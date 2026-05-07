ΠΑΣΟΚ: Όλο το παρασκήνιο του Πολιτικού Συμβουλίου – Η στρατηγική Ανδρουλάκη, η «μάχη» της διεύρυνσης και τα στιγμιότυπα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Χωρίς εντάσεις και ιδιαίτερες ενστάσεις πραγματοποιήθηκε η πρώτη τρίωρη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, παρά τις τριβές που είχαν προηγηθεί μετά την παραίτηση Καστανίδη.

Ωστόσο, το ζήτημα της διεύρυνσης και η πιθανή επιστροφή συγκεκριμένων προσώπων στο Κίνημα άνοιξαν τον κύκλο των πρώτων εσωκομματικών αντιθέσεων, ορατών και μη, μετά το συνέδριο.

Η κοινωνική ατζέντα Ανδρουλάκη

Στην κοινωνική ατζέντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ειδική αναφορά κατά την εισήγησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεδιπλώνοντας τη στρατηγική του κόμματος με ορίζοντα τις κάλπες. Χαρακτήρισε αξιακή τη «μάχη» των εθνικών εκλογών και επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ «με συγκεκριμένη παραγωγή προοδευτικής πολιτικής, δεν δημιουργεί τις συνθήκες μόνο της αξιόπιστης αντιπολίτευσης» αλλά δημιουργεί και «το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης».

Για τις τράπεζες τόνισε ότι πρέπει «να κοιτούν την κοινωνία και όχι μόνο τα υπερκέρδη τους». Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της πρότασης για την τετραήμερη εργασία, βάλλοντας κατά της κυβέρνησης. «Βάζουμε εμείς ατζέντα και την ακολουθεί αυτή, δεν μπαίνει στη διαδικασία της αντιπρότασης, μπαίνει στη διαδικασία της δαιμονοποίησης, της απαξίωσης, ενώ υπάρχει ευρωπαϊκό παράδειγμα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, υποστήριξε ότι «σε όποιο ζήτημα πάμε ένα βήμα μπροστά προς την ευρωπαϊκή κανονικότητα και την ευρωπαϊκή εμπειρία, -στο κράτος δικαίου, στο κοινωνικό κράτος και στην παραγωγή-, υπάρχει μια σθεναρή αντίδραση. Αυτή η αντίδραση έχει να κάνει με την ιδεολογία και με τη διαπλοκή».

«Θεσμική παρακμή»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε κατά της ΝΔ και για τη λειτουργία των θεσμών, κάνοντας εκ νέου λόγο για «θεσμική παρακμή». «Έρχονται δικογραφίες και με επιλογή Μητσοτάκη πάνε στον κάλαθο των αχρήστων: “Καμία έρευνα στους υπουργούς μου”» είπε. Για τις ανεξάρτητες αρχές κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «ήθελε παζάρια», υπογραμμίζοντας ότι εάν το ΠΑΣΟΚ ήθελε να ακολουθήσει αυτή τη λογική, δεν θα πρότεινε ανοιχτή διαδικασία με βιογραφικά.

Το καταστατικό και η… διεύρυνση

Ένα από τα ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ήταν αυτό της διεύρυνσης.

Στη διαμόρφωση ενός κειμένου που να προσδιορίζει τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση φέρεται να επισήμανε ότι οποιοσδήποτε συμμετέχει στη διεύρυνση προφανώς πρέπει να την ασπάζεται και άρα να προκύπτει κατόπιν πολιτικής συμφωνίας.

Από την πλευρά της, η Έφη Χαλάτση ζήτησε την τήρηση του καταστατικού για όλους, είτε είναι εντός του κόμματος είτε προέλθουν από τη διεύρυνση. Δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτίμησαν ότι η συγκεκριμένη αναφορά, μετά και την παραίτηση Καστανίδη, «φωτογράφιζε» τη Θεοδώρα Τζάκρη για την οποία φουντώνουν οι φήμες επιστροφής της στο κόμμα. Σημειώνεται ότι η βουλεύτρια του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη είναι εκλεγμένη από το 2004.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άπαντες συμφώνησαν με τη λογική της κυρίας Χαλάτση, καθώς από κανέναν δεν υπήρξε διαφοροποίηση ως προς την πιστή τήρηση του καταστατικού που πρόσφατα υπερψηφίστηκε στο συνέδριο. Κώστας Τσουκαλάς και Μιχάλης Κατρίνης τάχθηκαν με τη στρατηγική της διεύρυνσης χωρίς «face control», ενώ η Μιλένα Αποστολάκη εξέφρασε εκ νέου την εμπιστοσύνη της στον Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος ηγείται της επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης.

Όπως όλα δείχνουν, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέα συνεδρίαση της επιτροπής και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις ονομάτων.

