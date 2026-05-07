Ο Τσίπρας αρχίζει τις πολιτικές συγκεντρώσεις: Το οργανωτικό στην πρώτη γραμμή – με το νέο κόμμα ανοίγει και το μητρώο μελών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το ξεκάθαρο όχι του Αλέξη Τσίπρα να πάρει μέρος στην πολιτική «κουζίνα» του ξαναζεσταμένου φαγητού για το 2015 δεν ήταν παρά μια αντικειμενική συνθήκη σε αυτή τη συγκυρία που ο πρώην πρωθυπουργός έχει κλείσει τους λογαριασμούς του με το χθες και θέλει να πατήσει γκάζι για την επιστροφή του.

Πέρα από το πρόδηλο, ότι είναι ο μόνος πρώην πρωθυπουργός που μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί του αντίπαλοι έχουν ασχοληθεί σε τόσες επαναλήψεις με το κυβερνητικό του παρελθόν, δεν είχε κανένα λόγο να επανέλθει σε μια παρελθοντολογία την οποία την έκλεισε ο ίδιος με το βιβλίο του «Ιθάκη» και την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά από τρία σχεδόν χρόνιας απουσίας από τα τηλεοπτικά πλατό.

Πατά γκάζι

Σκυτάλη παίρνουν τώρα οι πολιτικές εκδηλώσεις οι οποίες θα αρχίσουν να πυκνώνουν με τον Αλέξη Τσίπρα να δίνει άλλο χαρακτήρα στις παρεμβάσεις του καταλαμβάνοντας χώρο στην ειδησεογραφία ως πολιτικός αρχηγός πλέον.

Το μανιφέστο του Ινστιτούτου έβαλε το πλαίσιο για όσους πολίτες θέλουν να συμπορευτούν με το νέο πολιτικό εγχείρημα και έτσι δουλειά τώρα πιάνουν οι πυρήνες αυτοοργάνωσης και η υπο συγκρότηση νεολαία.

Η πρώτη εκδήλωση είναι την ερχόμενη Δευτέρα στο θεατράκι της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι που διοργανώνει ο πυρήνας υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στο βόρειο τομέα.

Μετά την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, θα είναι η δεύτερη παρουσία του κ. Τσίπρα σε πολιτική – κομματική εκδήλωση και αυτό δείχνει ότι πλέον όλες οι δομές της Αμαλίας, το Ινστιτούτο και το οργανωτικό που έχει συγκροτηθεί εργάζονται σε λογική κόμματος.

Η επόμενη εκδήλωση με κομματικό χαρακτήρα αναμένεται την μεθεπόμενη εβδομάδα και η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα οργανωθεί από νέους που έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν τον κ. Τσίπρα.

Όνομα και ιστοσελίδα

Εδώ και αρκετές ημέρες πάντως είναι έτοιμος και ο μηχανισμός για την δημιουργία και της επίσημης ηλεκτρονικής πύλης για το νέο κόμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και η εταιρεία και η πλατφόρμα πάνω στην οποία θα στηθεί το site του νέου κόμματος, ωστόσο η ενεργοποίησή του είναι σε κατάσταση αναμονής μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος και του ονόματος.

Πάνω σε αυτό το portal θα ανοίξει και το μητρώο των μελών του νέου κόμματος, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες το όνομα του νέου φορέα είναι απαραίτητο για να αρχίσει να λειτουργεί.

Αυτό δεν θα πρέπει να αναμένεται νωρίτερα από το τέλος Μαΐου, με περισσότερες πιθανότητες όμως να συγκεντρώνει ο Ιούνιος λίγο πριν την επέτειο της τρίτης ετήσιας εκδήλωσης του Ινστιτούτου στις 17-18 Ιουνίου.

Μπορεί το βάρος να πέφτει τώρα πάνω στο κόμμα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι το Ινστιτούτο που λειτουργεί ως συγκοινωνούν δοχείο θα σταματήσει να δίνει στη δημοσιότητα τις επεξεργασίες του, όπως για παράδειγμα αυτή για την εκτίναξη του κόστους σε ηλεκτρική ενέργεια για νοικοκυριά, ευάλωτους και επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την κατάσταση της ΔΕΗ σήμερα σε σχέση με το 2019.