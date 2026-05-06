Τζέιμς για Ολυμπιακό: «Συγχαρητήρια και καλή τύχη»
Ο Μάικ Τζέιμς μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την πρόκρισή του στο Final-4 και του ευχήθηκε καλή τύχη εκεί.
- Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία
- Έρχεται νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Ποια θα είναι η πιο δύσκολη μέρα - Χάρτης με τις περιοχές που θα επηρεαστούν
- Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
- Γιατί είναι ασύμφορη η συνταξιοδότηση μετά τα 40 έτη ασφάλισης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Για 5η σερί φορά ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρόκρισή του στο Final-4, μετά τη «σκούπα» επί της Μονακό, με τον Μάικ Τζέιμς να συγχαίρει τους «ερυθρόλευκους».
Ο Αμερικανός γκαρντ των Γάλλων θέλησε να δώσει τα εύσημα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επιτυχία της, ενώ της ευχήθηκε και καλή τύχη στη συνέχεια.
Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη σεζόν για τη Μονακό, η μόνη… σταθερά όλους αυτούς τους μήνες ήταν ο ηγέτης της ομάδας, Μάικ Τζέιμς, ο οποίος βγήκε μπροστά όποτε χρειάστηκε και κράτησε όρθια την ομάδα του Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι που ταλαιπωρήθηκε όσο κανείς από πάσης φύσεως προβλήματα.
Ο Αμερικάνος σταρ λίγες ώρες μετά το game 3 που σήμανε και το τέλος της σειράς, με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, έδωσε συγχαρητήρια στους «ερυθρόλευκους», δείχνοντας έτσι πως η αντιπαλότητα κρατά μόνο μέσα στο παρκέ και τα 40 αγωνιστικά λεπτά που χωρίζουν ομάδες και παίκτες.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Τζέιμς:
«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την εξαιρετική σειρά και καλή τύχη ενόψει της συνέχειας.»
Congrats to @Olympiacos_BC on a great series and good luck moving forward.
— Mike James (@TheNatural_05) May 6, 2026
Το αντίο του Τζέιμς στη Μονακό;
Ενώ σε άλλο «χτύπημα» στο Χ, ο Τζέιμς προανήγγειλε πιθανότατα την αποχώρησή του από τη Μονακό γράφοντας: «Τι σεζόν! Δεν μας αναγνωρίζουν την αξία μας, αλλά πολλές ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς, με όλα όσα συνέβησαν. Μένει ακόμα ένα πράγμα να τακτοποιήσουμε πριν πούμε αντίο. Ο χρόνος περνάει σαν νερό».
Man what a season. They won’t give us our credit but a lot of teams couldn’t have done what we did with everything that happened. One more thing to take care of before we say our goodbyes. Time flies!!!
— Mike James (@TheNatural_05) May 6, 2026
- Σάντσεθ Μαρτίνεθ: 1) Λάθη-καρμπόν σε δυο αγώνες Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ, 2) Κόπηκε από το Μουντιάλ
- Ενική Γυναικών πόλο: Αποκλείστηκε από τα τελικά του World Cup
- ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
- Κάμερα «έπιασε» τον Ζεσούς να χειροδικεί κατά του Πούμπιλ μετά το τέλος του αγώνα Άρσεναλ – Ατλέτικο (vid)
- Μετάνιωσε ο Νεϊμάρ για το επεισόδιο με τον γιο του Ρομπίνιο: «Ξεπέρασα τα όρια»
- Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)
- Τέλος εποχής για τη Μονακό: Οι παίκτες που φεύγουν το καλοκαίρι από το Πριγκιπάτο
- Τζέιμς για Ολυμπιακό: «Συγχαρητήρια και καλή τύχη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις