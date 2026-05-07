ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο του Πολιτικού Συμβουλίου – Η στρατηγική Ανδρουλάκη, η «μάχη» της διεύρυνσης και τα στιγμιότυπα
Πολιτική Γραμματεία 07 Μαΐου 2026, 08:35

ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο του Πολιτικού Συμβουλίου – Η στρατηγική Ανδρουλάκη, η «μάχη» της διεύρυνσης και τα στιγμιότυπα

Πολιτική Γραμματεία 07 Μαΐου 2026, 08:35

Θετικό ήταν το κλίμα στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει δριμύ κατηγορώ κατά της ΝΔ, ενώ η διεύρυνση, η τετραήμερη εργασία και η εκλογική ετοιμότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΡεπορτάζΙάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χωρίς εντάσεις και ιδιαίτερες ενστάσεις πραγματοποιήθηκε η πρώτη τρίωρη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, παρά τις τριβές που είχαν προηγηθεί μετά την παραίτηση Καστανίδη.

Ωστόσο, το ζήτημα της διεύρυνσης και η πιθανή επιστροφή συγκεκριμένων προσώπων στο Κίνημα άνοιξαν τον κύκλο των πρώτων εσωκομματικών αντιθέσεων, ορατών και μη, μετά το συνέδριο.

Η κοινωνική ατζέντα Ανδρουλάκη

Στην κοινωνική ατζέντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ειδική αναφορά κατά την εισήγησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεδιπλώνοντας τη στρατηγική του κόμματος με ορίζοντα τις κάλπες. Χαρακτήρισε αξιακή τη «μάχη» των εθνικών εκλογών και επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ «με συγκεκριμένη παραγωγή προοδευτικής πολιτικής, δεν δημιουργεί τις συνθήκες μόνο της αξιόπιστης αντιπολίτευσης» αλλά δημιουργεί και «το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης».

Για τις τράπεζες τόνισε ότι πρέπει «να κοιτούν την κοινωνία και όχι μόνο τα υπερκέρδη τους». Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της πρότασης για την τετραήμερη εργασία, βάλλοντας κατά της κυβέρνησης. «Βάζουμε εμείς ατζέντα και την ακολουθεί αυτή, δεν μπαίνει στη διαδικασία της αντιπρότασης, μπαίνει στη διαδικασία της δαιμονοποίησης, της απαξίωσης, ενώ υπάρχει ευρωπαϊκό παράδειγμα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, υποστήριξε ότι «σε όποιο ζήτημα πάμε ένα βήμα μπροστά προς την ευρωπαϊκή κανονικότητα και την ευρωπαϊκή εμπειρία, -στο κράτος δικαίου, στο κοινωνικό κράτος και στην παραγωγή-, υπάρχει μια σθεναρή αντίδραση. Αυτή η αντίδραση έχει να κάνει με την ιδεολογία και με τη διαπλοκή».

«Θεσμική παρακμή»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε κατά της ΝΔ και για τη λειτουργία των θεσμών, κάνοντας εκ νέου λόγο για «θεσμική παρακμή». «Έρχονται δικογραφίες και με επιλογή Μητσοτάκη πάνε στον κάλαθο των αχρήστων: “Καμία έρευνα στους υπουργούς μου”» είπε. Για τις ανεξάρτητες αρχές κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «ήθελε παζάρια», υπογραμμίζοντας ότι εάν το ΠΑΣΟΚ ήθελε να ακολουθήσει αυτή τη λογική, δεν θα πρότεινε ανοιχτή διαδικασία με βιογραφικά.

Το καταστατικό και η… διεύρυνση

Ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ήταν αυτό της διεύρυνσης.

Στη διαμόρφωση ενός κειμένου που να προσδιορίζει τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση φέρεται να επισήμανε ότι οποιοσδήποτε συμμετέχει στη διεύρυνση προφανώς πρέπει να την ασπάζεται και άρα να προκύπτει κατόπιν πολιτικής συμφωνίας.

