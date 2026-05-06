Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα μέχρι το Final Four της Euroleague
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με υποχρεώσεις στη Stoiximan GBL και προετοιμασία για το Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ (22-24 Μαΐου 2026), μετά την πρόκριση επί της Μονακό
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε με επιβλητικό τρόπο τη νίκη και στο Πριγκιπάτο επί της Μονακό, έκανε το 3-0 στη σειρά και προκρίθηκε στο 5ο συνεχόμενο Final Four και στο 15ο συνολικά στην ιστορία του στη Euroleague.
Οι ερυθρόλευκοι θα βρεθούν στο Telekom Center Athens στις 22 και 24 Μαΐου 2026, μετά το 3-0 στη σειρά των play offs επί της Μονακό, ολοκλήρωσαν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις μέχρι το Final Four και στρέφουν την προσοχή τους μέχρι το μεγάλο event στο ΟΑΚΑ, στη Stoiximan GBL.
Μέχρι τότε, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του και τις υποχρεώσεις του στη Stoiximan GBL, όπου συμμετέχει στα play offs απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου και θα προλάβει να παίξει δύο παιχνίδια με τους νησιώτες.
Ο Ολυμπιακός και το πρόγραμμα στα play offs της Stoiximan GBL:
Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου (13/5, 17:00)
Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός (16/5, 18:00)
Αξίζει να σημειωθεί πως ο ημιτελικός του Final Four στο ΟΑΚΑ είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μαΐου, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις.
