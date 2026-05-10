10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
AI podcast για τον Τζέφρι Έπσταϊν: Γιατί η αυτοματοποίηση δεν είναι δημοσιογραφία
10 Μαΐου 2026, 19:50

AI podcast για τον Τζέφρι Έπσταϊν: Γιατί η αυτοματοποίηση δεν είναι δημοσιογραφία

Ένα AI podcast για τον Τζέφρι Έπσταϊν ανοίγει το ερώτημα: μπορεί η αυτοματοποίηση να αντικαταστήσει τη δημοσιογραφική κρίση;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μήπως έχετε "sunset anxiety"; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μια φωνή στα ακουστικά μπορεί να μοιάζει με παρουσία. Να δημιουργεί οικειότητα, να καλλιεργεί εμπιστοσύνη, να κάνει τον ακροατή να νιώθει ότι κάποιος έχει ψάξει, έχει καταλάβει και έχει οργανώσει μια δύσκολη ιστορία για λογαριασμό του. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το podcast τόσο ισχυρό ως μέσο: δεν μεταφέρει απλώς πληροφορία, αλλά χτίζει σχέση.

Τι συμβαίνει, όμως, όταν η φωνή που ακούγεται τόσο ανθρώπινη δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο; Και τι σημαίνει για την ερευνητική δημοσιογραφία όταν μια υπόθεση τόσο βαριά όσο εκείνη του Τζέφρι Έπσταϊν μετατρέπεται σε καθημερινό, αυτοματοποιημένο podcast από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης;

Αυτό είναι το ερώτημα που ανοίγει το The Epstein Files (Tα αρχεία Έπσταϊν), μια νέα σειρά podcast που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και υπόσχεται να μετατρέψει εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν σε μια ενιαία, κατανοητή αφήγηση.

Ένα podcast χωρίς ανθρώπινους παρουσιαστές

Το The Epstein Files δημιουργήθηκε από τον επιχειρηματία στον χώρο των δεδομένων Άνταμ Λέβι. Η σειρά βασίζεται σε περισσότερα από τρία εκατομμύρια αρχεία που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και παρουσιάζεται ως ένας «forensic audit» — ένας εξονυχιστικός, δικανικού τύπου έλεγχος — σε μορφή συνομιλιακού podcast.

Στο επίκεντρό του βρίσκονται δύο παρουσιαστές. Μόνο που οι παρουσιαστές αυτοί δεν υπάρχουν ως αναγνωρίσιμα ανθρώπινα πρόσωπα. Είναι φωνές που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Η σειρά ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχει ήδη ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια downloads. Πρόκειται για ένα καθημερινό, αυτοανανεούμενο podcast, το οποίο λειτουργεί μέσω μιας αυτοματοποιημένης αλυσίδας παραγωγής: αντλεί υλικό, το διασταυρώνει, το οργανώνει και το μετατρέπει σε σενάριο με τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η ταχύτητα αυτής της διαδικασίας είναι τέτοια που τα παραδοσιακά δημοσιογραφικά μέσα δύσκολα θα μπορούσαν να την ανταγωνιστούν.

Ακούγεται πειστικό — αλλά ποιος μιλά;

Στο πρώτο άκουσμα, το The Epstein Files μοιάζει με ένα καλοφτιαγμένο podcast. Έχει ρυθμό, ατάκες, μικρές παύσεις, διακοπές ανάμεσα στους «παρουσιαστές», δισταγμούς και λέξεις-γέφυρες που θυμίζουν γνωστά αφηγηματικά podcasts.

Αυτή ακριβώς είναι και η δύναμή του. Ακούγεται γνώριμο.

Όμως πίσω από αυτή την ηχητική οικειότητα δεν υπάρχουν αναγνωρίσιμοι άνθρωποι που έχουν κάνει ρεπορτάζ, έχουν μιλήσει με πηγές, έχουν πάρει συνεντεύξεις ή αναλαμβάνουν δημόσια την ευθύνη για όσα μεταδίδονται. Από την έρευνα μέχρι τη δημοσίευση, η διαδικασία φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη.