Από την πλευρά της, η Έφη Χαλάτση ζήτησε την τήρηση του καταστατικού για όλους, είτε είναι εντός του κόμματος είτε προέλθουν από τη διεύρυνση. Δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτίμησαν ότι η συγκεκριμένη αναφορά, μετά και την παραίτηση Καστανίδη, «φωτογράφιζε» τη Θεοδώρα Τζάκρη για την οποία φουντώνουν οι φήμες επιστροφής της στο κόμμα. Σημειώνεται ότι η βουλεύτρια του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη είναι εκλεγμένη από το 2004.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άπαντες συμφώνησαν με τη λογική της κυρίας Χαλάτση, καθώς από κανέναν δεν υπήρξε διαφοροποίηση ως προς την πιστή τήρηση του καταστατικού που πρόσφατα υπερψηφίστηκε στο συνέδριο. Κώστας Τσουκαλάς και Μιχάλης Κατρίνης τάχθηκαν με τη στρατηγική της διεύρυνσης χωρίς «face control», ενώ η Μιλένα Αποστολάκη εξέφρασε εκ νέου την εμπιστοσύνη της στον Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος ηγείται της επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης.

Όπως όλα δείχνουν, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέα συνεδρίαση της επιτροπής και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις ονομάτων.

Οι φιλοφρονήσεις και η εκλογική ετοιμότητα

«Κλίνω το γόνυ με σέβας στον Θανάση Γλαβίνα, παρόλο που δεν είναι φίλος μου και δεν κάνουμε παρέα» φέρεται να ανέφερε ο Μιχάλης Κατρίνης ξεκινώντας την ομιλία του. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη τηλεοπτική παρουσία – αντιπαράθεση που είχε ο κ. Γλαβίνας στο Mega News με τον Ανδρέα Δρυμιώτη για το ζήτημα των δημοσκοπήσεων.

Επιπλέον, ο βουλευτής Ηλείας και τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι η Παράταξη έχει δύο καθήκοντα. Το πρώτο αφορά την οριοθέτηση του Κινήματος έναντι της ΝΔ, κάτι το οποίο έγινε, όπως υποστήριξε. Το δεύτερο καθήκον αφορά την προοδευτική διακυβέρνηση και την πρόταση του κόμματος για το μέλλον της χώρας.

Ο Παύλος Χρηστίδης δήλωσε ότι «στη διεύρυνση χωρούν όλοι εκείνοι που πιστεύουν στο πολιτικό, ιδεολογικό, στρατηγικό και αξιακό μας πλαίσιο». Μάλιστα, έδωσε έμφαση στο αξιακό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ δεν έχει να κάνει μόνο με την εναλλαγή της κυβέρνησης, αλλά και με την αναγκαία ανάδειξη ενός άλλου παραδείγματος πολιτικής, στην οποία οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή εκφράζουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό ήθος.

Με θετικά λόγια για τη δημόσια παρουσία του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά μίλησε η Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ φέρεται να τόνισε την ανάγκη προετοιμασίας της καμπάνιας για τις βουλευτικές εκλογές.

Επιπλέον, έθεσε επί τάπητος την ανάγκη δημιουργίας μίας σκιώδους κυβέρνησης, ενώ πρότεινε τη δημιουργία μιας συντονιστικής ολιγομελούς ομάδας με μέλη του Πολιτικού Συμβούλιου, που θα συντονίζεται σε καθημερινή βάση. Στόχος της θα είναι, μεταξύ άλλων, ο κοινός βηματισμός Κ.Ο. και κόμματος.

Μία από τις προτάσεις που κατέθεσε η κ. Διαμαντοπούλου ήταν και αυτή της δημιουργίας ενός μόνιμου καναλιού του κόμματος στο YouTube με καθημερινή λειτουργία.

Στην εκλογική ετοιμότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στάθηκε και η Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο ακόμη και για εκλογές τον Σεπτέμβρη.

Επιπλέον, στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκε το ζήτημα των ψηφοδελτίων. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο στόχος είναι να συγκροτηθεί ένα μεγάλο τμήμα των ψηφοδελτίων έως το καλοκαίρι, προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να είναι έτοιμο για παν ενδεχόμενο.

