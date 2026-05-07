Πρώην στέλεχος της OpenAI περιγράφει πώς απέκτησε τέσσερα παιδιά με το σπέρμα του Μασκ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Λεπτομέρειες για μια ασυνήθιστη σχέση του Έλον Μασκ με μια συνεργάτιδά του ήρθαν στο φως στην εκδίκαση της αγωγής που έχει καταθέσει ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου προσπαθώντας να εμποδίσει τη μετατροπή της OpenAI σε κερδοσκοπική εταιρεία.

Στην πολύωρη κατάθεσή της, η Σιβόν Ζίλις, πρώην σύμβουλος και διευθύντρια της OpenAI, περιέγραψε πώς απέκτησε τέσσερα παιδιά με δωρεές σπέρματος του Μασκ.

Η Ζίλις κατέθεσε σχετικά με τις αρχικές συζητήσεις για αλλαγή του χαρακτήρα της OpenAI, η οποία ιδρύθηκε το 2016 ως μη κερδοσκοπική οντότητα.

Ο Μασκ, συνιδρυτής της OpenAI, έχει καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας, κατηγορώντας τη σημερινή διοίκηση ότι τον πρόδωσε εγκαταλείποντας την αρχική αποστολή για ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ζίλις, η οποία είχε διατελέσει στέλεχος της Tesla και σήμερα εργάζεται στην εταιρεία Neuralink του Μασκ, κατέθεσε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Οκλαχόμα ότι γνώρισε τον μεγιστάνα το 2016, όταν ανέλαβε σύμβουλος της OpenAI.

Είχαν τότε μια «σύντομη σχέση», όμως δεν ήταν ζευγάρι με τον Μασκ όταν της πρότεινε το 2020 να της προσφέρει το σπέρμα του, είπε.

«Ήθελα ακόμα να γίνω μητέρα. Ο Έλον έκανε την πρόταση εκείνη την περίοδο και την δέχτηκα» κατέθεσε η Ζίλις, λέγοντας πως δεν είχε καταφέρει ως τότε να αποκτήσει παιδιά λόγω προβλημάτων υγείας.

O Μασκ, ο οποίος έχει αποκτήσει τουλάχιστον 14 παιδιά με τέσσερις διαφορετικές γυναίκες, υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι ο κόσμος πρέπει να τεκνοποιεί περισσότερο για να αποφύγει μια επικείμενη «πληθυσμιακή κατάρρευση».

«Εκείνη την περίοδο ενθάρρυνε όλους στο περιβάλλον τους να κάνουν παιδιά και παρατήρησε ότι εγώ δεν είχα. Προσφέρθηκε να κάνει τη δωρεά» είπε η Ζίλις σύμφωνα με το BBC.

Η Ζίλις είναι σημαντική μάρτυρας στη δίκη, δεδομένου ότι διετέλεσε διευθύντρια της OpenAI από το 2020 έως το 2023. Οι δικηγόροι της εταιρείας την κατηγορούν ότι μετέφερε πληροφορίες για την εταιρεία στον Μασκ μετά την αποχώρησή του το 2018.

Η Ζίλις κατέθεσε ότι είχε υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας με τον Μασκ, γι’ αυτό και δεν αποκάλυψε στον Σαμ Άλτμαν, διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, ότι τα δίδυμα που γέννησε το 2021 ήταν παιδιά του Μασκ.

Το ομολόγησε τον επόμενο χρόνο, όταν έμαθε ότι το Business Insider θα αποκάλυπτε λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Ήδη από το 2017, στελέχη της OpenAI δήλωναν ότι η OpenAI έπρεπε να αποκτήσει κερδοσκοπικό χαρακτήρα για να εξασφαλίσει επενδύσεις και υπολογιστική ισχύ.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρουσίασε η Ζίλις δείχνουν ότι ο πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόγκμαν και ο συνιδρυτής της εταιρείας Ίλια Σάτσκεβερ πίεζαν για τη μετατροπή της OpenAI σε εταιρεία B Corp, μια κερδοσκοπική οντότητα που αφιερώνεται μια συγκεκριμένη αποστολή.

Τα email δείχνουν ότι ο Μασκ δεν διαφώνησε αλλά απαιτούσε μεγαλύτερο έλεγχο στην εταιρεία, και πρότεινε μάλιστα την απορρόφησή της από την Tesla, πιθανώς ως θυγατρική B Corp.

Η ρήξη επήλθε επειδή ο Άλτμαν, ο Μπρόκμαν και ο Σάτσκεβερ δεν ήθελαν με τίποτα να αποκτήσει ο Μασκ τον «έλεγχο» της OpenAI.

Όσον αφορά τις δωρεές σπέρματος, η Ζίλις είπε ότι την πρώτη φορά είχε συμφωνήσει με τον Μασκ να κρατήσουν την υπόθεση μυστική.

Σήμερα, είπε η Ζίλις, ο Μασκ έχει ενεργή συμμετοχή στη ζωή των τεσσάρων παιδιών τους και περνούν όλοι μαζί μερικές εβδομάδες τον χρόνο.