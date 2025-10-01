«Ο Σεφτσένκο είναι αντίθετος με τη λύση του συμβολαίου του Ρεμπρόφ»

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του Σεργκέι Ρεμπρόφ στον Παναθηναϊκό, αφού δημοσίευμα στην Ουκρανία αποκάλυψε πως ο πρόεδρος της ουκρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο, δεν θα δεχτεί τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Κάτι που σημαίνει πως ο 51χρονος τεχνικός θα παραμείνει κανονικά στον πάγκο της εθνικής Ουκρανίας στα επόμενα παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στην Ισλανδία και το Αζερμπαϊτζάν στις 10 και 13 Οκτωβρίου, αντίστοιχα.

Τι αναφέρουν στην Ουκρανία για τον Ρεμπρόφ

«Το Sport.ua έμαθε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο τιμόνι της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ουκρανίας στο εγγύς μέλλον.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο προπονητής Σεργκέι Ρεμπρόφ θα ηγηθεί της ομάδας του στους επόμενους αγώνες προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 εναντίον της Ισλανδίας και του Αζερμπαϊτζάν στις 10 και 13 Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο, ήταν κατηγορηματικά αντίθετος στην πρόωρη λύση του συμβολαίου του Ρεμπρόφ, ο οποίος είχε επαφές με τον Παναθηναϊκό. Άγνωστο παραμένει αν ο Παναθηναϊκός θα ενδιαφερθεί για τον Ρέμπροφ μετά τα ματς, καθώς ήθελε να επισημοποιήσει τη συνεργασία του με τον Ουκρανό αυτή την εβδομάδα».

Ποιος είναι ο Ρεμπρόφ

Ο Ρεμπρόφ έχει συμβόλαιο με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουκρανίας μέχρι τον Ιούλιο του 2026 και γίνεται προσπάθεια να βγει από αυτό. Στην προπονητική του καριέρα έχει περάσει ως πρώτος τεχνικός από Εθνική Ουκρανίας, Ντιναμό Κιέβου, Αλ Αχλί, Φερεντσβάρος και Αλ Αΐν, ενώ στη Ντιναμό έχει υπάρξει και ως βοηθός προπονητή.