Η τετραήμερη εργασία

Στην ανάδειξη της κοινωνικής ατζέντας του κόμματος επέμεινε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υποστήριξε ότι η ανάδειξή της αποτελεί «μάχη» για την ιδεολογική ηγεμονία απέναντι στην κυβέρνηση. Αναφέρθηκε στην πρόταση για τετραήμερη εργασία και στη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες, έναν από τους «αρχιτέκτονες» της πρότασης που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι η πρόταση για τετραήμερη εργασία είναι άλλο οικονομικό μοντέλο. Επανέλαβε, δε, την πρόσκληση-πρόκληση προς τη Νίκη Κεραμέως σε debate για τα εργασιακά.

Ο «βενιαμίν» του οργάνου, προερχόμενος από τη νεολαία, Γιώργος Τσούμας ανέφερε ότι το 35ωρο και η τετραήμερη εργασία δεν είναι ένα «πείραμα» αλλά το «κοινωνικό συμβόλαιο της εποχής μας». Ανέφερε, μάλιστα, τα παραδείγματα της Ολλανδίας, της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σκωτίας, της Γερμανίας και της Πορτογαλίας. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι το «το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να ζητά άδεια για να υπερασπιστεί τον κόσμο της εργασίας».

Ο επικεφαλής της ομάδας προγράμματος, Λευτέρης Καρχιμάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να ενοποιηθούν οι προτάσεις του Κινήματος μέσα από προγραμματικές αιχμές όπως τετραήμερη εργασία, στεγαστικό, τράπεζες, νέα αναπτυξιακή τράπεζα σε ένα συνεκτικό αφήγημα για το πως αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ την κοινωνία και την οικονομία. «Δεν είμαστε διαχειριστές, φτιάχνουμε μια χώρα εκπροσωπώντας άλλες κοινωνικές δυνάμεις» είπε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη Συνταγματική Αναθεώρηση, δίνοντας έμφαση στην αυτοτέλεια και την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης τοποθετήθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος μίλησε για σειρά προτάσεων που αφορούν την οικονομία και την παιδεία.

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών

Κομματικού χαρακτήρα πλέον οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, στο Χαλάνδρι η πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα.

Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών

Τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ρίχνει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της Κ.Ο., σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον χώρο και την ένταση της κριτικής των δυσαρεστημένων βουλευτών του. Με καρότο εξευμενισμού και μαστίγιο οριοθέτησης της γκρίνιας, εκδηλώνει το Μαξίμου την νευρικότητά του μπροστά στη διάχυτη δυσαρέσκεια στην Κ.Ο.

Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ
Στον Τρίμπαλη 07.05.26

Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Ο φερόμενος ως διαχειριστής της Krikel την επίμαχη περίοδο των παράνομων παρακολουθήσεων, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε παραδεχθεί ότι είπε ψέματα στην εξεταστική, ενώ είχε καταθέσει ενόρκως ότι γνώρισε τις ερωτήσεις που θα υπέβαλαν βουλευτές «περισσότερο από τη ΝΔ». Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επανέρχεται επικαλούμενο το ρεπορτάζ του in

Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές
Από Θεσσαλονίκη 06.05.26

Κουτσούμπας: Ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους επίδοξους διαχειριστές

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει να το κουκουλώσει, αξιοποιώντας την απαράδεκτη απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τη βάλει στο αρχείο»

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία
On air 06.05.26

Έκρηξη Γλαβίνα με Δρυμιώτη: Ζείτε σε άλλη χώρα, δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία

Η επιλεκτική ανάγνωση των δημοσκοπήσεων με έμφαση στα θετικά μόνο στοιχεία για τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον Ανδρέα Δρυμιώτη προκάλεσε την οργή του Θανάση Γλαβίνα του ΠΑΣΟΚ.

«Σφάζει με το βαμβάκι» την κυβέρνηση ο Κ. Καραμανλής για την «αδιαφανή, σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων»
Σε επετειακή εκδήλωση 06.05.26

«Σφάζει με το βαμβάκι» την κυβέρνηση ο Κ. Καραμανλής για την «αδιαφανή, σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων»

Ο Κώστας Καραμανλής, σε νέα του παρέμβαση, μίλησε ανοιχτά για «προβλήματα που κακοφορμίζουν» και «εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας».

Χρ. Σπίρτζης: Στον Άρειο Πάγο για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Στον Άρειο Πάγο ο Σπίρτζης για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο

Το πρωί της Πέμπτης (07/05) στην Εισαγγελία ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης με στοιχεία για την κατασκοπεία. Προσκομίζει έγγραφα που ακυρώνουν τη διάταξη Τζαβέλλα.

