λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου – Κρυπτόμενος και πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

«Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβασή του στη Βουλή

ΙΝΑΤ: Για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; – Το Ινστιτούτο Τσίπρα απαντά
Επικαιρότητα 13.05.26

Σε μία περίοδο όπου «η υψηλή επαγγελματική επάρκεια και η θεσμική ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποδείχθηκε πρόβλημα για την ελληνική κυβέρνηση» μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα (ΙΝΑΤ) παρεμβαίνουν απαντώντας στο ερώτημα: «για ποιον είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ντόναλντ Τραμπ: Στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος – Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας η υποδοχή του
Ιστορική επίσκεψη 13.05.26

Η υποδοχή του Τραμπ στην Κίνα ήταν θερμή, με κόκκινο χαλί, λουλούδια και στρατιωτική απόδοση τιμών. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ και ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ

Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
«Όταν νιώθεις άβολα» 13.05.26

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
Ocean Link 13.05.26

«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης

Eurovision 2026: Ηχηρό όχι της Σερτάμπ για τον τελικό – «Δεν μου βγαίνει» είπε η νικήτρια της Τουρκίας
Δεν θα το ήθελε 13.05.26

Η Σερτάμπ Ερενέρ, η γυναίκα που χάρισε στην Τουρκία την πρώτη και μοναδική της νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision, αρνήθηκε την τιμητική πρόσκληση της EBU για τον τελικό της Eurovision στη Βιέννη

ΠΑΣΟΚ: Οι ευρωβουλευτές ζητούν διερεύνηση για το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Predator
Επικαιρότητα 13.05.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων, μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους, εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

