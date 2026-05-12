Η Αρχαία Ολυμπία ενώνει σχολεία από τις πέντε ηπείρους με «διαβατήριο» το Fair Play

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή διεθνής συνάντηση μαθητών και εκπαιδευτικών, στις 28 και 29 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας International FairPlay Passport – Olympia Club

Η Αρχαία Ολυμπία, παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης, σεβασμού και ευγενούς άμιλλας, έγινε στις 28 και 29 Απριλίου 2026 το σημείο συνάντησης σχολείων από όλο τον κόσμο, μέσα από τη διαδικτυακή εκδήλωση του International FairPlay Passport – Olympia Club.

Εκατοντάδες μαθητές, μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί τους από 15 σχολεία και από τις πέντε ηπείρους συναντήθηκαν διαδικτυακά, με κοινό σκοπό να γνωρίσουν βαθύτερα τις αξίες του Αθλητισμού και να μεταφέρουν το μήνυμα του Fair Play στις σχολικές κοινότητες και στις κοινωνίες τους. Να ενσωματώσουν τις αξίες του Fair Play στην καθημερινή τους κοινωνική δράση και όχι μόνο στον Αθλητισμό: Σεβασμός, Ευγενής Άμιλλα, Ήθος, Ενσυναίσθηση, Αλληλεγγύη, Ειρήνη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και την (Ελληνική) Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αναδεικνύοντας την Αρχαία Ολυμπία ως φυσική έδρα μιας διεθνούς εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που ενώνει νέους ανθρώπους πέρα από σύνορα, γλώσσες και πολιτισμούς.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, τους μαθητές των σχολείων υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, η Πρόεδρος της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιονίκης, Βούλα Κοζομπόλη, η Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Pierre de Coubertin, Ντενίζ Παναγοπούλου, και η Διευθύντρια του Γυμνασίου Αρχαίας Ολυμπίας, Αλεξία Λιάγκουρα.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η διαδικτυακή ξενάγηση των μαθητών στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας από τον αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, MSc στις Ολυμπιακές Σπουδές, την Ολυμπιακή Εκπαίδευση και την Οργάνωση και Διοίκηση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων. Μέσα από αυτή την εμπειρία, οι μαθητές ταξίδεψαν στον χρόνο και γνωρίσαν τον τόπο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι αξίες που εξακολουθούν να εμπνέουν την ανθρωπότητα.

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, επίτιμος πρόεδρος του International FairPlay Passport – Olympia Club, καλωσόρισε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας ότι η Ολυμπία είναι ένας τόπος μοναδικής παγκόσμιας σημασίας, που συνεχίζει να ενώνει ανθρώπους και λαούς μέσα από το διαχρονικό μήνυμα της ειρήνης, του πολιτισμού και του σεβασμού.

Από την πλευρά της, η Βούλα Κοζομπόλη, Πρόεδρος της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ασημένια Ολυμπιονίκης στην υδατοσφαίριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, τόνισε ότι οι Ολυμπιονίκες έχουν χρέος να μεταδώσουν στις νέες γενιές τις Ολυμπιακές αξίες, όχι μόνο μέσα από τις νίκες και τα μετάλλια, αλλά μέσα από το παράδειγμα, τη στάση και τη δράση τους.

Η Ντενίζ Παναγοπούλου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Pierre de Coubertin, ανέδειξε τον ισχυρό συμβολισμό της Αρχαίας Ολυμπίας, υπενθυμίζοντας ότι η καρδιά του Πιέρ ντε Κουμπερτέν, αναβιωτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, βρίσκεται θαμμένη στην Ολυμπία, ως αιώνιο σύμβολο της σύνδεσής του με την κοιτίδα του Ολυμπισμού.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν σχολεία από την Αφρική, την Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη και την Ωκεανία, μεταξύ των οποίων σχολικές κοινότητες από τη Νότια Αφρική, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ανγκόλα, τη Ζιμπάμπουε, την Αργεντινή, τις ΗΠΑ, την Κολομβία, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, τον Λίβανο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Αυστραλία.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη ξεκινήσει το διεθνές της ταξίδι από το kick-off meeting της 30ής Ιανουαρίου 2026, όπου τα συμμετέχοντα σχολεία γνωρίστηκαν και έθεσαν τις βάσεις για ένα παγκόσμιο δίκτυο σχολείων που μοιράζονται κοινές αξίες και κοινό όραμα.

Τι είναι το International FairPlay Passport – Olympia Club

Το International FairPlay Passport δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό εργαλείο. Είναι μια ιδέα, ένα όραμα και ένας τρόπος ζωής, εμπνευσμένος από τις αξίες του αθλητισμού και του Ολυμπισμού. Στόχος του είναι να μεταφέρει το Fair Play πέρα από τα γήπεδα, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στην καθημερινότητα και στην κοινωνική ζωή.

Στο πλαίσιο της διάδοσης αυτών των αξιών, δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τοποθετεί στο επίκεντρο τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να καλλιεργήσει μια παγκόσμια κουλτούρα σεβασμού, συνεργασίας, ενσυναίσθησης, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, διαλόγου και ευγενούς άμιλλας. Με έδρα τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, το International FairPlay Passport – Olympia Club φέρνει κοντά μαθητές από διαφορετικές χώρες και ηπείρους, δημιουργώντας ένα διεθνές δίκτυο σχολείων αριστείας, καινοτομίας και αξιών.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκονται οι ίδιοι οι μαθητές και οι μαθήτριες: νέοι άνθρωποι που δεν καλούνται απλώς να μάθουν τις αξίες του Fair Play, αλλά να τις εφαρμόσουν στην πράξη και να γίνουν πρεσβευτές τους στις κοινότητές τους.

