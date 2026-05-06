Τζέιμς για Ολυμπιακό: «Συγχαρητήρια και καλή τύχη»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Για 5η σερί φορά ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρόκρισή του στο Final-4, μετά τη «σκούπα» επί της Μονακό, με τον Μάικ Τζέιμς να συγχαίρει τους «ερυθρόλευκους».

Ο Αμερικανός γκαρντ των Γάλλων θέλησε να δώσει τα εύσημα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επιτυχία της, ενώ της ευχήθηκε και καλή τύχη στη συνέχεια.

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν για τη Μονακό, η μόνη… σταθερά όλους αυτούς τους μήνες ήταν ο ηγέτης της ομάδας, Μάικ Τζέιμς, ο οποίος βγήκε μπροστά όποτε χρειάστηκε και κράτησε όρθια την ομάδα του Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι που ταλαιπωρήθηκε όσο κανείς από πάσης φύσεως προβλήματα.

Ο Αμερικάνος σταρ λίγες ώρες μετά το game 3 που σήμανε και το τέλος της σειράς, με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, έδωσε συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους», δείχνοντας έτσι πως η αντιπαλότητα κρατά μόνο μέσα στο παρκέ και τα 40 αγωνιστικά λεπτά που χωρίζουν ομάδες και παίκτες.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Τζέιμς:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την εξαιρετική σειρά και καλή τύχη ενόψει της συνέχειας.»

Congrats to @Olympiacos_BC on a great series and good luck moving forward. — Mike James (@TheNatural_05) May 6, 2026

Το αντίο του Τζέιμς στη Μονακό;

Ενώ σε άλλο «χτύπημα» στο Χ, ο Τζέιμς προανήγγειλε πιθανότατα την αποχώρησή του από τη Μονακό γράφοντας: «Τι σεζόν! Δεν μας αναγνωρίζουν την αξία μας, αλλά πολλές ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς, με όλα όσα συνέβησαν. Μένει ακόμα ένα πράγμα να τακτοποιήσουμε πριν πούμε αντίο. Ο χρόνος περνάει σαν νερό».