«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι

Ρεπορτάζ στην Ουκρανία αλλάζει τα δεδομένα για τον Παναθηναϊκό της επόμενης σεζόν, με δημοσίευμα να μιλά για συμφωνία των Πράσινων με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Συγκεκριμένα, το «Sport.ua» αναφέρει πως ο πρώην ομοσπονδιακός της Ουκρανίας ήρθε στην Ελλάδα πριν από δύο εβδομάδες και ξεκίνησε εκ νέου διαπραγματεύσεις με τους Πράσινους, με τους οποίους είχε συμφωνήσει το περασμένο φθινόπωρο.

Στη νέα συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές επιβεβαιώθηκαν όσα είχαν συμφωνηθεί πριν μερικούς μήνες και συμφωνήθηκε να συνεργαστούν ενόψει της νέας σεζόν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ισχύει. Ο Παναθηναϊκός πήρε ξεκάθαρη θέση απέναντι στο δημοσίευμα που κυκλοφόρησε από την Ουκρανία σχετικά με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, το οποίο τον συνέδεε με την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Τι λένε στην Ουκρανία για Παναθηναϊκό και Ρεμπρόφ

«Ο πρώην προπονητής της εθνικής Ουκρανίας, Σεργκέι Ρεμπρόφ, ενδέχεται να αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με την πηγή, ο Ρεμπρόφ είχε προηγουμένως καταλήξει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό [για το φθινόπωρο του 2025]. Πριν από δύο εβδομάδες, επισκέφθηκε την Ελλάδα για να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις και ανανέωσε την προηγούμενη συμφωνία.

Στις 22 Απριλίου, ο Σεργκέι Ρέμπροφ απολύθηκε από τη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας. Ο Ρεμπρόφ ηγούνταν της ομάδας από το 2023. Ο προπονητής δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς το συμβόλαιό του έληγε στις 30 Ιουλίου 2026. Ο διάσημος πρώην προπονητής και ποδοσφαιριστής Γιόζεφ Σάμπο βρήκε τον αντικαταστάτη του Σερχί Ρεμπρόφ στη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας. Ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας πρότεινε τον Μάιρον Μάρκεβιτ, του οποίου η τελευταία θέση ήταν στην Καρπάτι».