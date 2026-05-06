Σαουδική Αραβία: Φρένο στα δισεκατομμύρια του αθλητισμού και νέα στρατηγική

Η Σαουδική Αραβία, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε μετατραπεί σε έναν από τους πιο επιθετικούς και επιδραστικούς επενδυτές στον παγκόσμιο αθλητισμό, φαίνεται να αλλάζει ρότα. Μετά από μια δεκαετία αδιάκοπης ροής κεφαλαίων σε ποδόσφαιρο, γκολφ, μηχανοκίνητο αθλητισμό και άλλες διοργανώσεις, το Ριάντ προχωρά σε περικοπές, αποεπενδύσεις και ακυρώσεις συμφωνιών, προκαλώντας αναταράξεις και αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο.

Η πιο ηχηρή εξέλιξη ήρθε με τη διακοπή του LIV Golf, μιας διοργάνωσης που δημιουργήθηκε το 2021 και χρηματοδοτήθηκε από το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της χώρας (PIF), αποτελώντας ευθεία πρόκληση προς το καθιερωμένο σύστημα του παγκόσμιου γκολφ. Η ακύρωσή του, με αιτιολογία ότι το κόστος δεν συνάδει πλέον με τη νέα στρατηγική του Ταμείου, αφήνει μετέωρους αθλητές και διοργανωτές, ενώ ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την επιστροφή παικτών στο παραδοσιακό σύστημα.

Παράλληλα, στο ποδόσφαιρο, το οποίο αποτέλεσε βασικό πυλώνα της σαουδαραβικής διείσδυσης, το PIF προχώρησε στην πώληση του 70% της Αλ Χιλάλ, ενός από τα ισχυρότερα κλαμπ της χώρας. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια αναδιάρθρωσης και επανατοποθέτησης κεφαλαίων στην εγχώρια οικονομία, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί πλήρη αποχώρηση από το άθλημα, ειδικά ενόψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034.

Οι περικοπές δεν περιορίζονται εκεί. Σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις έχουν ήδη ακυρωθεί ή εγκαταλειφθεί: το διεθνές τουρνουά μπιλιάρδου της Σαουδικής Αραβίας διακόπηκε πρόωρα παρά πολυετή συμφωνία, η χρηματοδότηση προς το γυναικείο τένις αποσύρθηκε, ενώ εγκαταλείφθηκαν σχέδια για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι του 2035 και των Χειμερινών Ασιατικών Αγώνων του 2029.

Πίσω από αυτή τη στροφή βρίσκονται τόσο οικονομικοί όσο και γεωπολιτικοί λόγοι. Το PIF βρίσκεται σε φάση επανεκτίμησης των επενδύσεών του, επιδιώκοντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και βιωσιμότητα. Οι χαμηλές αποδόσεις πολλών αθλητικών projects, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και τις διεθνείς πιέσεις, φαίνεται να επιταχύνουν την αναθεώρηση της στρατηγικής.

Η νέα περίοδος που διαμορφώνεται εντάσσεται στο πλαίσιο της «Vision 2030», του φιλόδοξου σχεδίου για τη μεταμόρφωση της σαουδαραβικής οικονομίας πέρα από το πετρέλαιο. Αν και ο αθλητισμός παραμένει εργαλείο προβολής και επιρροής, η έμφαση μετατοπίζεται πλέον από την επιθετική εξάπλωση στη στοχευμένη επένδυση με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ωστόσο, η σαουδαραβική παρουσία στον παγκόσμιο αθλητισμό παραμένει βαθιά ριζωμένη. Με συμμετοχές σε κορυφαίες ομάδες, χορηγίες σε μεγάλες διοργανώσεις και στενές διασυνδέσεις μεταξύ κρατικών φορέων και αθλητικών οργανισμών, η πλήρης αποχώρηση φαντάζει απίθανη. Αντίθετα, διαφαίνεται μια πιο επιλεκτική προσέγγιση, όπου μόνο οι επενδύσεις με υψηλή στρατηγική αξία θα διατηρηθούν.

Οι εξελίξεις αυτές επαναφέρουν και τη συζήτηση γύρω από το λεγόμενο «sportswashing», δηλαδή τη χρήση του αθλητισμού για τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας μιας χώρας. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιμένουν ότι οι τεράστιες επενδύσεις της Σαουδικής Αραβίας είχαν ως στόχο να αποσπάσουν την προσοχή από το εσωτερικό της προφίλ. Η πιθανή μείωση αυτών των επενδύσεων εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο αυτή η στρατηγική απέδωσε ή εγκαταλείπεται.

Το βέβαιο είναι ότι η νέα κατεύθυνση του Ριάντ δημιουργεί ένα ασταθές περιβάλλον για πολλά αθλήματα που εξαρτήθηκαν από τη σαουδαραβική χρηματοδότηση. Από τη Formula 1 μέχρι το τένις και το γκολφ, οργανισμοί και αθλητές καλούνται πλέον να προσαρμοστούν σε μια πραγματικότητα όπου τα «εύκολα» χρήματα δεν είναι πλέον δεδομένα.

Η επόμενη ημέρα θα δείξει αν πρόκειται για μια προσωρινή διόρθωση ή για μια βαθύτερη αναδιάρθρωση της σαουδαραβικής παρουσίας στον παγκόσμιο αθλητισμό. Σε κάθε περίπτωση, το τέλος της ανεξέλεγκτης επενδυτικής επέκτασης φαίνεται να έχει ήδη ξεκινήσει.