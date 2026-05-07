Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) χρησιμοποιείται από το 17,8% του παγκόσμιου, ενεργού πληθυσμού, όμως το χάσμα υιοθέτησής της ανάμεσα στις πλούσιες και αναπτυσσόμενες χώρες συνεχίζει να διευρύνεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μιας έκθεσης που δημοσιεύτηκε σήμερα από τη Microsoft.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, το 27,5% των ατόμων 15-64 ετών στις χώρες του Βορρά κατέφυγε σε ένα εργαλείο παραγωγικής AI έναντι 15,4% στον Νότο και το χάσμα αυξήθηκε κατά 1,5% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Το ψηφιακό χάσμα μεγαλώνει: Ανισότητες και αγγλική γλώσσα φρενάρουν το AI στον Νότο

Αυτό το χάσμα προκύπτει από τις σημαντικές ανισότητες στην πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, στο διαδίκτυο και τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, εξηγεί το Microsoft AI Economy Institute.

Το εμπόδιο της γλώσσας

Η απόδοση των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, ιστορικά ανώτερη στα αγγλικά, εμποδίζει επίσης τη διάδοσή τους σε μη αγγλόφωνες χώρες.

Ωστόσο, η πρόοδος που καταγράφεται στην επεξεργασία μη ευρωπαϊκών γλωσσών βοηθά ορισμένες χώρες, ιδίως στην Ασία, να καλύψουν τη διαφορά, σημειώνει ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός.

ΗΠΑ: Ουραγοί στην ίδια τους την εφεύρεση

Η Γαλλία βρίσκεται στην πέμπτη θέση παγκοσμίως με 47,8% χρήστες, πίσω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σιγκαπούρη, τη Νορβηγία και την Ιρλανδία.

Οι ΗΠΑ, όπου σχεδιάστηκαν τα περισσότερα κυρίαρχα μοντέλα AI (ChatGPT, Claude, Gemini, κ.ά.) βρίσκονται στην 21η θέση (31,3%).

Αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται κυρίως στην τηλεμετρία των υπολογιστών που χρησιμοποιούν Windows και προϊόντα της Microsoft (Bing, Copilot). Συμπεριλαμβάνουν μερικώς τη χρήση στις μηχανές Apple, ενώ δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα δεδομένα για τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα.

Τα Εμιράτα, που βρίσκονται στην κορυφή αυτής της κατάταξης, είναι ένας σημαντικός εταίρος της Microsoft. Ο όμιλος ανακοίνωσε τον Νοέμβριο πως θα επενδύσει εκεί 15 δισεκατομμύρια δολάρια στην AI, εκ των οποίων 1,5 δισ. στην κρατική επιχείρηση G42.

Το παράδοξο των απολύσεων

Σε αντίθεση με τους φόβους για απώλεια θέσεων εργασίας που συνδέονται με τον αυτοματισμό, η Microsoft υποστηρίζει σε αυτήν την έκθεση πως τα εργαλεία AI που προορίζονται για τον προγραμματισμό «θα μπορούσαν να αυξήσουν τη ζήτηση απασχόλησης προγραμματιστών».

Εντούτοις, η Microsoft διευκρινίζει πως «είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γνωρίζει κανείς τον πλήρη αντίκτυπο» της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο όμιλος πρότεινε τον Απρίλιο εθελούσια έξοδο για σχεδόν 9000 από τους υπαλλήλους του στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Layoffs.fyi, σχεδόν 99.000 άνθρωποι έχουν απολυθεί στον τεχνολογικό τομέα από την 1η Ιανουαρίου, ιδίως στις ΗΠΑ.