Αυτό συνδέεται και με την πρόθεση του Άνταμ Λέβι να «αφαιρέσει το συναίσθημα» από την ιστορία.

Οι τεχνητοί παρουσιαστές υποστηρίζουν ότι το podcast λειτουργεί ως φίλτρο: ότι συνδυάζει επεξεργασία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και «ανθρώπινη ανάλυση», ώστε να εξετάζει τα αρχεία και όχι να κάνει εικασίες.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η διάκριση δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί. Όταν δεν είναι ορατό πώς επιλέγεται το υλικό, πώς ερμηνεύεται, τι τονίζεται και τι παραλείπεται, η εμπιστοσύνη γίνεται πιο εύθραυστη.

Η ψευδαίσθηση της ουδετερότητας

Στο μοντέλο αυτό, το συναίσθημα, η κρίση και η ερμηνεία εμφανίζονται σχεδόν ως εμπόδια. Σαν να είναι στοιχεία που θολώνουν την αλήθεια και πρέπει να απομακρυνθούν.

Όμως ένα σύστημα που επιλέγει, ιεραρχεί και αφηγείται πληροφορίες δεν γίνεται ουδέτερο απλώς επειδή οι αποφάσεις δεν παίρνονται άμεσα από έναν δημοσιογράφο μπροστά σε ένα μικρόφωνο.

Η σειρά αυτοπαρουσιάζεται ως το πρώτο «AI native» ερευνητικό ντοκιμαντέρ. Παρ’ όλα αυτά, λείπουν πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε με την ερευνητική αφήγηση στον ήχο.

Δεν υπάρχουν συνεντεύξεις.

Δεν υπάρχουν ηχογραφήσεις από χώρους.

Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ηχητικά σημάδια που να καθοδηγούν τον ακροατή μέσα στην ιστορία.

Αντί γι’ αυτά, υπάρχει σχεδόν αποκλειστικά μια προσομοιωμένη συνομιλία.

Η κλίμακα δεν είναι δημοσιογραφική κρίση

Η τεχνητή νοημοσύνη στο podcasting δεν είναι απλώς μια νέα τεχνική δυνατότητα. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παράγονται, δομούνται και διανέμονται οι εκπομπές.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν βοηθά απλώς τους ανθρώπους να φτιάξουν ένα podcast. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αρχίζει να αποφασίζει και η ίδια τι θα μπει, τι θα μείνει έξω και πώς θα παρουσιαστεί η ιστορία. Έτσι, γίνεται πιο δύσκολο να καταλάβει ο ακροατής ποιος πήρε αυτές τις αποφάσεις και με ποια κριτήρια.

Το The Epstein Files δείχνει πόσο αποτελεσματικά μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επεξεργαστεί τεράστιες ποσότητες υλικού και να παράγει μια αφήγηση που ακούγεται συνεκτική.

Αλλά η συνοχή δεν είναι το ίδιο πράγμα με την κατανόηση. Και η αναγνώριση μοτίβων δεν είναι ερμηνεία.

Το να αποφασίσει κανείς τι έχει σημασία, τι είναι αξιόπιστο, τι χρειάζεται πλαίσιο και τι πρέπει να μείνει έξω παραμένει ανθρώπινη δουλειά.

Η αυτοματοποίηση δεν καταργεί την κρίση. Τη μετακινεί. Δεν σημαίνει ότι με αυτήν δεν υπάρχουν αποφάσεις. Σημαίνει ότι οι αποφάσεις παίρνονται αλλού — μέσα στον τρόπο που έχει φτιαχτεί το σύστημα. Για παράδειγμα, στο ποια δεδομένα χρησιμοποιεί, πώς τα αξιολογεί, τι θεωρεί πιο σημαντικό και τι αφήνει στο περιθώριο. Και όλα αυτά ο ακροατής συνήθως δεν μπορεί να τα δει.