Οι φιλοφρονήσεις και η εκλογική ετοιμότητα

«Κλίνω το γόνυ με σέβας στον Θανάση Γλαβίνα, παρόλο που δεν είναι φίλος μου και δεν κάνουμε παρέα» φέρεται να ανέφερε ο Μιχάλης Κατρίνης ξεκινώντας την ομιλία του. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη τηλεοπτική παρουσία – αντιπαράθεση που είχε ο κ. Γλαβίνας στο Mega News με τον Ανδρέα Δρυμιώτη για το ζήτημα των δημοσκοπήσεων.

Επιπλέον, ο βουλευτής Ηλείας και τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι η Παράταξη έχει δύο καθήκοντα. Το πρώτο αφορά την οριοθέτηση του Κινήματος έναντι της ΝΔ, κάτι το οποίο έγινε, όπως υποστήριξε. Το δεύτερο καθήκον αφορά την προοδευτική διακυβέρνηση και την πρόταση του κόμματος για το μέλλον της χώρας.

Ο Παύλος Χρηστίδης δήλωσε ότι «στη διεύρυνση χωρούν όλοι εκείνοι που πιστεύουν στο πολιτικό, ιδεολογικό, στρατηγικό και αξιακό μας πλαίσιο». Μάλιστα, έδωσε έμφαση στο αξιακό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ δεν έχει να κάνει μόνο με την εναλλαγή της κυβέρνησης, αλλά και με την αναγκαία ανάδειξη ενός άλλου παραδείγματος πολιτικής, στην οποία οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή εκφράζουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό ήθος.

Με θετικά λόγια για τη δημόσια παρουσία του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά μίλησε η Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ φέρεται να τόνισε την ανάγκη προετοιμασίας της καμπάνιας για τις βουλευτικές εκλογές.

Επιπλέον, έθεσε επί τάπητος την ανάγκη δημιουργίας μίας σκιώδους κυβέρνησης, ενώ πρότεινε τη δημιουργία μιας συντονιστικής ολιγομελούς ομάδας με μέλη του Πολιτικού Συμβούλιου, που θα συντονίζεται σε καθημερινή βάση. Στόχος της θα είναι, μεταξύ άλλων, ο κοινός βηματισμός Κ.Ο. και κόμματος.

Μία από τις προτάσεις που κατέθεσε η κ. Διαμαντοπούλου ήταν και αυτή της δημιουργίας ενός μόνιμου καναλιού του κόμματος στο YouTube με καθημερινή λειτουργία.

Στην εκλογική ετοιμότητα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στάθηκε και η Μιλένα Αποστολάκη, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα πρέπει να είναι έτοιμο ακόμη και για εκλογές τον Σεπτέμβρη.

Επιπλέον, στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκε το ζήτημα των ψηφοδελτίων. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο στόχος είναι να συγκροτηθεί ένα μεγάλο τμήμα των ψηφοδελτίων έως το καλοκαίρι, προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να είναι έτοιμο για παν ενδεχόμενο.

Η τετραήμερη εργασία

Στην ανάδειξη της κοινωνικής ατζέντας του κόμματος επέμεινε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υποστήριξε ότι η ανάδειξή της αποτελεί «μάχη» για την ιδεολογική ηγεμονία απέναντι στην κυβέρνηση. Αναφέρθηκε στην πρόταση για τετραήμερη εργασία και στη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες, έναν από τους «αρχιτέκτονες» της πρότασης που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι η πρόταση για τετραήμερη εργασία είναι άλλο οικονομικό μοντέλο. Επανέλαβε, δε, την πρόσκληση-πρόκληση προς τη Νίκη Κεραμέως σε debate για τα εργασιακά.

Ο «βενιαμίν» του οργάνου, προερχόμενος από τη νεολαία, Γιώργος Τσούμας ανέφερε ότι το 35ωρο και η τετραήμερη εργασία δεν είναι ένα «πείραμα» αλλά το «κοινωνικό συμβόλαιο της εποχής μας». Ανέφερε, μάλιστα, τα παραδείγματα της Ολλανδίας, της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σκωτίας, της Γερμανίας και της Πορτογαλίας. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι το «το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να ζητά άδεια για να υπερασπιστεί τον κόσμο της εργασίας».

Ο επικεφαλής της ομάδας προγράμματος, Λευτέρης Καρχιμάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να ενοποιηθούν οι προτάσεις του Κινήματος μέσα από προγραμματικές αιχμές όπως τετραήμερη εργασία, στεγαστικό, τράπεζες, νέα αναπτυξιακή τράπεζα σε ένα συνεκτικό αφήγημα για το πως αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ την κοινωνία και την οικονομία. «Δεν είμαστε διαχειριστές, φτιάχνουμε μια χώρα εκπροσωπώντας άλλες κοινωνικές δυνάμεις» είπε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη Συνταγματική Αναθεώρηση, δίνοντας έμφαση στην αυτοτέλεια και την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης τοποθετήθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος μίλησε για σειρά προτάσεων που αφορούν την οικονομία και την παιδεία.