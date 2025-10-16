Τι γράφουν στην Ουκρανία για τον Ρεμπρόφ και τον Παναθηναϊκό

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Σεργκέι Ρεμπρόφ – Παναθηναϊκός, με δημοσιογράφο στην Ουκρανία να αναφέρεται στο συμπατριώτη του τεχνικό, που ακούγεται εδώ και καιρό για τον πάγκο των Πράσινων.

Συγκεκριμένα ο Βίκτορ Βάτσκο στάθηκε στους λόγους που θα μπορούσε ο Ρεμπρόφ να αποχωρήσει από τον πάγκο της Ουκρανίας και να αναλάβει αυτόν του Παναθηναϊκού.

Τι λένε λοιπόν στην Ουκρανία για το μέλλον του Ρεμπρόφ; Ότι σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από την πρόκριση -ή όχι- της Ουκρανίας στην τελική φάση του Μουντιάλ. Σε περίπτωση που ο ίδιος και οι παίκτες του δεν τα καταφέρουν, τότε θα σκεφτεί να αποχωρήσει.

«Κατηγορηματικά αντίθετος με τη λύση του συμβολαίου του Ρεμπρόφ ο Σεφτσένκο»

Πριν από μερικές εβδομάδες, δημοσίευμα στην Ουκρανία αποκάλυψε πως ο πρόεδρος της ουκρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο, δεν θα δεχτεί τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

«Το Sport.ua έμαθε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο τιμόνι της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ουκρανίας στο εγγύς μέλλον. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο, ήταν κατηγορηματικά αντίθετος στην πρόωρη λύση του συμβολαίου του Ρεμπρόφ, ο οποίος είχε επαφές με τον Παναθηναϊκό. Άγνωστο παραμένει αν ο Παναθηναϊκός θα ενδιαφερθεί για τον Ρέμπροφ μετά τα ματς, καθώς ήθελε να επισημοποιήσει τη συνεργασία του με τον Ουκρανό αυτή την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι ο Ρεμπρόφ

Ο Ρεμπρόφ έχει συμβόλαιο με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουκρανίας μέχρι τον Ιούλιο του 2026 και γίνεται προσπάθεια να βγει από αυτό. Στην προπονητική του καριέρα έχει περάσει ως πρώτος τεχνικός από Εθνική Ουκρανίας, Ντιναμό Κιέβου, Αλ Αχλί, Φερεντσβάρος και Αλ Αΐν, ενώ στη Ντιναμό έχει υπάρξει και ως βοηθός προπονητή.