Το αποτέλεσμα μπορεί να εμφανίζεται ουδέτερο ή αμερόληπτο, χωρίς απαραίτητα να είναι.

Ποιος αποφασίζει τι μετρά ως γνώση;

Όταν η πληροφορία μπορεί να επεξεργαστεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα, το ερώτημα αλλάζει. Δεν είναι μόνο «τι γνωρίζουμε;». Είναι και «ποιος αποφασίζει τι αξίζει να θεωρηθεί γνώση;».

Τα εκδοτικά πρότυπα δεν εξαφανίζονται μέσα σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Απλώς γίνονται πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

Σε ένα παραδοσιακό podcast, ο ακροατής μπορεί να αναγνωρίσει, έστω και έμμεσα, μια συντακτική γραμμή, έναν αφηγητή, μια ομάδα παραγωγής, μια πηγή ευθύνης. Στο The Epstein Files, αυτή η αλυσίδα γίνεται ασαφής.

Και όταν η αλυσίδα ευθύνης δεν είναι καθαρή, γίνεται δυσκολότερο να ξέρει κανείς ποιος απαντά για τα λάθη, τις παρερμηνείες, τις υπερβολές ή τις παραλείψεις.

Γιατί η φωνή κάνει το πρόβλημα πιο σύνθετο

Ο ήχος έχει μια ιδιαίτερη δύναμη. Η ανθρώπινη φωνή κουβαλά την αίσθηση της αυθεντικότητας. Δηλώνει παρουσία, εμπειρία, σχέση.

Όταν ακούμε κάποιον να μιλά, συνήθως υποθέτουμε ότι πίσω από τη φωνή υπάρχει ένα πρόσωπο που σκέφτεται, κρίνει και αναλαμβάνει την ευθύνη όσων λέει.

Αυτή η υπόθεση γίνεται πολύ πιο περίπλοκη όταν η φωνή είναι τεχνητή, αλλά ακούγεται πειστικά ανθρώπινη.

Οι ανώνυμοι παρουσιαστές του The Epstein Files δεν είναι ουδέτεροι. Έχουν διαμορφωθεί πάνω σε γνώριμα ραδιοτηλεοπτικά ύφη, τα οποία στη δυτική δημοσιογραφική κουλτούρα συνδέονται με επαγγελματισμό, ψυχραιμία και αξιοπιστία.

Με άλλα λόγια, η σειρά δανείζεται τα ηχητικά σημάδια της εμπιστοσύνης, χωρίς να συνδέει αυτές τις φωνές με αναγνωρίσιμα πρόσωπα.

Η αυθεντία ως ηχητική παράσταση

Αυτό που κάνει το The Epstein Files τόσο ενδιαφέρον —και ταυτόχρονα τόσο ανησυχητικό— είναι ότι η αυθεντία του ακούγεται πειστική.

Η μορφή της συζήτησης δίνει την εντύπωση ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές.

Ο τόνος υποβάλλει την αίσθηση της ουδετερότητας.

Ο ρυθμός δημιουργεί την εντύπωση προσεκτικής επεξεργασίας.

Τίποτα από αυτά, όμως, δεν αποδεικνύει ότι το υλικό έχει αξιολογηθεί κριτικά.

Μια καλά σκηνοθετημένη συνομιλία δεν είναι απαραίτητα δημοσιογραφικός έλεγχος. Και μια φωνή που ακούγεται αξιόπιστη δεν σημαίνει ότι υπάρχει πίσω της σαφής λογοδοσία.

Περιεχόμενο που παράγει τον εαυτό του

Υπάρχει το επιχείρημα ότι η αυτοματοποίηση μπορεί να φέρει περισσότερη διαφάνεια. Ότι όσο περισσότερο υλικό επεξεργάζεται ένα σύστημα, τόσο πιο καθαρή μπορεί να γίνει η εικόνα.