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς

Έτοιμο μηχανισμό που μπορεί να υλοποιήσει τη δημιουργία κόμματος ακόμα και μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες αποδίδουν στον Αντώνη Σαμαρά πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο. Τι σηματοδοτεί για τον Κυρ. Μητσοτάκη η απουσία Καραμανλή από το συνέδριο. Το μήνυμα Σαμαρά μέσω εκδήλωσης για Βενιζέλο.

ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές νοθεύτηκε – Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη
Σκάνδαλο 06.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές νοθεύτηκε – Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τονίζοντας ότι «το κυβερνητικό αφήγημα που διαρρέεται είναι νομικά αβάσιμο»

Κώστας Τσουκαλάς: Η αντίφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Η αντίφαση της κυβέρνησης στη σύσταση προανακριτικής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Δριμύ κατηγορώ Τσουκαλά

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση «τεράστια ανακολουθία» και σημειώνει πως «κρύβεται πίσω από το άρθρο 86».

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα
Συνάντηση με Αρβανίτη 06.05.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα

«Είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών
Εφ΄όλης της ύλης 06.05.26

Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών

Εφ' όλης της ύλης τοποθετήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ - Υπερασπίστηκε την 4ημερη εργασία ενώ χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές «αξιακές»

Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές

Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Πολιτική 06.05.26

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 06.05.26

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων
Πολιτική 06.05.26

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι φορές που έβαλε το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Η συκοφαντία κατά του Αλέξη Τσίπρα «ανταλλάξατε την Μακεδονία» δεν ήταν το μοναδικό του ατόπημα.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Νέες αποκαλύψεις 07.05.26

Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Santa… Kvaradona

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών

Κομματικού χαρακτήρα πλέον οι εκδηλώσεις με ομιλητή τον πρώην πρωθυπουργό, στο Χαλάνδρι η πρώτη συγκέντρωση την επόμενη Δευτέρα.

Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα – Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65
Ωραίος 07.05.26

Η επιτομή του κουλ, αυτοσαρκασμός κι ευφυΐα - Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έγινε 65

Ο Κλούνεϊ, δύο φορές «Sexiest Man Alive» γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του στις 6/5 -αρχικά του δίνουμε τα συγχαρητήριά μας και στη συνέχεια ανατρέχουμε σε μια σχετικά παλιότερη συνέντευξη του Ramp Style

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Υπομονή 07.05.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Ιδιαίτερη μεγάλη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω - Καθυστερήσεις έως 20΄ στην Αττική Οδό

Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή
Κόσμος 07.05.26

Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή

Η μετατόπιση του τιμωρητικού λόγου αποκαλύπτει μια διαδικασία, όπου το Ισραήλ εγκαταλείπει την εικόνα του ως παγκόσμιου θύματος και υιοθετεί τη στάση ενός περιφερειακού τυράννου, σύμφωνα με τη Haaretz

Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών

Τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ρίχνει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της Κ.Ο., σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον χώρο και την ένταση της κριτικής των δυσαρεστημένων βουλευτών του. Με καρότο εξευμενισμού και μαστίγιο οριοθέτησης της γκρίνιας, εκδηλώνει το Μαξίμου την νευρικότητά του μπροστά στη διάχυτη δυσαρέσκεια στην Κ.Ο.

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
35ωρο-32ωρο 07.05.26

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ – «Είναι παθολογικός ψεύτης» λένε οι Δημοκρατικοί
Κόσμος 07.05.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ – «Είναι παθολογικός ψεύτης» λένε οι Δημοκρατικοί

«Απέφευγε να δώσει απαντήσεις, ήταν νευρικός, ήταν ανέντιμος» τόνισαν στελέχη των Δημοκρατικών, ζητώντας από τον υπουργό να παραιτηθεί.

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο
Ρευστό σκηνικό 07.05.26 Upd: 09:36

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία» με το Ιράν - Η Τεχεράνη, ανέφερε ότι η πρόταση των ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη «υπό εξέταση» - Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας - Όλες οι εξελίξεις στο in

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

