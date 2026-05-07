07.05.2026 | 16:07
Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Σκότωσε σύζυγο και κόρη και αυτοκτόνησε
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
AI 07 Μαΐου 2026, 19:13

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) χρησιμοποιείται από το 17,8% του παγκόσμιου, ενεργού πληθυσμού, όμως το χάσμα υιοθέτησής της ανάμεσα στις πλούσιες και αναπτυσσόμενες χώρες συνεχίζει να διευρύνεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μιας έκθεσης που δημοσιεύτηκε σήμερα από τη Microsoft.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, το 27,5% των ατόμων 15-64 ετών στις χώρες του Βορρά κατέφυγε σε ένα εργαλείο παραγωγικής AI έναντι 15,4% στον Νότο και το χάσμα αυξήθηκε κατά 1,5% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Το ψηφιακό χάσμα μεγαλώνει: Ανισότητες και αγγλική γλώσσα φρενάρουν το AI στον Νότο

Αυτό το χάσμα προκύπτει από τις σημαντικές ανισότητες στην πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, στο διαδίκτυο και τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, εξηγεί το Microsoft AI Economy Institute.

Το εμπόδιο της γλώσσας

Η απόδοση των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, ιστορικά ανώτερη στα αγγλικά, εμποδίζει επίσης τη διάδοσή τους σε μη αγγλόφωνες χώρες.

Ωστόσο, η πρόοδος που καταγράφεται στην επεξεργασία μη ευρωπαϊκών γλωσσών βοηθά ορισμένες χώρες, ιδίως στην Ασία, να καλύψουν τη διαφορά, σημειώνει ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός.

ΗΠΑ: Ουραγοί στην ίδια τους την εφεύρεση

Η Γαλλία βρίσκεται στην πέμπτη θέση παγκοσμίως με 47,8% χρήστες, πίσω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σιγκαπούρη, τη Νορβηγία και την Ιρλανδία.

Οι ΗΠΑ, όπου σχεδιάστηκαν τα περισσότερα κυρίαρχα μοντέλα AI (ChatGPT, Claude, Gemini, κ.ά.) βρίσκονται στην 21η θέση (31,3%).

Η Αμερική εφηύρε το AI, αλλά τερματίζει 21η, αφήνοντας την κορυφή στα Εμιράτα

Αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται κυρίως στην τηλεμετρία των υπολογιστών που χρησιμοποιούν Windows και προϊόντα της Microsoft (Bing, Copilot). Συμπεριλαμβάνουν μερικώς τη χρήση στις μηχανές Apple, ενώ δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα δεδομένα για τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα.

Τα Εμιράτα, που βρίσκονται στην κορυφή αυτής της κατάταξης, είναι ένας σημαντικός εταίρος της Microsoft. Ο όμιλος ανακοίνωσε τον Νοέμβριο πως θα επενδύσει εκεί 15 δισεκατομμύρια δολάρια στην AI, εκ των οποίων 1,5 δισ. στην κρατική επιχείρηση G42.

Το παράδοξο των απολύσεων

Σε αντίθεση με τους φόβους για απώλεια θέσεων εργασίας που συνδέονται με τον αυτοματισμό, η Microsoft υποστηρίζει σε αυτήν την έκθεση πως τα εργαλεία AI που προορίζονται για τον προγραμματισμό «θα μπορούσαν να αυξήσουν τη ζήτηση απασχόλησης προγραμματιστών».

Εντούτοις, η Microsoft διευκρινίζει πως «είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γνωρίζει κανείς τον πλήρη αντίκτυπο» της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο όμιλος πρότεινε τον Απρίλιο εθελούσια έξοδο για σχεδόν 9000 από τους υπαλλήλους του στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Layoffs.fyi, σχεδόν 99.000 άνθρωποι έχουν απολυθεί στον τεχνολογικό τομέα από την 1η Ιανουαρίου, ιδίως στις ΗΠΑ.

Χρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις και έκλεισε θετικά

Vita.gr
Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Κόσμος
Πέφτουν οι τιμές πετρελαίου εν αναμονή της ιρανικής απάντησης – Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα

inWellness
inTown
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
AI 04.05.26

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα – «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»
Τεχνητή Νοημοσύνη 03.05.26

Το Grok του Μασκ το παράκανε... Οι πληροφορίες που έδινε οδήγησαν πολλούς χρήστες σε διάφορα μέρη του κόσμου σε παραλήρημα. Ο Άνταμ ετοιμάστηκε για πόλεμο, ενώ ο Τάκα πίστευε ότι μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ
AI 03.05.26

Από τη μία πλευρά μειώνεται η ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της ΑΙ, από την άλλη όμως δημιουργεί ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτήν.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Ψηφιακός μετασχηματισμός 01.05.26

Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
Με αφορμή τα κρούσματα 07.05.26

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ

Σύνταξη
Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Αναδρομική ισχύ 07.05.26

Σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση, δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη - ειδικό ανακριτή.

Μίνα Μουστάκα
Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντηση των αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθεί 14-15 Μαΐου.

Σύνταξη
Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
Ελλάδα 07.05.26

«Με το σύνθημα ‘Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!’ ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία», είπε ο γιος του Παπα - Τσάκαλου

Σύνταξη
Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη
Ελλάδα 07.05.26

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «συλλυπείται τη σύζυγό του Μαρία και τον λατρεμένο του γιο Ιάσωνα και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που διέγραψε μια μοναδική διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές
Σφοδρά πυρά 07.05.26

«Με τις προτάσεις του ο Κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο για να 'θωρακιστεί' η οικονομία», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα
Ελλάδα 07.05.26

«Πρόκειται για την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς των Ενώσεων Συντακτών της Αθήνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου

Σύνταξη
Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Αντίο 07.05.26

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη
Νέα Αριστερά 07.05.26

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί πως «χρειάζεται μια ευρύτερη ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς και του χώρου της Οικολογίας, ώστε να μπορέσει να διατυπωθεί μια εναλλακτική πρόταση»

Σύνταξη
«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
Ένα είδος παράνοιας 07.05.26

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Έφη Αλεβίζου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