Αυτό όμως προϋποθέτει ότι ο όγκος μπορεί να αντικαταστήσει την εκδοτική εποπτεία. Και αυτό δεν ισχύει πάντα.

Όταν ένα υλικό παρερμηνεύεται, αποκόπτεται από το πλαίσιο του ή είναι απλώς λάθος, δεν είναι πάντα σαφές πώς θα εντοπιστεί το πρόβλημα. Ούτε ποιος θα το διορθώσει.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό όταν το αντικείμενο είναι μια υπόθεση όπως εκείνη του Τζέφρι Έπσταϊν. Πρόκειται για μια ιστορία που αφορά ανθρώπινη βλάβη, εκμετάλλευση και τραύμα. Τέτοιες υποθέσεις απαιτούν ευαισθησία, αυτοσυγκράτηση και ξεκάθαρη λογοδοσία.

Ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι ιστορίες επεξεργάζονται και αφηγούνται ξανά δεν είναι ουδέτερος. Μπορεί να μοιάζει αποκομμένος από τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν περισσότερο.

Η νέα αγορά των AI podcasts

Την ίδια στιγμή, τα podcast που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη γίνονται όλο και περισσότερα.

Είναι φθηνά στην παραγωγή. Μπορούν να ανανεώνονται γρήγορα. Και όσο βελτιώνονται οι φωνές, γίνεται ολοένα δυσκολότερο να ξεχωρίσει κανείς αν ακούει ανθρώπινο ή τεχνητά παραγόμενο περιεχόμενο.

Η ελκυστικότητά τους είναι προφανής: ταχύτητα, διαθεσιμότητα και η αίσθηση ότι κάποιος —ή κάτι— έχει ήδη κάνει τη δύσκολη δουλειά της ταξινόμησης μέσα στο χάος.

Για το κοινό, όμως, το ζήτημα δεν είναι μόνο να ξεχωρίζει το αληθινό από το ψεύτικο. Είναι και να αναγνωρίζει τι λείπει.

Τι χάνεται όταν λείπει ο άνθρωπος

Η ακρόαση ενός podcast συνήθως σημαίνει συνάντηση με φωνές, οπτικές, εμπειρίες και μορφές ευθύνης. Όταν αυτά περιορίζονται ή εξαφανίζονται, αλλάζει και η ίδια η πράξη της ακρόασης.

Στο The Epstein Files δεν υπάρχει έντονη αίσθηση ότι το κοινό έχει δικαίωμα απάντησης. Δεν υπάρχει καθαρή εκδοτική φωνή. Δεν υπάρχει ορατή αλυσίδα λογοδοσίας.

Η ραδιοφωνία και το podcasting βασίζονταν πάντα σε σχέσεις: ανάμεσα στις φωνές και στους ακροατές, αλλά και ανάμεσα στην αφήγηση και τη δημοσιογραφική κρίση.

Αυτή η σχέση αρχίζει να αλλάζει.

Το The Epstein Files δεν σημαίνει το τέλος του podcasting ή της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Σηματοδοτεί όμως μια στιγμή κατά την οποία δοκιμάζεται η ίδια η πολιτισμική σημασία της φωνής.

Η συνύπαρξη και η αίσθηση κοινότητας υπήρξαν πάντα κεντρικά στοιχεία του ραδιοφώνου και του podcasting. Στο The Epstein Files, όμως, δεν υπάρχει κανείς εκεί.

Υπάρχουν φωνές. Αλλά αν ακούσει κανείς πολύ προσεκτικά, θα καταλάβει ότι κανείς δεν παίρνει ποτέ ανάσα.

*Με πληροφορίες από: The Conversation

Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Λουκάς Καρνής
«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες
Φροίξος Φυντανίδης
Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού
Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Λουκάς Καρνής
Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου
Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vids)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…
Άκης Στρατόπουλος
Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ
Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)
ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
Brain drain: Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται – Ιστορικό υψηλό το 2025
Στράτος Ιωακείμ
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

