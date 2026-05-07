Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 07 Μαΐου 2026, 06:00

Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Ο φερόμενος ως διαχειριστής της Krikel την επίμαχη περίοδο των παράνομων παρακολουθήσεων, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε παραδεχθεί ότι είπε ψέματα στην εξεταστική, ενώ είχε καταθέσει ενόρκως ότι γνώρισε τις ερωτήσεις που θα υπέβαλαν βουλευτές «περισσότερο από τη ΝΔ». Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επανέρχεται επικαλούμενο το ρεπορτάζ του in

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Την ψευδή κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη, καθ’ ομολογίαν αχυρανθρώπου του πρωτοδίκως καταδικασμένου για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων Γιάννη Λαβράνου, επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στην πολυσέλιδη πρότασή του για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές.

Υπενθυμίζεται ότι ο τότε φερόμενος ως διαχειριστής της Krikel, εταιρείας που εμπλέκεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε καταθέσει ενόρκως στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ότι είπε ψέματα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Ειδικότερα, είχε παραδεχθεί ότι ψευδομαρτύρησε εν γνώσει του, αρνούμενος -μεταξύ άλλων- ότι γνώριζε τους Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο, παρότι αμφότεροι συνδέονταν με την Krikel. Παράλληλα, είχε ισχυριστεί ότι είχε συναντηθεί με τον πρώην υπουργό Προστασίας του Πολίτη επί ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Τόσκα, κάτι που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, δεν είχε συμβεί ποτέ.

«Είχα την ελπίδα ότι θα γλιτώσω από όλα αυτά. Ότι αυτοί θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να με γλιτώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους προέβη στους συγκεκριμένους ψευδείς ισχυρισμούς ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, στην οποία κατέθεσε στις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Σε ρεπορτάζ το in είχε αποκαλύψει μηνύματα στην εφαρμογή WhatsApp του Σωτήρη Ντάλλα, στενού συνεργάτη του Γιάννη Λαβράνου, προς τον Σταμάτη Τρίμπαλη, τα οποία περιείχαν τις ερωτήσεις που επρόκειτο να του υποβληθούν κατά τη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής. Τα μηνύματα είχαν αποσταλεί στις 21 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από την κατάθεσή του. Όπως είχε καταθέσει ο Τρίμπαλης, «η δύναμη αυτών των ανθρώπων φάνηκε γιατί πριν την εξεταστική, για παράδειγμα, μου δώσανε κάποιες ερωτήσεις που θα γίνονταν στην εξεταστική, οι οποίες ήταν ακριβώς οι ίδιες στην εξεταστική». Ερωτηθείς δε από ποιο κόμμα προέρχονταν οι συγκεκριμένες ερωτήσεις, απάντησε δύο φορές: «περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία».

Αναφερόμενο στο σχετικό δημοσίευμα του in, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρει στην πρότασή του πως ο Σταμάτης Τρίμπαλης «εισέφερε γραπτές επικοινωνίες (μηνύματα SMS ενδεικτικά της 13.9.2021, 21.9.2021, 22.9.2021, 11.12.2021 και 12.12.2021, 22.9.2022), που αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο και από τις οποίες αποδεικνύεται παραχρήμα η κατάθεση του για στημένες ερωτήσεις και συναντήσεις στην κατοικία του Ιωάννη Λαβράνου (‘Γιάννη’). Στο ίδιο σπίτι είδε τον Ιωάννη Λαβράνο με τον Σωτήρη Ντάλα να ελέγχουν εκτύπωση του λογαριασμού της Alpha Bank για να δουν πόσο εκτεθειμένος είναι ο Ιωάννης Λαβράνος. Επίσης, διασταυρώθηκαν οι αριθμοί κινητής τηλεφωνίας από τους οποίους λάμβανε τα SMS. Το δημοσιογραφικό μέσο in στο σχετικό ρεπορτάζ της 23 Ιανουαρίου 2026 έχει δημοσιεύσει τέτοιο μήνυμα SMS της 21.9.2022, με το οποίο ο Σωτήριος Ντάλλας του προωθεί συνημμένο έγγραφο με ερωτήσεις».

Από ποιους βουλευτές της ΝΔ είχαν υποβληθεί οι καταγγελλόμενες «στημένες» ερωτήσεις

Στο ίδιο ρεπορτάζ. που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, το in αποκάλυπτε ότι οι, κατά τον Σταμάτη Τρίμπαλη, «προσυνεννοημένες» ερωτήσεις υποβλήθηκαν από τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας: τον νυν υφυπουργό Ανάπτυξης Λάζαρο Τσαβδαρίδη, την πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και τον νυν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλο. Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής ήταν ο πρώην υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Όπως αναφέρεται ακόμη στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο Σταμάτης Τρίμπαλης, εξεταζόμενος στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, «κατήγγειλε ότι ο Γιάννης Λαβράνος τον καθοδήγησε από κοινού με τον στενό συνεργάτη του Σωτήριο Ντάλλα για το περιεχόμενο των απαντήσεων που θα έδινε κατά την εξέτασή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την 22.9.2022 (“μου δώσανε κάποιες ερωτήσεις που θα γινόντουσαν στην Εξεταστική, οι οποίες ήταν ακριβώς οι ίδιες στην Εξεταστική”), προκειμένου να αποκρύψει κάθε σχέση του Ιωάννη Λαβράνου και της Krikel με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων».

Προστίθεται ότι ο Σταμάτης Τρίμπαλης «κατήγγειλε περαιτέρω ότι οι ερωτήσεις έγιναν “περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία”, καθώς και ότι αμέσως μετά την εξέτασή του ο Σωτήρης Ντάλλας επικοινώνησε μαζί του και τον διαβεβαίωσε ότι εκείνος και ο Γιάννης Λαβράνος έμαθαν πως τα “είπε καλά”».

Σημειώνεται ότι, με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, τα πρακτικά της δίκης διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία για τη διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης του Σταμάτη Τρίμπαλη για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, καθώς και των Γιάννη Λαβράνου και Σωτήρη Ντάλλα για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση.

